Dr. Johanna Kirchhoff erhält den Deutschen Studienpreis 2020 für ihre Dissertation an der Universität Jena.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mikrobiologin aus Jena erhält Deutschen Studienpreis

Der mit 25.000 Euro dotierte Deutsche Studienpreis 2020 geht an die Jenaer Mikrobiologin Johanna Kirchhoff vom Leibniz-Institut für Photonische Technologien. Sie erhalte die Auszeichnung der Körber-Stiftung für ihre Dissertation zum Thema Antibiotika-Resistenzen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, teilte das Leibniz-Institut am Dienstag mit.

Schnelltest zu resistenten Bakterien

Die Mikrobiologin forsche an einem in Jena entwickelten, laserbasierten Schnelltest, mit dem Bakterien und ihre Antibiotika-Resistenzen direkt diagnostiziert werden könnten.

Die Ergebnisse dieses Tests lägen innerhalb von drei Stunden vor. Bisher müssten Mediziner darauf bis zu drei Tage warten. Der Deutsche Studienpreis der Körber-Stiftung zähle zu den höchstdotierten wissenschaftlichen Nachwuchspreisen in Deutschland.