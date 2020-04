Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wetterwechsel in Thüringen: Aufatmen für Natur und Allergiker

Das Dauerhoch „Odilo“ verzieht sich langsam Richtung Ost- sowie Südosteuropa und macht Platz für Tiefdruckgebiete und atlantische Störungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Ab Dienstag muss deshalb deutschlandweit verbreitet mit Schauern oder schauerartigem Regen gerechnet werden. Auch Gewitter seien in der kommenden Woche möglich. Dabei bestehe die Gefahr von starkem Regen und auch Sturmböen.

„In den letzten Wochen war das Wetter geprägt von Wiederholungen und bisweilen eintönig. Aber nächste Woche ist damit Schluss“, erklärte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. Die Expertin warnte wegen des Wetterwechsels auch vor Überschwemmungen: Da die Böden während der anhaltenden Schönwetterphase der vergangenen Wochen austrocknen konnten, bestehe bei plötzlich einsetzendem Starkregen die Gefahr, dass das Regenwasser nicht abfließen kann.

Aufatmen kann durch den Wetterwechsel nicht nur die ausgetrocknete Natur. Auch Allergiker könnten wegen der durch den Regen weggeschwemmten Pollen wieder besser atmen, erklärte Kernn.

Neue Woche bringt Regen nach Thüringen

Die Menschen in Thüringen können sich in dieser Woche somit auf Regen einstellen. Laut DWD-Vorhersage wird es am Montag noch sonnig und trocken bleiben, das Ganze bei Werten zwischen 22 und 25 Grad.

An den Temperaturen ändert sich am Dienstag wenig, dafür könnten ab Nachmittag Schauer und Gewitter von Südwesten her aufziehen. Diese sollen bis in die Nacht anhalten. In Gewitternähe seien zudem Sturmböen möglich.

Ab Mittwoch wird es mit höchstens 20 Grad etwas kühler. Bis zum Wochenende soll es weiterhin Niederschläge in den Abend- und Nachtstunden geben.