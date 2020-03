Erfurt Obwohl am Sonntag die Sommerzeit beginnt, wird es noch einmal kühl in Thüringen. Örtlich kann es sogar schneien.

Sommerzeit beginnt in Thüringen mit Kälte, Frost und Schnee

Nach einem frühlingshaften Samstag mit Temperaturen von bis zu 15 Grad in Thüringen wird es zum Beginn der Sommerzeit noch einmal richtig kühl. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen die Menschen in einigen Regionen Deutschlands am Sonntag mit Schnee oder Schneeregen rechnen - darunter auch in Thüringen. Kalte Luftmassen, die vom Norden her ins Land strömen, bescheren uns nicht nur frostige Nächte.

In höheren Lagen, darunter den Mittelgebirgen und auch im Alpenvorraum, drohen noch einmal winterliche Straßenverhältnisse - und das obwohl manche Autofahrer ihre Winter- bereits gegen Sommerreifen ausgetauscht haben. Tatsächlich sollten sich Verkehrsteilnehmer jedoch auf Glätte durch Schnee, Schneematsch oder gefrierende Nässe einstellen.

Schnee in Thüringen bis in Tieflagen

In der Nacht zum Sonntag ist es in Thüringen anfangs noch gering bewölkt. Ab Mitternacht verdichten sich von Norden her die Wolken, die Temperatur fällt auf 3 bis 1 Grad, im Bergland bis -3 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus nördlicher Richtung.

Am Sonntag ist es bedeckt, ab dem spätem Vormittag fällt in Thüringen von Norden her Niederschlag, im Bergland als Schnee, im Tiefland anfangs als Regen, später teils in Schnee übergehend. Abends klingen die Niederschläge ab.

Gebietsweise bildet sich auch im Tiefland eine Schneedecke von ein bis drei Zentimetern, in tiefen Lagen Glätte durch Schneematsch. Im Bergland oberhalb von 500 Metern herrscht durchweg Schneefall mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee. Die Höchsttemperaturen betragen 3 bis 6 Grad, im Bergland -1 bis 2 Grad.

In der Nacht zum Montag zieht der Schneefall bis Mitternacht nach Süden ab. Streckenweise kann es glatt werden. Die Temperaturen gehen auf -4 bis -7 Grad zurück.

Auch am Montag könnte es schneien

Am Montag ziehen nach sonnigem Beginn von Norden her Quellwolken auf, am Nachmittag kann es erneut einzelne Schneeschauer in Thüringen geben.

