Ab Sonntagnachmittag muss in Thüringen mit Dauerregen gerechnet werden (Symbolfoto).

Leipzig/Erfurt. Ab Sonntagnachmittag ist in weiten Teilen Thüringens mit Regen zu rechnen. Lokal kann es auch Gewitter und Starkregen geben.

August geht in Thüringen regenreich zu Ende

Der August verabschiedet sich in Thüringen mit einem nassem Gruß: Während am Samstag viele Familien die Einschulung ihrer Abc-Schützen noch trocken im Freien feiern konnten, geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Sonntagnachmittag bis in die Nacht hinein von Dauerregen für weite Teile des Freistaats aus.

Vor allem in Ostthüringen könnten Gewitter dazu kommen. Zudem sei lokal auch mit Starkregen zu rechnen, der vor allem im Osten des Freistaats niederprasseln könne. Die Temperaturen sollten 21 Grad im Flach- und 18 Grad im Bergland nicht übersteigen. Auch für den Wochenanfang gehen die Meteorologen noch von einigen Schauern, teils auch Gewittern aus.