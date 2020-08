Unwetter über Ostthüringen: Moßbach überflutet

Die Dorfmitte von Moßbach ist überflutet. Im Dorf im Saale-Orla-Kreis stehen Autos unter Wasser, Straßen und Keller sind überflutet. Karpfen schwimmen im Dorf umher. Im Orlatal liefen nach 15 Uhr mehrere Feuerwehr-Einsätze. Das Wasser fließt dabei vom Feld herunter ins Dorf. Das Wasser steht dabei teils knietief.

Wie die Rettungsleitstelle in Saalfeld dem MDR mitteilte, gab es bis zum Montagnachmittag 13 Einsätze. So ist die Kreisstraße zwischen Hohenwarte und Kaulsdorf an drei Stellen nach Erdrutschen teilweise blockiert. Mehrmals hätten Blitze eingeschlagen und sind Bäume umgestürzt. Vor allem das Gebiet zwischen Saalfeld und Triptis sei besonders vom Unwetter betroffen gewesen.

Erst am Freitagabend und Sonnabend waren die Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis und in Zeulenroda-Triebes im Dauereinsatz nach Starkregen, der zu teils starken Überflutungen führte.

