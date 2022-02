Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 10. bis 16. Februar 2022

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 10. bis 16. Februar 2022.

Mittwoch, 16. Februar

18.12 Uhr: FBI liefert Material für Prozess in Gera: Drogenbande im Visier

In der kommenden Woche beginnt ein Prozess am Landgericht Gera, für den 29 Verhandlungstage bis Oktober angesetzt sind. Das Verfahren befasst sich mit einer mutmaßlichen Drogenbande, die im vergangenen Jahr große Mengen Rauschgift umgesetzt haben soll. Es geht um 49 Kilogramm Crystal und 34 Kilogramm Marihuana. Das hat das FBI zur Anklage beigetragen.

17.55 Uhr: Intershop in Jena: Pionier des Internet-Handels strebt wieder nach oben

Einst war Intershop der Börsenliebling. Später stand des Unternehmen für einen beispiellosen Absturz des Aktienkurses. Inzwischen befindet sich die Gesellschaft wieder auf Wachstumskurs. Vorstand Markus Klahn spricht im Interview über den Digitalpionier, den gemeinsamen Jenaer Kampf um Fachkräfte und die Pandemiefolgen. Wie Intershop und die Jenaer Digitalbranche mehr Informatiker nach Jena locken möchten.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

17.43 Uhr: Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene ab Freitag

Thüringen will die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene bereits ab Freitag komplett aufheben. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch nach Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie an. Zuvor war bekannt geworden, dass es zumindest Lockerungen ab dem 1. März in diesem Bereich in Thüringen geben soll, wie aus einem Papier von Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hervorging, das dpa vorliegt. Nun wurde dieser Lockerungsschritt nach den Beratungen von Bund und Ländern vorgezogen.

Epidemische Lage in Thüringen läuft aus - Mehr Freiheiten geplant

Ebenfalls entfallen soll ab Freitag die 3G-Regelung im Einzelhandel. Ramelow sagte nach den Beratungen: "Das ist ein wichtiger Tag." Er stellte in Aussicht, dass mit dem 20. März alle Corona-Regeln auf einen "Basisschutz" umgestellt würden. Dazu gehörten unter anderem das Abstandhalten, die Hygieneregeln und das Tragen von Masken. (dpa)

17.04 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow äußert sich zu Bund-Länder-Gipfel

Nach den Bund-Länder-Beratungen hat sich Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) im Videostream zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie geäußert. Nach dem heutigen Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer ist Thüringens MInisterpräsident Bodo Ramelow (Linke) vor die Kameras getrten. Hier können Sie sich sein Statement zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie im Videostream ansehen.

16.26 Uhr: Zuwachs um 114 Prozent: Hochschulen in Thüringen bei internationalen Studenten beliebt

Noch nie waren die Hochschulen in Thüringen so international: Diesen Aufwärtstrend dokumentiert der Deutsche Akademische Austauschdienst anhand aktueller Statistiken. Betrachtet wurde dabei die Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland. Spitzenreiter im bundesweiten Vergleich ist demzufolge Thüringen, wo der Anteil der internationalen Studenten in den vergangenen fünf Jahren um rund 114 Prozent gestiegen ist.

15.02 Uhr: Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken: Im Juli droht Arbeitsverbot

Die im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht legt fest, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen – oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. Das Thüringer Gesundheitsministerium hat nun Details zur Umsetzung der Impfpflicht bekannt gegeben. Im Juli kann Beschäftigten demnach ein Arbeitsverbot drohen.

14 Uhr: 102.000 Impfdosen Novavax für Thüringen

Laut einer Mitteilung des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Mittwoch hat der Bund die Länder inzwischen über die geplanten Liefermengen für das erste Quartal informiert. Demzufolge erhält Thüringen gemäß Bevölkerungsschlüssel bis Ende März 102.000 Impfdosen. Die Hälfe davon wird für die Zweitimpfungen im Abstand von drei Wochen zurückgelegt. Entsprechend können etwa 51.000 Thüringerinnen und Thüringer im ersten Quartal mit dem Novavax-Impfstoff geimpft werden.

In der kommenden Woche werden die ersten 36.000 Impfdosen erwartet. Zum genauen Liefertermin gibt es nach wie vor keine Vorgaben des Bundes. In den Impfstellen sind thüringenweit Termine für den 26. und 28. Februar reserviert. Diese werden umgehend freigeschaltet, sobald klar ist, wann der Impfstoff im Freistaat eintrifft. Um diesen Prozess zu beschleunigen, ist alles für eine Abholung im zentralen Impfstofflager des Bundes vorbereitet. Die Terminvergabe wird zunächst priorisiert für die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht erfassten Beschäftigungsbereiche erfolgen. Sobald sich abzeichnet, dass die Nachfrage gedeckt ist, können die Termine auch weitergehend geöffnet werden.

