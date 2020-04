Meer, Wind und Horizont Auf Segelkreuzfahrt: Odyssee in der Ägäis

Thira Die Haare im Wind, salzige Luft in der Nase, immer nah am Wasser: Eine Segelkreuzfahrt durch die Inselwelt der Kykladen ist ein großartiges Erlebnis. Doch wenn der Meltemi in Sturmstärke bläst, wird jeder Passagier auf die Probe gestellt.