In den frühen Morgenstunden kann es am Montag in Thüringen gefährlich glatt werden. (Symbolfoto).

Leipzig/Erfurt. Die Meteorologen warnen vor gefährlichem Glatteis am Montagmorgen im gesamten Freistaat Thüringen. Ein Tiefausläufer sorgt für deutlich mildere Temperaturen.

Die Kaltluft in Thüringen wird ab Montag von einem atlantischen Tiefausläufer vertrieben, was zu wechselhaftem Wetter und deutlich milderen Temperaturen führen wird. Laut Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herrscht am Sonntag in weiten Teilen des Landes aber noch mäßiger bis strenger, unter klarem Himmel auch sehr strenger Frost. Das Thermometer kann dann örtlich auf minus 15 Grad sinken.

Aufziehender Regen verwandelt Straßen in Glatteisbahnen

In den frühen Montagmorgenstunden zieht von Westen her gefrierender Regen auf. Dieser sorgt für gefährliche Glatteisbildung auf den Straßen. Laut DWD-Meteorologen bestehe bis in den Montagnachmittag hinein eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr einstellen. Erst im weiteren Tagesverlauf entspannt sich die Lage dann allmählich wieder.

Autofahrer in den folgenden Regionen müssen in der Zeit zwischen 1 und 10 Uhr besonders vorsichtig sein:

Landkreis Eichsfeld,

Unstrut-Hainich-Kreis,

Wartburgkreis.

Autofahrer in den folgenden Regionen müssen in der Zeit zwischen 4 und 11 Uhr besonders vorsichtig sein:

Ilm-Kreis,

Landkreis Eichsfeld,

Landkreis Gotha,

Landkreis Hildburghausen,

Landkreis Nordhausen,

Landkreis Schmalkalden-Meiningen,

Landkreis Sömmerda,

Landkreis Weimarer Land,

Kyffhäuserkreis,

Stadt Eisenach,

Stadt Erfurt,

Stadt Suhl,

Stadt Weimar,

Unstrut-Hainich-Kreis.

Autofahrer in den folgenden Regionen müssen in der Zeit zwischen 6 und 11 Uhr besonders vorsichtig sein:

Landkreis Greiz,

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt,

Landkreis Sonneberg,

Saale-Holzland-Kreis,

Saale-Orla-Kreis,

Stadt Gera,

Stadt Jena.

Autofahrer in den folgenden Regionen müssen in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr besonders vorsichtig sein: