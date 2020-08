In den kommenden Tagen bleibt es schwülwarm und gewittrig in Thüringen. Nachmittags sind dann immer wieder Gewitter, die mit Sturm, Hagel und Starkregen auftreten können.

Leipzig/Erfurt. Die restliche Woche bleibt es bei dem schwülwarmen Wetter in Thüringen. Nachmittags bilden sich Gewitter in Begleitung von Sturm, Hagel und Starkregen.

Wetterausblick für Thüringen: Schwülwarm und nachmittags Gewitter

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, bilden sich am Dienstagnachmittag die ersten Quellwolken. Vor allem im Thüringer Bergland sowie in Südthüringen muss dann vermehrt mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, in deren Nähe Starkregen und Hagel niedergehen gehen.

Die Temperaturen steigen in Thüringen bis zum Nachmittag auf über 30 Grad. Selbst im Bergland werden es nicht mehr weniger als 25 Grad. Nach den Gewittern weht der Wind schwach aus östlicher Richtung. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel dann überwiegend klar. Kühler als 16 Grad wird es demnach nirgends im Freistaat.

Die Luft bleibt schwülwarm und gewittrig

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen vom DWD auch wieder viel Sonnenschein für Thüringen. Die Temperaturen steigen dann auf schwülwarme 35 Grad. Am Nachmittag bestehe nur eine geringe Gewitterneigung. Die Nacht zum Donnerstag bleibt trocken.

Mit dem gewittrigem Wetter gehe es in Thüringen laut DWD die kommenden Tage so weiter. Der Donnerstag wird bisher der heißeste Tag werden. Dann erwarten die Meteorologen in den Nachmittagsstunden vielerorts zum Teil kräftige Gewitter.