Fisch kommt aus der Weimarer Lotte frisch auf den Tisch

Hochsaison herrscht ab Freitag wieder in der „Forellenanlage an der Lotte“. Mehrere Tonnen Forellen und Karpfen werden zu Weihnachten und Silvester bei Thomas Vogel an der Paul-Schneider-Straße im Kirschbachtal über den Tresen gehen. Und selbst der Experte kann nur raten, welcher Fisch zu welchem Fest dieses Mal begehrter ist. Eingestellt ist er auf alle Möglichkeiten.

Im Jahr 2017 hat der Lehnstedter, der seit 1987 hauptberuflich in der Fischerei arbeitet und ursprünglich aus dem Zierfisch-Bereich kommt, die Anlage übernommen. Diese kannte er bereits seit Jahren als Lieferant und wusste im positiven Sinne, auf was er sich einließ. Entstanden war die Zucht in den 70er-Jahren als sogenannte Satzfischanlage für die einstige Mellinger Forellenzucht.

Seit 2017 ist viel passiert, vor allem in diesem Jahr: Standen er und seine Männer früher unter der Erde im Nassen, um die Fische in die Kescher zu bringen, kommen diese im neuen Anbau lebend aus zwei getrennten Einläufen auf ein Becken in Arbeitshöhe an. Kurz betäubt mit einem Elektroschock, folgt der Todesstoß, und direkt um die Ecke kommt die frische Ware nach dem Ausnehmen in den Verkaufstresen. Dort hat die Ehefrau von Thomas Vogel die Hoheit. Er hat beim Investieren auch an seine Kunden gedacht: Sie stehen bei Hochbetrieb schon einmal bis zur Straße Schlange, direkt vor dem Tresen jetzt aber auf den letzten Metern ebenso im Vorbau vor Wind und Wetter geschützt.

Bevor die Kunden Forelle, Karpfen, Heilbutt oder Saibling in Empfang nehmen, haben die Tiere keine Sekunde auf Eis verbracht und können daher zu Hause vor der Zubereitung zum Festessen problemlos eingefroren werden. Dennoch rechnet Thomas Vogel damit, dass die Kunden am 23. und 30. Dezember sowie Heiligabend und Silvester in Scharen kommen, um das Allerfrischeste zu erhaschen. Natürlich ebenso den begehrten Räucherfisch.

Egal, wonach den Kunden zu Weihnachten oder Silvester in diesem Jahr besonders zumute ist, der Experte hat vorgesorgt: Alle karpfen- und forellenartigen Fische haben ihren Ursprung vom Ei an in der Brüterei in Lehnstedt. Saiblinge und Forellen werden direkt in der Anlage an der Lotte gezüchtet, die Forellen zusätzlich in Köttendorf und Eberstedt. Karpfen zieht Thomas Vogel im Stausee Schwerstedt groß, der einmal im Jahr vor dem Winter abgefischt wird. Für den Ansturm am Ende des Jahres hat Thomas Vogel zudem Fischreserven unterhalb des Stausees Hohenfelden und in Lehnstedt aufgebaut. Wenn sich zeigt, dass das Angebot in Weimar sich dem Ende zuneigt, kann also jederzeit super frischer Nachschub geholt werden. Auch deshalb kann Thomas Vogel darauf verzichten, Vorbestellungen anzunehmen. „Das würden ellenlange Listen werden“, sagt er zum Aufwand, den er sich dadurch sparen kann. „Wir schlachten komplett durch“, gibt er als Marschroute an seine vier Männer aus. Zumal ja auch Geschäfte und Gaststätten beliefert werden möchten.

Mit den ersten Umbauten sind die Pläne des 59-Jährigen keineswegs zu Ende. Im nächsten Jahr erhalten die Außenbecken, in denen putzmuntere Karpfen schwimmen, grüne Dächer. Am Gebäude erhält auch die letzte Wand ein frisches Aussehen im schwedischen Stil. Größtes Projekt aber ist die Umverlegung der Lotte: Sie erhält dort, wo sie jetzt noch durch die Anlage fließt, ein neues Bachbett von der Quelle zum Kirschbach. Das verbessere für ihn den Hochwasserschutz und vereinfache das Baurecht, erläuterte der Betreiber. „Das ist ein riesen Aufwand, 50.000 Euro werden da nicht reichen“, sagt er. Außerdem hofft er, eine wild entstandene Erlengruppe im Bach entfernen zu dürfen, die bei Hochwasser ebenso ein Problem darstelle, weil sich das Wasser staut. Bei alledem habe er in der Unteren Wasserbehörde der Stadt und beim Bauamt gute Partner. „Das ist eine richtig gute Zusammenarbeit“, sagt Thomas Vogel anerkennend.

Im zweiten Jahr hintereinander macht dem Fischzüchter aber mehr eher die Trockenheit zu schaffen. Die Zahl der Fische an der Lottenquelle passt er dem Wasserstand an. Ansonsten will er technisch aufrüsten. Bei Niedrigwasser sei die Zugabe von Flüssigsauerstoff gut für die Fische. Das wird dazu gasförmig gemacht und ins Wasser gegeben. Dennoch will Thomas Vogel die Preise stabil halten. Die Technik habe beim einzelnen Fisch nur Auswirkungen im Cent-Bereich. Was passiert, wenn die Strompreise drastisch steigen, sei fraglich. Sicher aber: „Das Wasser reicht nicht mehr.“

Im nächsten Jahr will der Betreiber das Angebot in der „Forellenanlage an der Lotte“ ausweiten. Der passionierte Jäger plant eine Wildvermarktung, einen kleinen Steh-Imbiss und längere Öffnungszeiten. Außerdem will er die Tradition der Forellenfeste wieder aufnehmen und mit anderen Anbietern im Herbst einen Wildmarkt etablieren. „Ich habe einige Veranstaltungen geplant“, sagt er, verweist aber darauf, dass er zuvor seine baulichen Pläne umsetzen will.

Jetzt allerdings haben er und sein Team erst einmal den Jahreswechsel mit nur noch acht Verkaufstagen im Blick. Zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten freitags 15 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr gehen sowohl vor Weihnachten als auch Silvester die letzten Fische montags 9 bis 17 Uhr und dienstags 9 bis 12 Uhr über den Tresen. Wobei Thomas Vogel erwartet, auch in diesem Jahr an Heiligabend und Silvester länger zu arbeiten, damit auch der letzte Kunde zufrieden nach Hause geht.

Langfinger haben übrigens keine Chance: Alles ist videoüberwacht.