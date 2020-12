Grenzenlos fahren: Der Opel Crossland im Test

Berlin. Mal wieder Berlin. Opel stellt den Crossland zu einer Testfahrt zur Verfügung. Coronabedingt nahezu kontaktlos. Die Neuheiten des Crossovers werden per Video erklärt, der Fahrzeugschlüssel wird auf einem Parkplatz in Tiergarten überreicht – und los kann es gehen.

Die Berliner sind in ihren Büros oder Werkstätten oder arbeiten von zu Hause aus – freie Fahrt durch die Hauptstadt. Ich erreiche die Invalidenstraße und muss schmunzeln. Mitte der 80er Jahre war ich schon einmal hier. Passend zum Straßennamen saß in einem der prächtigen Häuser eine Ärztekommission beisammen und befand über den Gesundheitszustand der Leistungssportler – am Ende der Laufbahn versteht sich.

Manch einer saß nach dem Gespräch in einer Bar in der Invalidenstraße und ließ es sich je nach Befund gut gehen oder schluckte seinen Frust hinunter, falls die erhoffte Ausmusterung nicht zustande kam oder die Unfallversicherung nicht zahlen musste.

Opel Crossland Innenraum Foto: Andreas Rabel

Für mich war damals an der Invalidenstraße die Welt zu Ende – über den Grenzübergang Invalidenstraße nach Moabit führte kein Weg. Heute schon – und das zählt mehr als jede müde Mark vom Staat damals. Der Crossland von Opel macht es mir leicht, durch Berlins Straßen zu rollen. Ich hab’ mich für ein Fahrzeug mit Dieselmotor (88 kW/120 PS) und Automatikgetriebe entschieden. Ja, es gibt sie noch bei Opel, die sparsamen Selbstzünder. Also alles bestens.

Das Navi hält mich auf Kurs, das Headup-Display informiert, die Rückfahrkamera mit 180-Grad-Panorama-Sichtfeld hilft beim Einparken. Das System ist mit einer Einparkhilfe vorn und hinten sowie einem automatischen Parkassistenten inklusive Toter-Winkel-Warner versehen. Sehr nützlich, um ja nicht einen heran und vorbei rasenden Radfahrer über den Haufen zu fahren.

Neu im Crossland, der nun auf den Zusatznamen X verzichtet, ist die adaptive Traktionskontrolle. Das System bietet optimale Kraftübertragung auf Asphalt, Schotter oder auf winterlichen Straßen. IntelliGrip hält dafür fünf Fahrmodi bereit. Der Berg-Anfahr-Assistent arbeitet auch im Rückwärtsgang und lässt sich im Leerlauf aktivieren.

Ein Geländewagen ist der Crossland deswegen nicht, er trägt wie andere Crossover auch SUV-Schminke. Steht ihm aber gut. Optisch hat Opel den Crossland an den neuen Mokka herangeführt, wobei der Crossland den Praktiker gibt.

Meine Probefahrt neigt sich dem Ende entgegen. Ich bringe mich und das Auto heil durch Berlin.

Der Crossover Opel Crossland