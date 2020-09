Am Samstag wird rund um die Welt zwei Stunden aufgeräumt

Eindrücke vom Cleanup Day im Jahr 2019 in Unterbreizbach (Thüringen) Foto: Let’s Do It! Germany e.V.

Erfurt. Zum World Cleanup Day am 19. September soll das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreit werden. Wurzeln der Aktion in Deutschland liegen in Thüringen.

Am kommenden Sonnabend, dem 19. September, heißt es wieder großflächig sauber machen und Müll beräumen im öffentlichen Raum, Wald und Flur, in Straßen, Parks, an Flussläufen und Wiesen. Und zwar weltweit für zwei Stunden im Rahmen des „World Cleanup Day“ (WCD). Der ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. Seither zieht die Aktion immer größere Kreise. Denn die Notwendigkeit besteht allerorts und die Einsicht zum Handeln steigt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 21 Millionen Menschen weltweit am „WCD“ und setzten durch ihre Reinigungsaktionen ein starkes Zeichen für Umweltschutz. Deutschland hat allerdings noch Nachholebedarf: 20.000 Teilnehmer wurden im Jahr 2018 gezählt, im vergangenen Jahr dann schon 36.500. In diesem Jahr möchte man gern 100.000 Teilnehmer begrüßen.