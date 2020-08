Leipzig/Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die am frühen Sonntagnachmittag herausgegebenen Warnung vor starken Gewittern auszuweiten.

Starke Gewitter in Thüringen: Wetterdienst erhöht Warnstufe und weitet betroffene Gebiete aus

Der Wetterdienst hat am Sonntagnachmittag in Thüringen die Region ausgeweitet, in der starke Gewitter auftreten können. Zeitgleich erhöhten die Meteorologen die Warnstufe von 2 auf 3 (von 4).

Zuerst wurden die Menschen im Landkreis Nordhausen und im Kyffhäuserkreis gewarnt. Nun weitet der DWD das Gebiet auf Mittelthüringen aus. Die Warnung gilt zunächst bis Sonntagnachmittag 14 Uhr.

Was nun zu beachten ist

Der DWD warnt in diesem Zusammenhang vor Blitzschlag, Bäume die entwurzelt werden und Dächer die beschädigt werden können. Während eines Platzregens gilt zudem besondere Vorsicht im Straßenverkehr.

Zudem muss mit überfluteten Kellern durch vollgelaufene Abwasserkanäle und mit über die Ufer tretenden Bächen und Flüssen an Bächen rechnen. Mehr Details gibt es auf www.hochwasserzentralen.de.

Eine weitere Gefahr besteht durch Erdrutsche. Am besten sei es, wenn man alle Fenster und Türen schließt. Gegenstände im Freien sollten gesichert werden, damit sie nicht unkontrolliert durch die Luft fliegen.

