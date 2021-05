Urlaubspläne: Viele Thüringer wollen zweite Corona-Spritze früher

Dank nahender Lockerungen schmieden die Thüringer fleißig Urlaubspläne in der noch laufenden Corona-Pandemie. Zweite Impftermine zerstören aber so manches Vorhaben.

Weimar/Erfurt. Muss sich der Sommerurlaub 2021 nach der Corona-Impfung richten oder der Zeitplan der Impfung nach den Urlaubsplänen? Mit dieser Frage sieht sich derzeit so manche Impfstelle konfrontiert.

Impfzentren, Impfstellen und Hausarztpraxen in Thüringen sehen sich zunehmend mit der Ungeduld von Menschen konfrontiert, die vollständig gegen Covid-19 geimpft in den Sommerurlaub fahren wollen. Für etwa 1000 bereits vereinbarte Zweittermine in Impfzentren und -stellen gebe es aktuell den Wunsch, sie vorzuziehen, sagte Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Meistens werde Urlaub als Grund angegeben - und meistens seien es Menschen über 60 Jahre, die diesen Wunsch äußerten. Dabei gehe es fast immer um Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

"Es kommt auch immer öfter vor, dass Menschen beim Folgetermin einer Astrazeneca-Impfung einfach so wegbleiben", ergänzte er. "Teilweise auch, weil sie beim Hausarzt schneller an die Reihe kommen." Hintergrund ist der von manchen Menschen als zu lang empfundene Zeitraum von zwölf Wochen zwischen zwei Astrazeneca-Impfungen. Dieser sei in den Impfempfehlungen festgelegt worden, weil damit der beste Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung erzielt werde, sagte Mertz.

Garantierte Zweitimpfung - aber nicht nach Wunschtermin

Auch der Vorsitzende des Thüringer Hausärzteverbandes, Ulf Zitterbart, beobachtet einen zuweilen fordernder werdenden Ton bei Impfwilligen. "Meistens sind die Patienten aber noch geduldig", sagte er. Die Zweitimpfung sei für sie schließlich garantiert. "Aber eben nicht nach Wunschtermin."

Die Verschiebung bereits eingetakteter Zweittermine sei mit einem massiven Aufwand verbunden, sagte Mertz. "Das werden wir nicht bei allen schaffen." Andererseits handele es sich bei der Impfung um ein Angebot: "Das kann man annehmen oder man lässt es." Das Gros der Astrazeneca-Impfungen in den zentralen Anlaufstellen solle ohnehin bis Mitte Juni erledigt sein. Für Juni habe Thüringen keinen weiteren Astrazeneca-Impfstoff bestellt. Beim Vakzin von Biontech/Pfizer, bei dem sechs Wochen zwischen den zwei Spritzen liegen, werden laut KV derzeit keine Probleme mit der Verschiebung von Terminen beobachtet.

In den großen Impfzentren in Erfurt, Gera und Meiningen, in den 29 regionalen Impfstellen sowie den Arztpraxen in Thüringen werden derzeit täglich um die 10.000 Menschen gegen Covid-19 immunisiert.

