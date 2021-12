Stürmisches Wetter in Thüringen erwartet

Erfurt/Leipzig. In den kommenden Tagen wird es in Thüringen ungemütlich. Das ist die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes.

Die Menschen in Thüringen müssen auch am Mittwoch mit ungemütlichem Wetter rechnen. Der Tag beginnt stark bewölkt, zudem soll es immer wieder etwas regnen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Im Laufe des Tages werden starke bis stürmische Böen, In Gipfellagen des Thüringer Waldes sogar einzelne schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10), erwartet. In der Nacht ist mit Sturmböen sowie mit gelegentlichen Schauern, teils auch mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen sieben bis zehn Grad am Tag und drei bis ein Grad in der Nacht.

Am Donnerstag wird schauerartiger Niederschlag teils mit Schnee erwartet. Oberhalb von 400 Metern ist durchweg mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen drei und fünf Grad am Tag und minus zwei Grad in der Nacht, im Bergland bis minus acht Grad.

Vor allem in der Osthälfte wird am Freitag noch längere Zeit Sonnenschein erwartet. Von Nordwesten her breitet sich landesweit eine Wolkendecke aus. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei zwei Grad, im Bergland bei minus drei. In der Nacht zum Samstag bei starker Bewölkung zeitweise Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee.