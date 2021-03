Diana und André Seidenschnur, selbst Eltern von vier Kindern, betreiben in vierter Generation ein sehr mehr als 100 Jahren bestehendes Schuhgeschäft in Weimar. Weil nach monatelangem Lockdown der Bedarf an Kinderschuhen groß ist, plädieren beide für Terminvergaben für Einzelberatungen zumindest für Eltern mit Kindern.