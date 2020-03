Eine Runde Golf: Der VW Golf 8 im Test

Fast alle Räder stehen wegen der Corona-Krise still. Und Ben ist bedient, das seh’ ich gleich. Der Junge hat ein Wehwehchen, das Knie ist aufgeschlagen. Und schlimmer noch, das hat mir seine Mutter gesteckt, er hat ein „www.-chen“. Das Laptop ist ausgestiegen und nun fühlt sich der 12-Jährige von der Welt abgeschnitten. Und weil mein Neffe im Moment keinen guten Lauf hat, soll ich ihn doch bitte abholen und sicher nach Hause bringen. Meine Schwester hat Sorge, er würde sonst die Abkürzung durch den Wald nehmen. Meine Einlassung: Das mache Ben nie, denn im Wald, da ist kein W-Lan, wischt sie weg.

Kommandozentrale: Im Golf 8 geschieht so fast alles über den Touchscreen-Monitor oder per Sprachsteuerung.

Ich mach’ mich auf den Weg, sitze im Golf 8, das könnte Ben gefallen. Für Autos hat er was übrig. Die Begrüßung fällt dennoch knapp aus, doch einmal Platz genommen, hellt sich seine Miene auf. „Der ist ja voll digital“, ruft er. So sieht es aus. Analoge Instrumente sucht man vergebens. Auf den ersten Blick ist nicht ein Drehknopf oder eine Taste zu sehen. Die Bedienung geschieht weitestgehend per Touchscreen oder Sprachsteuerung. Hinter dem Multifunktions-Lenkrad gibt es ein Display, das sich der Fahrer nach seinen Vorstellungen einrichten kann.

Erstmals werden Fahrinfos wie Geschwindigkeit, Tempolimits oder Navi-Hinweise via Head-up-Display (Aufpreis) in die Scheibe projiziert. Ein 8,25 Zoll großer Bildschirm in der Mitte des Armaturenbretts (10 Zoll gegen Aufpreis) steuert als Kommandozentrale vom Radio bis zu den Grundeinstellungen und Assistenzsystemen so ziemlich alles. Nur ein kleines Tastenfeld für „Licht und Sicht“ links vom Lenkrad und eines in der Mittelkonsole bleiben. Bisher war der Golf das sich selbst erklärende Auto für jung und alt. Mein Neffe hat natürlich kein Problem, sich zurecht zu finden. Tippt und streicht sich durch die Menüs. „Klasse gemacht“, meint er. „Die Menüs sind logisch aufgebaut, klar strukturiert, teilweise bebildert – das kriegt jeder hin.“ Und grinsend: „Fast jeder.“ Ich trete mal fest aufs Gas, den Jungen drückt es kräftig in den Sitz – und ich grinse innerlich.

Doch das war nicht alles. Vieles lässt sich per Sprachsteuerung machen, ohne dass man Befehle auswendig lernen muss. Frei gesprochene Sätze versteht das System nach dem Aktivierungszuruf „Hallo Volkswagen“ erstaunlich gut. Und das gefällt natürlich auch Ben.

Das Beste zum Schluss. Der Golf ist auch in seiner achten Auflage ein Golf. Souverän und unaufgeregt liefere ich meinen Neffen zu Hause ab und er fragt beim Aussteigen: „Wie lange hast du den Golf?“

VW Golf 1.5 TSI 100 kW in Zahlen