Silvesterwetter in Thüringen: Nur in den Bergen klare Sicht aufs Feuerwerk

Wer sein Silvesterfeuerwerk genießen möchte, sollte in die Berge fahren. Ab Höhenlagen von mehr als 600 Meter soll heute Nacht gute Sicht herrschen. In tieferen Lagen hängen die Wolken und es könne sich teils dichter Nebel bilden, erklärt Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Am heutigen Vormittag müsse zudem mit leichtem Regen gerechnet werden.

Die Temperaturen können in der Silvesternacht auf ein bis zwei Grad unter null sinken. Dazu weht ein leichter Wind und es bleibt trocken.

Die ersten Tage im neuen Jahr sind zumeist sonnig. In Ostthüringen scheint die Sonne dabei etwas länger als im Westen des Freistaates. Nachts wird es im Tiefland frostig. In Erfurt kann das Thermometer auf bis zu minus fünf Grad absinken. Auf der Schmücke am Rennsteig dagegen bleibe es bei Plusgraden, erklärt die Wetterexpertin.

Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen wieder ansteigen, so dass überall im Thüringen der Frost ausbleibe. Am Samstag gebe es zudem böigen Wind und Regen. Ob danach vielleicht doch noch Schnee falle, konnte die Meteorologin nicht sagen. Es bleibe vorerst beim Zickzack-Wetter, sagte sie dieser Zeitung.