Erfurt. Das Wetter in Thüringen wird laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen vor allem regnerisch und stürmisch bei milden Temperaturen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wetteraussichten für Thüringen: Viel Regen und Sturm bei milden Temperaturen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag informiert, können am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch in Thüringen Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h auftreten. Davon betroffen sind vor allem der nördliche Thüringer Wald und das Thüringer Bergland. Zudem wird es bis Mittwochmittag teils ergiebig regnen. Im Staubereich des Thüringer Waldes werden vom DWD Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Am Dienstagvormittag wird es in den Kammlagen Thüringens noch zu Schneefällen kommen. Die Höchsttemperatur liegen bei maximal 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es aus dem wolkenverhangenem Himmel weiterhin ergiebig regnen. Einzelne Sturmböen erreichen mitunter auch das Tiefland.

Der Himmel ist am Mittwochmorgen zunächst überall bedeckt und bis zum Mittag wird es in Thüringen verbreitet regnen. Im weiteren Tagesverlauf verlagern sich die Niederschläge nach Süden, bevor sie am Nachmittag laut DWD völlig abklingen werden. Dann zeigt sich vor allem in Nordthüringen auch mal die Sonne bei maximal 14 Grad. In der Nacht zum Donnerstag nimmt die Bewölkung am Himmel über Thüringen wieder zu und es wird teilweise schauerartig regnen.

Ab Donnerstag erwarten die Meteorologen für Thüringen ab der zweiten Taghälfte eine deutliche Zunahme des Sonnenscheins. Das Thermometer klettert dann auch auf frühlingshafte 15 Grad. Lediglich der Wind weht nach wie vor mit Sturmböen. In der Nacht zum Freitag wird es oberhalb von 600 Metern erneut schneien. Die Temperaruten können stellenweise auf minus 2 Grad zurückgehen.

Bei den Temperaturaussichten erwartet der DWD ab kommender Woche eine stete Zunahme.