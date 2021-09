Picknick im freien, Spaziergänge und Grill-Abende - alldem steht das Wetter in den kommenden Tagen nicht im Weg. (Symbolbild)

Spätsommer-Comeback zum Wochenstart - Thermometer in Thüringen steigt

Offenbach Nachdem in den vergangenen Tagen manch einer schon die Heizperiode eingeläutet hat, feiert das warme Sommerwetter ein Comeback im Freistaat.

Deutschland bleibt das sonnige, warme Spätsommerwetter auch in der neuen Woche erhalten. In einigen Regionen erreichen die Temperaturen fast die 30-Grad-Marke. Dazu bleibt es überwiegend trocken. Verantwortlich für die schönen Tage ist ein Hochdruckgebiet namens Hermelinde. "Es bestimmt weiter das Wetter", sagt Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Allerdings erwartet sie auch ein paar "Schönheitsfehler".

Für Thüringen heißt das nach einem nebligen Start in den Montag Temperaturen bis 27 Grad im Tagesverlauf. Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel ab. In der Nacht zum Dienstag locker, zeitweise auch stark bewölkt, vereinzelt Nebel, es bleibt trocken.

Bis zum Ende der Woche bleibt es tagsüber warm bei Spitzentemperaturen um 28 Grad am Mittwoch und Donnerstag. Zunehmend weniger Bewölkung am Himmel

Auch die Nächte bleiben klar, wenn auch schon bei bedeutend niedrigeren Temperaturen zwischen 12 und 9 Grad.