Das Foto zeigt den Kometen „Neowise“ in der Nacht zum Sonntag über Klettbach.

Erfurt. Am Nachthimmel über Thüringen kann man derzeit den Kometen „Neowise“ mit bloßen Auge beobachten.

Komet „Neowise“ am Nachthimmel über Thüringen

Komet „Neowise“ am Nachthimmel über Thüringen

Spektakuläres ist derzeit am Nachthimmel auf der Nordhalbkugel, auch über Thüringen zu bestaunen. So kann man in den Nächten den Kometen „Neowise“ mit bloßen Auge erkennen.

Der erst am 27. März diesen Jahres durch das Weltraumteleskop „Neowise“ entdeckte Komet ist nach Sonnenuntergang von gegen 23 Uhr bis zum frühen Morgen gegen 4 Uhr sogar mit bloßem Auge in nordöstlicher Richtung zu beobachten.

Am 23. Juli kommt „C/2020 F3 Neowise“ dabei der Erde mit einer Entfernung von etwa 103 Millionen Kilometer am nächsten. Nur alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet „Neowise“ der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist.

Die letzten Kometen, die man gut mit bloßem Auge beobachten konnte, waren in den 1990er Jahren „Hyakutake“ und „Hale Bopp“.

Der Komet „Neowise" in der Nacht zum Sonntag über der Veste Heldburg (Landkreis Hildburghausen) im äußersten Süden Thüringens. Foto: Sascha Fromm

Das Foto zeigt den Kometen in der Nacht zum Sonntag über der Landeshauptstadt Erfurt. Foto: Sascha Fromm

Der Komet „Neowise" in der Nacht zum Sonntag über der Bockwindmühle in Klettbach. Foto: Sascha Fromm

Das Foto zeigt den Kometen in der Nacht zum Sonntag über der Landeshauptstadt Erfurt. Foto: Sascha Fromm

Das Foto zeigt den Kometen in der Nacht zum Sonntag über der Landeshauptstadt Erfurt. Foto: Sascha Fromm



