Warnung vor heftigen Regenfällen in großen Teilen Thüringens

Erfurt Der Deutsche Wetterdienst warnt für Sonntag und Montag vor heftigen Regenfällen mit Unwetterpotenzial in großen Teilen Thüringens. Diese Regionen sind betroffen.

In großen Teilen Thüringens muss am Sonntag und Montag mit heftigen Regenfällen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Sonntag eine Vorwarnung heraus. Danach ist im Freistaat mit ergiebigem Regen in der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 15.00 Uhr, zu rechnen.

Betroffen seien das Altenburger Land, das Eichsfeld, die Kreise Greiz, Nordhausen, Sömmerda, Weimarer Land, Kyffhäuser, Saale-Holzland, Saale-Orla und Unstrut-Hainich. Auch in den Städten Erfurt, Gera, Jena und Weimar könnte es in diesem Zeitraum stark regnen. Auch Gewitter seien möglich.

In einzelnen der genannten Regionen seien bei wiederholten Schauern und Gewittern unwetterartige Niederschlagsmengen von 50 bis 100 Litern pro Quadratmeter möglich. Dabei sei zudem mit Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9) und Hagel bis 2 cm Korngröße zu rechnen.