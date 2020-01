Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Protzautos und hohen Gehältern: Awo-Spitze will mehr Transparenz

Die Spitze der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Thüringen will nach den am vergangenen Freitag bekannt gewordenen Vorwürfen gegen ihre Tochterfirma AJS die Aufarbeitung unterstützen. Das hat der Landesgeschäftsführer Ulf Grießmann in einer internen Mail an „Liebe Awo-Freundinnen und Awo-Freunde“ zugesagt.

Protzautos und überhöhte Gehälter: Thüringer AWO-Tochter AJS in Kritik Mitarbeiter hatten schwere Vorwürfe erhoben In einer Berichterstattung dieser Zeitung hatten Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen die Spitze der AJS GmbH erhoben. Dabei ging es neben Personalangelegenheiten um einen gefeuerten Prokuristen auch um möglicherweise überzogene Gehälter und teure Dienstwagen für den AJS-Chef Michael Hack. Außerdem gab es Kritik an dem Besetzungsverfahren zur Nachfolge von Hack. In seiner Mail nimmt Grießmann auf diese Vorwürfe nicht direkt Bezug. Er schreibt lediglich, dass mit der Öffentlichmachung derselben die Arbeit der Awo sowie ihrer hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter „beschädigt und damit diskreditiert“ würde. Gleichzeitig erklärt er die Awo-Spitze für nicht zuständig bei der Aufarbeitung. „Ich kann im Moment die Vorwürfe im Einzelnen nicht kommentieren oder bearbeiten“, heißt es in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Das obliege den zuständigen AJS-Gremien. Schon 2017 mehr Transparenz zugesagt Was die Awo aber offenbar forcieren will: Es soll mehr Transparenz geben. Grießmann verweist dazu auf eine im Januar 2019 angekündigte Gründung einer Arbeitsgruppe „Transparenz und Compliance“, die offenbar bis zum heutigen Tag ihre Arbeit nicht aufgenommen hat. Schon 2017 hatte wiederum AJS-Chef Hack mehr Transparenz zugesagt. Laut Grießmann ist es jetzt an der Zeit zu „beweisen, dass es uns ernst ist mit den Werten, welche wir tagtäglich in unseren Einrichtungen und Diensten leben“. Offiziell klingt das bei der Awo allerdings etwas zurückhaltender. In einer auf der Internetseite des Landesverbandes veröffentlichten Stellungnahme heißt es indes: „Den Bericht halten wir in vielen Punkten für stark überzogen.“ Während Grießmann intern konsequent zur Transparenz mahnt, wird auf der Homepage lediglich erklärt, dass die „Führungs- und Kommunikationskultur innerhalb der Awo AJS GmbH erneut zu überprüfen und zu bewerten“ sei. Das könnte Sie auch interessieren: Awo Thüringen will Fragen zum Haushalt beantworten

