Selbstbedienungstheke für Eier von glücklichen Hühnern

Sie haben republikweit nach einem geeigneten Objekt Ausschau gehalten – und es in Kirchremda bei Rudolstadt gefunden: Zwei junge Familien, denen an artgerechter Tierhaltung und einem Leben in und mit der Natur liegt, haben dort Anfang Mai einen modernen Landhof erworben und ihre Pläne sofort in die Tat umgesetzt. Mit Erfolg: Die Eier beispielsweise, die die von den Familien Hartwig und Lehmeyer gehaltenen 350 Weidehühner legen, finden reißenden Absatz. Und das nicht nur in Läden in der Umgebung, die sich auf Regionales spezialisiert haben. Sondern beispielsweise auch in Erfurt und der hofeigenen Eiertheke: einem Holzhäuschen mit Kühlschrank. „Dort kann sich jeder bedienen, es gibt eine Kasse des Vertrauens“, erklärt Steffi Hartwig.

3000 Eier pro Monat, etwa ein Drittel der Gesamtmenge, fänden allein über diesen 24-Stunden-Kühlschrank ihre Abnehmer - die 10er-Packung zu 3,80 Euro. Doch was rechtfertigt den höheren Preis im Vergleich zur Legebatterie? „Die artgerechte Haltung und die Fütterung mit regionalem und gentechnikfreiem Futter“, sagt Steffi Hartwig. Von Sonnenaufgang bis gegen 22 Uhr seien die Tiere draußen und könnten nach Herzenslust picken und scharren. Sei die Fläche, auf der sie sich tummeln, abgegrast, würden die Legehennen mitsamt dem Hühnermobil, in dem sie die Nächte verbringen, Futter und Wasser finden und Eier legen, auf ein neues Stück Grünland umgesetzt. „Das hat den Vorteil, dass wir so gut wie keine Medikamente brauchen, weil die Hühner eben nicht im eigenen Dreck wühlen“, sagt Steffi Hartwig. Artgerecht gehalten würden aber auch die anderen tierischen Hofbewohner: Ziegen, etwa 100 Gänse, Kaninchen und Pferde. Steffi Hartwig vom Landkulturhof Kirchremda im Hühnermobil. Foto: Glücksbringer GbR Die studierte Grafikdesignerin (39) hat schon vor dem Umzug nach Kirchremda zusammen mit Ehemann Christian (34) - einem Allround-Handwerker und dem einzigen Thüringer im Quartett - Hühner gehalten: „Erst zehn, dann 50.“ Immer neue Skandale um Eier, die beispielsweise mit Salmonellen oder Antibiotika belastet waren, hätten bei ihnen den Wunsch geweckt, „es besser zu machen“. Weil Eier streng kontrollierte Lebensmittel sind, „reicht es dabei nicht, sich nur mit der Haltung auszukennen“, betont Steffi Hartwig. Sie und ihr Mann hätten sich viel Wissen aneignen müssen. Ihre Küken, ergänzt die Neu-Landwirtin, kauft die Grünschnabel GbR auf Biohöfen in der Region. Im Schnitt 15 Monate legen die Hennen dann Eier. Doch der Sinn ihres Daseins ist erst dann erfüllt, wenn sie als Suppenhuhn verkauft werden oder im eigenen Kochtopf landen. Der Hof, zu dem derzeit acht Hektar Weideland gehören, ernährt jedoch auch Steffis Schwester Anne (29) und ihren Mann Michael (33): Anne Lehmeyer, gelernte Pferdewirtin, vermittelt nicht nur ihr Wissen als Reitlehrerin, Fitness- und Sportcoach. Die Oberlausitzerin pflegt auch den Garten und kümmert sich um den Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern. Michael Lehmeyer, der zuvor bei einem Automobilkonzern beschäftigt war, bietet ebenfalls Kurse als Fitnesstrainer an, steht aber auch für Gäste und Personal am Herd. „Wir haben alle vier sehr gut zu tun“, sagt Steffi Hartwig auch mit Blick auf die Vermietung von Ferienwohnungen und Räumen für Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage. Obwohl der Betrieb erst im Juni an den Start ging, sei von Mai bis Oktober 2020 schon fast jedes Wochenende ausgebucht, seien die Quartiere und auch die Angebote von Urlaub mit dem Pferd über Ponyreiten bis zur Mitarbeit im Stall sehr gefragt. Anne Lehmeyer ist Pferdetrainerin und Bereiterin im Bereich klassische Dressur. Sie bietet unter anderem Ponyreiten für Kinder und Pferdeflüstern für Kinder ab acht Jahren an. Foto: Glücksbringer GbR Ist es den beiden Familien im Thüringer Hinterland nicht manchmal zu still, zu abgelegen und zu einsam? „Auf gar keinen Fall“, versichert Steffi Hartwig. „Wir haben ja ganz bewusst nach einem solchen Ort gesucht. Und ihn genau hier gefunden.“ Grünschnabel GbR Kirchremda 5, 07407 Rudolstadt