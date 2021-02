Hoch "Ilonka" sorgt für warme Temperaturen im Februar und bringt Waldbrandgefahr

Das Hoch «Ilonka» hat am Mittwoch Thüringen für erste Spitzenwerte gesorgt. In Thüringen war Jena der Spitzenreiter mit 20,1 Grad. Das sei aber kein neuer Rekord, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Denn am 26. Februar 1990 seien in Jena sogar schon 23,1 Grad gemessen worden. Alle Wert standen noch unter Vorbehalt. Die Maximalwerte stünden immer erst 19 Uhr fest, sagte Hain.

Auch der Donnerstag wird laut DWD in Thüringen noch einmal warm, ehe am Freitag eine Kaltfront durchziehen und somit für kühleres Wetter sorgen wird. Am Samstag sollen die Höchstwerte dann zwischen 5 und 8 Grad liegen, und auch am Sonntag werde die 10-Grad-Marke nicht erreicht.

"Turbofrühling" lässt Waldbrandgefahr im Harz steigen

Die ungewöhnliche Wärme der vergangenen Tage hat im Harz die Gefahr von Waldbränden erhöht. Der «Turbofrühling», die schnelle Schneeschmelze und starke Sonneneinstrahlung gepaart mit starkem Wind hätten das abgestorbene Laub und Pflanzen rasch austrocknen lassen, teilte der Nationalpark am Mittwoch mit.

Besucher sollten deshalb nicht rauchen, Feuer machen, Müll liegen lassen oder ihre Autos auf trockenem Gras parken. «Auf den vielen Freiflächen im Wald hat sich schnell eine üppige Bodenvegetation entwickelt. Diese ist im Frühjahr jedoch leicht entzündlich. Wenn es im Gras brennt, sind viele Insekten, Reptilien und andere Kleinlebewesen bedroht», hieß es.