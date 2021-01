Thüringer Awo-Skandal: Umstrittene Vorstände weiter im Amt

Die Geschäftsstelle des Awo-Kreisverbands Saale-Holzland in Eisenberg.

Der Landesverband der Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) bleibt, was die Ungereimtheiten im Awo-Kreisverband Saale-Holzland anbetrifft, am Ball: Nachdem die beiden Vorstandsmitglieder Klaus-Dieter Kunze und Hans-Peter Perschke der Aufforderung zum Rücktritt bisher nicht nachgekommen sind und bisher nicht die geforderte Mitgliederversammlung zur Neuwahl des Vorstands einberufen haben, hat der Landesverband bis Sonntag vom Kreisverband weitere Unterlagen angefordert. Unterdessen wächst in der Thüringer SPD die Sorge, dass das Parteiimage nachhaltig durch die fortdauernden Querelen Schaden nehmen könnte.