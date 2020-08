Eisenach. Eine Studie sieht auch einen deutlichen Zuwachs beim Sperrmüll. Hohe Gebühren werden in Thüringen fällig.

Corona-Krise sorgt für mehr Hausmüll in Thüringen

In den Thüringer Haushalten fällt in diesem Jahr deutlich mehr Müll an. Gegenüber dem normalen Aufkommen wird die Menge des Hausmülls im Jahr 2020 voraussichtlich um zehn bis 15 Prozent höher ausfallen.