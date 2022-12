Regen statt Frost – Weihnachten wird nass mit milden Temperaturen

Erfurt/Leipzig Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein nasses Weihnachtsfest einstellen.

"Das Wetter wird alles andere als schön, eher trist mit relativ viel Regen", sagte die Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag auf Anfrage. Die Temperaturen liegen sowohl an Heiligabend als auch an den beiden Weihnachtstagen bei etwa zehn Grad. Auch in den Höhenlagen bleibt es demnach frostfrei.

Der Heiligabend beginnt laut DWD mit viel Regen. Im Tagesverlauf lässt er aber allmählich nach und zieht ab. Am ersten Weihnachtstag lässt der Niederschlag etwas nach, wird aber am zweiten Feiertag wieder mehr.

