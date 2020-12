Parken wird im neuen Jahr in Weimar teurer. Zumindest dort, wo es um öffentliche Parkplätze der Stadt geht, die mit Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden. Die Stadtverwaltung veröffentlicht dazu im nächsten Amtsblatt die „Neufassung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Weimar“.

Die Gebührenordnung löst jene vom 28. November 2018 ab. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger soll sie aber nicht für Mehreinnahmen in die Stadtkasse sorgen, sondern Verluste vermeiden helfen. Denn ab 2021 muss die Stadt Weimar Umsatzsteuer auch auf die Parkgebühren an die Finanzbehörden abführen.

Beurteilung Schritt für Schritt geändert

Bis vor neun Jahren hatten Finanzverwaltung und Rechtsprechung den Betrieb von Parkscheinautomaten durch Gemeinden allein als hoheitliche Aufgabe beurteilt. Damit war auch klar, dass es sich nicht um unternehmerische Tätigkeit handelt. Dann hat sich diese Beurteilung Schritt für Schritt geändert.

Inzwischen ist die Umsatzsteuerpflicht auf Parkgebühren bundesweit keine Ausnahme mehr. Weimar habe die Übergangsfrist bis zum Letzten ausgereizt, sagt Bürgermeister Ralf Kirsten. Mit der neuen Gebührenordnung versuche die Stadt, die Abführungen an die Finanzverwaltung in Summe auszugleichen.

Einstufung der öffentlichen Straßen und Plätze zum Parken in Zonen

So bleibt es bei der Einstufung der öffentlichen Straßen und Plätze zum Parken in Zonen, unter denen die Zone I (erweiterte Innenstadt) die wertvollste und damit auch die teuerste ist. Hier kostet die halbe Stunde künftig 1,20 Euro (bisher 1 Euro). Es sei denn, am Parkscheinautomaten kann die sogenannte Brötchentaste für 30 Minuten genutzt werden. Die Stunde kostet künftig 1,80 Euro, eineinhalb Stunden 3,00 Euro (bisher 2,50 Euro) und zwei Stunden 3,60 Euro (bisher 3 Euro).

24-Stunden-Gebühr von jeweils 12 Euro

An den Parkplätzen in Zone II können – neben der stündlichen Abrechnung zwischen 60 Cent und 3,00 Euro – auch Tagesgebühren in unterschiedlicher Höhe gezahlt werden: Hospitalgraben 4,20 Euro, Berkaer Straße/Friedhof, Karl-Haußknecht-Straße und Bauhausstraße jeweils 6,00 Euro.

Der Parkplatz Belvedere ist weiterhin freitags, samstags, sonn- und feiertags gebührenpflichtig. Die Tagesgebühr beträgt auch dort 6,00 Euro. Am Hermann-Brill-Platz gibt es für Busse, Caravans, Wohnmobile und Reisemobile eine 24-Stunden-Gebühr von jeweils 12 Euro.