LTE-Anlage bei Niederzimmern in Betrieb

Niederzimmern. Telekom erhöht Netzabdeckung und Bandbreite auch für die Bahn

Die Telekom hat einen neuen Mobilfunk-Standort in Niederzimmern errichtet und in Betrieb genommen. Seit einer Woche verbessert der Mast die Mobilfunk-Abdeckung im Ort und in der Nachbarschaft. Mit dem LTE-Betrieb könne man eine maximale Bandbreite von etwa 150 MBit/s anbieten. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich dadurch. Nicht zuletzt diene der neue Standort der Mobilfunk-Versorgung entlang der Bahnstrecke von und nach Erfurt.

Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben im Landkreis Weimarer Land derzeit 45 Mobilfunk-Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 97 Prozent. Bis zum Jahr 2022 sollen weitere 13 Standorte im Kreis hinzukommen. Zusätzlich sei an acht vorhandenen Standorten die Erweiterungen mit LTE-Technik geplant.