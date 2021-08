Erste Gewitter in Thüringen - Aktivität soll Dienstag zunehmen

Erfurt Am Montag hat es in einigen Regionen Thüringens Gewitter begleitet von Starkregen gegeben. Laut Deutschen Wetterdienst soll die Gewitteraktivität am Dienstag weiter zunehmen.

In Thüringen hat es am Montagnachmittag Gewitter gegeben. Die Wetterlage blieb teils bis in den Abend unruhig. „Das sind einzelne Gewitter gewesen, die durch Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gezogen sind“, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagabend. Teils begleitet von Starkregen hatte es in einigen Gebieten gedonnert und geblitzt.

Der DWD hatte für Montagnachmittag vor starken Gewittern in mehreren Landkreisen in den Bundesländern gewarnt. Morgen soll die Gewitteraktivität vor allem in Thüringen und dem westlichen Teil von Sachsen sowie im südlichen Zipfel Sachsen-Anhalts zunehmen. Es werde dann regional auch mehr Starkregen erwartet, hieß es.

