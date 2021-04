Wie das Wetter in Thüringen an Ostern wird

Erfurt. Das Wetter in Thüringen erweist sich zu Ostern als typisches Aprilwetter. Sonne, Wolken, Regen, Schnee und Gewitter wechseln sich in den kommenden Tagen gegenseitig ab.

Die Wetteraussichten für die Osterfeiertage sind nicht Jedermanns Sache, außer man steht auf typisches Aprilwetter im April. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegt Thüringen derzeit zwischen einem Hoch- und einem Tiefdruckgebiet. Dadurch gelangt zunehmend aus nordwestlicher Richtung Luft mit polarem Ursprung in den Freisaat.

Der Himmel am Samstag ist in den Nachmittagsstunden wechselnd bewölkt, vom Vogtland bis ins Altenburger Land gibt es ab Mittag zudem kurze Schauer. Die Temperaturen klettern auf maximal 11 Grad. Im Bergland weht der Wind stark böig aus nördlicher Richtung. Die Nacht zum Sonntag wird verbreitet klar sein. Dadurch kommt es verbreitet zu Frost bei Tiefstwerten um die -4 Grad.

Wechsel aus Sonne und Wolken am Ostersonntag

Am Ostersonntag wechseln sich laut DWD am Himmel über Thüringen Sonne und Wolken gegenseitig ab. Die Höchsttemperatur wird mit 12 Grad erreicht. Der Wind weht tagsüber meist schwacher bis mäßig aus Südwest. In der Nacht zum Montag ist der Himmel zunächst locker, später dann stark bewölkt, im Eichsfeld setzt anschließend Regen ein. Zudem wird der Wind teilweise mit steifen Böen wehen, im Bergland auch mit stürmischen Böen.

Am Ostermontag zieht bis zum Mittag eine Regengebiet durch den Freistaat. Anschließend wechseln sich Sonne und Wolken rasch ab. Zudem gibt es laut dem DWD-Meteorologen kräftige Regen-, Schnee- und Graupelschauer, auch kurze Gewitter werden nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer- und Gewittertätigkeit nach. Auch der Wind weht zunächst noch stark, später nachlassend aus westlicher Richtung.

Die neue Arbeitswoche in Thüringen beginnt am Dienstag erneut mit einem wilden Wolken Mix aus Sonne, einzelne Regen-, Schnee und Graupelschauern. Die Temperatur steigt auf maximal 6 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird der Himmel wechselnd bis stark bewölkt sein. Teils fällt aus den Wolken Schnee bis in tiefer gelegene Regionen. Temperatur geht auf bis zu -5 Grad zurück.

Aussichten

Ab Ende der kommenden Woche könnte die Luft in Thüringen laut DWD-Wettertrend dann Tag für Tag zunehmend wärmer werden.