Schauer und Gewitter mit Starkregen am Wochenende in Thüringen

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet zum Ende der Woche viel Regen in Thüringen. Dabei ist auch mit Starkregen und Hagel zu rechnen.

Zum Ende der Woche wird in Thüringen viel Regen erwartet. Der Donnerstag beginne meist stark bewölkt, ab Mittag sei mit Gewittern und Starkregen bis zu 30 l/qm in einer Stunde sowie örtlich mit kleinkörnigem Hagel und Windböen bis 60 km/h (Bft 7) zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad, im Bergland zwischen 17 und 20 Grad.

Auch am Freitag und Samstag sei bei Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad ab dem späten Vormittag mit Schauern oder Gewittern zu rechnen. Am Samstag werden die Niederschläge den Meteorologen zufolge erst gegen Nachmittag erwartet.

Am Sonntag sei mit gelegentlichen Schauern zu rechnen.