13.42 Uhr: 71-Jähriger lässt sich zu waghalsigem Überholmanöver hinreißen

Zu einem gefährlichen Überholmanöver hat sich gestern Mittag ein 71-jähriger Mazda-Fahrer hinreißen lassen. Der Mann war auf der B175 von Andisleben nach Dachwig unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden 50-jährigen Lkw-Fahrer überholen wollte. Allerdings schätzte der Senior den Abstand des Gegenverkehrs falsch ein.

12.57 Uhr: "Moralisch äußerst verwerflich": Diebstahl aus Kirche macht Polizei fassungslos

Wie dreist so mancher Dieb ist, musste ein Mitarbeiter der Kirchgemeinde Bad Klosterlausnitz nun auch feststellen. Als er Montagvormittag die Klosterkirche betrat, traute er seinen Augen kaum: Ein Langfinger hatte vermutlich am Sonntag die Kirche besucht und eine im Eingangsbereich aufgestellte Spendenbox an sich genommen. Darin befanden sich laut Polizei ungefähr 15 Euro Bargeld. Die Box selbst hatte ebenfalls einen Wert von 15 Euro.

11 Uhr: Mann soll in Ziegenrück auf Polizisten geschossen haben

Ein Mann soll in der Nacht zum Mittwoch im Saale-Orla-Kreis auf zwei Polizisten geschossen haben. Der 33-Jährige habe sich im Anschluss widerstandslos festnehmen lassen. Das ist passiert.

10.40 Uhr: Thüringen will Einzelhandel für alle öffnen

Die Geschäfte des Einzelhandels sollen in Thüringen von diesem Freitag an wieder für alle zugänglich sein - unabhängig vom Corona-Impf-, Genesenen- oder Teststatus. Das geht aus einem gemeinsamen Papier von Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Linke) hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Maskenpflicht soll demnach aber bestehen bleiben.

10.30 Uhr: Zahlreiche Zusammenstöße auf A38 - Bergungsarbeiten dauern mehrere Stunden

Gestern Abend kurz nach 22 Uhr hat sich auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Heringen und Nordhausen Richtung Göttingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der zu einer fast vierstündigen Vollsperrung geführt hatte:

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr hat sich auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Heringen und Nordhausen Richtung Göttingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der zu einer fast vierstündigen Vollsperrung geführt hatte. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Ein 21-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Göttingen war mit einem Honda und einem mit drei Mopeds beladenen Anhänger unterwegs. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Daraufhin löste sich der Anhänger vom Honda und beide Gefährte schleuderten auf die Fahrbahn zurück. Foto: Silvio Dietzel



Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Ein nachfolgender 42-jähriger Opel-Fahrer aus dem Kyffhäuserkreis und ein Mercedes-Fahrer konnten dem Gespann nicht mehr ausweichen, so dass es zu heftigen Kollisionen kam. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Nach den Zusammenstößen geriet der Honda in Vollbrand. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Der 21-Jährige konnte den Wagen noch rechtzeitig und unverletzt verlassen. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Der Opel-Fahrer hingegen wurde verletzt und in das Klinikum Nordhausen verbracht. Foto: Silvio Dietzel



Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Die Ladung des Anhängers und Trümmerteile verteilten sich über alle Fahrstreifen. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Die Fahrbahn war bis kurz nach 2 Uhr gesperrt. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Eine Umleitung wurde eingerichtet. Foto: Silvio Dietzel



Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Die im Stau stehenden Fahrzeuge wurden zwischenzeitlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Foto: Silvio Dietzel

Unfall auf A38 im Landkreis Nordhausen: Autobahn vier Stunden komplett gesperrt Außerdem wurde die Fahrbahndecke der Autobahn in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Foto: Silvio Dietzel



10.07 Uhr: Supermarkt in Saalfeld-Rudolstadt hat wegen Corona-Welle nur noch vormittags geöffnet

Die Kundschaft in und um Sitzendorf muss sich auf einen Vormittagseinkauf einstellen. Aufgrund aktueller Krankheitslage habe der Einkaufsmarkt nur noch von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Der Markt hat als Einzugsgebiet das gesamte untere und mittlere Schwarzatal und ist in diesem Segment der einzige Anbieter.

8.50 Uhr: Aufziehender Sturm mit Gewittern in Thüringen erwartet

Der Mittwoch in Thüringen wird stürmisch. Es werden in den tieferen Lagen steife bis stürmische Böen bis 74 Stundenkilometer und vereinzelte Sturmböen bis 85 Stundenkilometer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. In den höheren Lagen gibt es Sturmböen und einzelne schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern. Auch der Donnerstag bleibt stürmisch.

8 Uhr: 140,3 Millionen Euro für Firmenansiedlungen und Erweiterungen in Thüringen

Firmen ansiedeln, ihren Ausbau unterstützten und Infrastruktur verbessern - darum geht es bei staatlichen Investitionszuschüssen. 2021 sind sie reichlich in Thüringen geflossen, dieses Jahr droht das Geld knapp zu werden.

