Nach ein paar Stunden Frühling kommen Kälte und Schnee

In den kommenden Stunden fallen die Temperaturen in Thüringen deutlich. Vereinzelt sind dann auch wieder Neuschnee und Glätte möglich. (Symbolfoto)

Erfurt. Das frühlingshafte Wetter in Thüringen macht schon nach wenigen Stunden bereits wieder eine Pause. Am Nachmittag gibt es örtlich Starkregen, in der Nacht kommt der Schnee zurück.

Am Sonntagnachmittag verabschiedet sich der Blitz-Frühling örtlich mit Blitz und Donner, meldet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag. Nachts würde vor allem im Bergland der Schnee und Frost zurückkehren.

Verantwortlich dafür ist ein Tief, welches von Nordwestdeutschland langsam in Richtung Südskandinavien zieht. Auf dessen Vorderseite gelangt laut DWD zunächst sehr milde Luft nach Thüringen. Aber schon in der kommenden Nacht wird eine Kaltfront Thüringen überqueren und dabei wieder polare Meereskaltluft einschleusen.

Nach Gewitter folgen Schnee und Glätte

In Gewitternähe kann am Sonntagnachmittag Starkregen mit 15 l/qm in kurzer Zeit auftrteten. Möglich sind dann auch Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis 70 km/h. Die Meteorologen schließen dabei auch kleinkörnigen Hagel nicht aus.

Im Bergland wird es dann so kalt, dass auch wieder Schneefall und Glätte möglich auftreten. Dabei kann oberhalb von 400 Metern mit vier Zentimeter Neuschnee gerechnet werden. Die Temperatur sinkt dann stellenweise auf -4 Grad. In den Morgenstunden lassen die Niederschläge von Westen her nach.