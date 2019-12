Die Temperaturen in Thüringen (hier die Obere Sachsenburg) werden in der letzten Woche des Jahres in den Keller gehen. Länger anhaltender Schneefall ist nicht in Sicht.

Die letzten Tage des Jahres – So wird das Wetter in Thüringen

Erfurt Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, ist der Himmel über Thüringen am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages stark bewölkt. Dabei bleibt es aber weitestgehend trocken. Die Temperaturen klettern nicht über die 6-Grad-Marke. In der Nacht auf Freitag können die Straßen im Freistaat bei minus 3 Grad örtlich gefährlich glatt werden.

Am Freitag ziehen laut DWD meist viele Wolken über Thüringen hinweg. Gebietsweise kann es aber auch zu größeren Auflockerungen am Himmel kommen. Am Abend steigt vor allem östlich der Saale die Niederschlagswahrscheinlichkeit an. Dann kann es hier zu Regen beziehungsweise Schneeregen kommen. Die Temperaturen klettern maximal auf 4 Grad. In der Nacht zum Samstag fallen zu Beginn örtlich ein paar Schneeflocken. Die Temperaturen sinken bis auf minus 3 Grad. Stellenweise bildet sich dichter Nebel.

Noch weiter sinken werden die Temperaturen am Samstag. Bei lockerer Bewölkung steigen die Höchstwerte maximal auf 2 Grad. In der Nacht zum Sonntag hängen nur wenige Wolken am Himmel über Thüringen. Das Thermometer geht auf bis zu minus 8 Grad zurück.

Auch am Sonntag ist der Himmel über dem Freistaat locker bewölkt. Es bleibt trocken bei maximal 3 Grad, am Nordrand der Mittelgebirge sind 5 Grad möglich. Die Nacht zum Montag wird mit maximal minus 6 Grad wieder kalt.