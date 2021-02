Nach Kaltfrontdurchzug kehrt Wärme nach Thüringen zurück

Das Wetter am Freitag brachte eine Kaltfront mit sich, die vor allem Wolken und örtlich auch Regen im Gepäck hatte. Nach Angaben der Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) werden die Wolken ab dem Nachmittag von Norden her immer weniger und der Himmel lockert auf. Die Höchstwerte betragen 12 Grad. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel vielerorts stark bewölkt, es bleibt aber weitgehend trocken. Laut DWD fallen die Temperaturen auf bis -2 Grad in den Keller. Örtlich kann es deshalb gefährlich glatt werden.

Auch der Samstag beginnt mit viele Wolken, die Sonne zeigt sich nur wenig. Lediglich im Altenburger Land gibt es laut DWD eine geringe Schauerneigung. Die Tageshöchsttemperatur liegt dann bei 10 Grad. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen stellenweise nochmal unter die Null-Grad-Marke.

Am Sonntag kommt es vielerorts im Freistaat zu einem Wechsel zwischen Sonne und Wolken, es ist dann überall trocken. Das Thermometer klettert wieder nach oben, bei Maximalwerten von bis zu 11 Grad. In der Nacht zum Montag zeigen sich nur wenige Wolken, es bleibt niederschlagsfrei. Gebietsweise kann sich Nebel bilden. Temperaturrückgang erneut auf -1 Grad.

Ab Montag soll dann laut DWD die Luft spürbar wärmer werden. Bei nur wenigen Wolken steigen die Temperaturen wieder auf 12 Grad und an den darauffolgenden Tagen weiter an.