Mazda CX-5: Längst nicht ausgedieselt

Der Mazda CX-5 in der Topausstattung Sports-Line Plus. Das Diesel-SUV aus Japan kann bis zu 2100 Kilogramm an den Haken nehmen.

Gera. Der Mazda CX-5 der zweiten Modellgeneration ist nach wie vor mit Selbstzünder am Start.

„Das ist wohl ein Diesel?“, war meine Frau nach dem Start im Mazda CX-5 der zweiten Modellgeneration doch ein wenig überrascht. Sie hat sich freilich nicht verhört. Ja, Mazda setzt im Gegensatz zu manch anderen Autobauern weiter auf den Selbstzünder.

Es geht zum Klassentreffen in den Norden der Republik. Unter der Motorhaube brummt ein 2,2-Liter-Bi-Turbodiesel mit 184 PS. Mir hätten natürlich auch 34 PS weniger mit 6-Gang-Schaltgetriebe (Center-Line/34.090 Euro) gereicht. Doch dafür sitzen wir in der Topausstattung Sports-Line Plus. Auf feinstem perforiertem Nappaleder. Nobel, Nobel. Die Ausstattung des Kompakt-SUV aus Hiroshima lässt einfach kaum Wünsche offen.

Das Schalten darf ich der sechsstufigen Automatik überlassen. Meine bessere Hälfte hat in zwischen per Drehschalter in der Mittelkonsole im Navi das Fahrziel eingegeben. Und im Markensoundsystem mit seinen zehn Lautsprechern für den richtigen Sender gesorgt.

Es geht zunächst auf die Insel Rügen. Der Verbrauch hat sich schnell bei sieben Litern eingepegelt. Einen Anhänger haben wir zwar nicht am Haken, aber einen Fahrradträger mit zwei Mountainbikes. Ohne Akku. Außerdem hatte ich zwei große Reisekoffer und -taschen ins Gepäckabteil gewuchtet. Die elektrische Heckklappe verschloss sich problemlos.

Eine Schale fürs kabellose Aufladen von Smartphones ist in der Mittelkonsole. Foto: Bernd Scheffel

„So einen großen Kofferraum hatten wir ja noch nie“, staunte die Gattin. Der Wagen war vollgeladen. Dennoch brauchten wir weder auf der Hin- noch Rückfahrt Tankstopps einzulegen. Die beliebten Raststätten waren sowieso hoffnungslos überfüllt. „Wir haben hinten Fahrräder dran!“, ermahnte mich meine Beifahrerin immer wieder, wenn ich mal wieder zu schnell wurde. Vor allem wenn Flensburger Punkte drohten. Dabei hätte ich über das farbige Head-up-Display in der Windschutzscheibe unser Tempo und die Verkehrszeichen eigentlich besser im Blick haben können.

Wer nichts mit Dieseln am Hut hat, Mazda hat bei seinem Bestseller, der seit 2017 am Start ist, auch zwei Saugbenziner mit 165 PS (Prime-Line/28.290 PS) und (Exclusive-Line/36.390 PS) im Angebot.

Elektrifizierte Varianten gibt es für den Mazda CX-5 nicht. Dafür hat Mazda gerade mit dem CX-60 Plug-in Hybrid das erste Modell mit Stecker vorgestellt. Für ihr neues SUV-Flaggschiff bieten die Japaner ab 2023 sogar einen hybridisierten 3,3-Liter-Reihensechszylinder-Diese in zwei Leistungsstufen (200 PS/254 PS) an.

Bei der japanischen Marke mit dem Flügelmotiv-Logo hat sich’s längst nicht ausgedieselt.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD Sports-Line Plus