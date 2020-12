Am Wochenende wird es frostig in Thüringen (Symbolbild).

Erfurt. Das Wetter in Thüringen bleibt frostig. Vor allem in Südthüringen ist es am Wochenende kalt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Freitag sagte.

Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt

Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag um die null Grad. Im Thüringer Wald soll es am Wochenende auch vereinzelt schneien. Manchmal zeigt sich auch die Sonne. In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt, gelegentlich gibt es leichten Niederschlag, der im oberen Bergland teils als Schnee fällt. Die Temperaturen liegen im Bergland sowie im Werratal bei -2 Grad, streckenweise ist mit Glätte zu rechnen.

Am Sonntag wird es dann ein bisschen wärmer. Bei bedecktem Himmel kann es immer wieder leicht regnen, in den Gipfellagen des Thüringer Waldes auch schneien. Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 2 und 7, im Bergland zwischen 1 und 3 Grad.

Auch am Wochenanfang wird sich das Wetter laut DWD kaum ändern.

