Kaltfront bringt Dauerregen und sinkende Temperaturen

In den kommenden Tagen kann es in Thüringen dauerhaft regnen. (Symbolbild).

Erfurt. Eine Kaltfront erreicht im Tagesverlauf Thüringen und bringt ab den Nachtstunden Dauerregen und Gewitter. Die Aussichten für die kommenden Tage.

Der Dienstagvormittag startete in Thüringen wolkig, zeitweise stark bewölkt und vereinzelt gab es Regen, der in den Mittagsstunden aber abziehen wird. Am Nachmittag gibt es dann einige Auflockerungen und es bleibt weitesgehend trocken. Erst am Abend nimmt die Bewölkung vor allem über Südthüringen wieder zu und es kommt Regen auf. Die Temperaturhöchstwerte erreichen noch einmal 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

In den Nachtstunden wird dann lang anhaltender Regen mit örtlich 50 Litern pro Quadratmetern im Freistaat niedergehen. Vereinzelt können sich auch Gewitter darunter mischen, die in kurzer Zeit Regenmengen von 20 Litern pro Quadratmeter bringen. Laut DWD wird sich das Regengebiet bis Donnerstag über Thüringen festsetzen.

Bis Donnerstag Dauerregen

Der Mittwoch startet überall mit bedecktem Himmel und anhaltendem Regen, der vor allem in Südthüringen schauerartig sein wird. Vereinzelt sind dann auch Gewitter mit Starkregen möglich. In Nordthüringen wird es dagegen nur zeitweise regnen. Die Höchstwerte bei den Temperaturen liegen dann bei maximal 21 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lässt der Regen allmählich nach.

Auch der Donnerstag startet meist mit stark bewölktem Himmel. Im Tagesverlauf kann es gebietsweise leichten Regen und einzelne Schauer bei maximal 20 Grad geben. Am Freitag ist es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich fallen Schauer bei Temperaturhöchstwerten von maximal 18 Grad.