7.48 Uhr: Das "Königreich" hat wieder eine "Repräsentanz" in Saalfeld

Das weckt Erinnerung ans "Hacienda Mexicana": Das Haus mit mehreren Briefkästen in der Sonneberger Straße in Saalfeld könnte unscheinbarer nicht sein. Nichts deutet darauf hin, dass sich in dem Haus etwas Besonderes befinden könnte. Erst der Blick auf das Impressum der Internetseite eines Fotogeschäfts, welches das Haus als seine Adresse ausgibt, offenbart das Außergewöhnliche: In dem Haus in der Sonneberger Straße residiert eine „Repräsentanz“ des sogenannten Königreichs Deutschlands, eines der Reichsbürgerszene zugerechneten Fantasiestaates.

7.30 Uhr: Ramelow für "Entschlackung" des Infektionsschutzgesetzes

Vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ein Ende der Corona-Sonderregeln nach dem 19. März angemahnt. "Mit den Sonderregeln sollte man Schluss machen", sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Kampf gegen das Coronavirus sei noch nicht beendet, aber das Infektionsschutzgesetz müsse "entschlackt" werden, forderte er.

«Ich erwarte verallgemeinerungsfähige Regeln, die deutschlandweit einheitlich gelten.» Die Regeln müssten außerdem widerspruchsfrei sein. "Wer 3G im Einzelhandel abschaffen und durch das Tragen von Masken ersetzen möchte, der muss dafür die Voraussetzungen schaffen." (dpa)

7 Uhr: Kein Zug-Halt in Oberhof zur WM 2023

Seit Dezember 2017 ist der Bahnhof Oberhof aus dem Zugplan gestrichen. Und das bleibt so, auch die Doppel-WM 2023 im Rodeln und Biathlon, bei der Zehntausende Besucher erwartet werden, verändert die Situation nicht.

6.45 Uhr: Weniger Verkehrssünder führen in Thüringen zu Millionenverlust

Weniger Verkehrssünder bedeuten einen Millionenverlust in der Haushaltsplanung des Freistaates. Die Polizei hat im Vorjahr mit 385.000 deutlich weniger Temposünder als 2020 erwischt.

6.30 Uhr: Adams hält an Aufnahme von Afghanen fest - Kritik aus CDU-Fraktion

Dirk Adams, Thüringens Justiz- und Migrationsminister, will die Möglichkeiten ausloten, wie Afghanen in Thüringen nahe Angehörige in Sicherheit holen können. Kritik kommt von der CDU.

6.15 Uhr: E-Roller wohl bald in mehr Thüringer Städten

Die Verleiher setzen nicht mehr nur auf Metropolen. Um dem Wildwuchs beim Abstellen Herr zu werden, haben die Unternehmen technisch nachgebessert. Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen auf Seiten der Städte erfüllt sein.

6 Uhr: Mehr Transparenz bei Thüringer Diäten

Die Linke-Landtagsfraktion nimmt einen erneuten Anlauf, um die automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten zu kippen. Innerhalb der rot-rot-grünen Minderheitskoalition knirscht es dazu und diese Position findet keine Mehrheit.

Dienstag, 15. Februar

18.30 Uhr: Hase Flocke findet 7000 Jahre alte Tonscherbe am Steiger in Erfurt

Mit Nachweisen aus der Jungsteinzeit gehört das Erfurter Becken zu den frühesten Siedlungsgebieten im heutigen Thüringen. Am Nordrand des Steiger hat ein Häschen ein Stück dieser 7000 Jahre alten Geschichte freigelegt.

17.27 Uhr: Drama um Rettungsdienst: Wie die Antwort der Leitstelle eine Frau in Not schockte

Eine der großen Ängste im ländlichen Raum besteht in der Sorge, ob im Zweifel medizinische Hilfe eintrifft. Das war ein wichtiger Grund, der zu großem Unbehagen führte, als die Rettungsleitstelle von Saalfeld nach Jena verlegt wurde. Seitdem betont der Landkreis immer wieder, dass die Koordination der Einsätze nichts mit dessen Standort zu tun habe und die Rettungszeiten von der Verlegung nicht betroffen seien. Im folgenden Fall, der sich bereits vor einem Monat zugetragen hat, ging es auch nicht um Entfernungen. Was eine Leserin, in Sorge um ihre kranke Schwester, erlebte, berichtet sie hier.

15.34 Uhr: Hochwasserwarnung für Teile Thüringens ausgesprochen

Regen und Schneeschmelze lassen die Wasserstände der Flüsse in Thüringen ansteigen. Das Thüringer Umweltministerium warnt vor möglichem Hochwasser. Diese Flüsse sind betroffen.

14.46 Uhr: Sturmtief zieht in Thüringen herauf – vereinzelt orkanartige Böen mit bis zu 120 km/h erwartet

In den kommenden Tagen wird es ungemütlich in Thüringen. Laut Deutschem Wetterdienst zieht ein Sturmtief mit Gewittern herauf. Das ist die aktuelle Prognose.

14.06 Uhr: Umweltministerium fördert Naturschutzvorhaben mit zwei Millionen Euro

Das Thüringer Umweltministerium stellt in den kommenden beiden Jahren zwei Millionen Euro für Naturschutzvorhaben von Verbänden, Vereinen und Kommunen zur Verfügung. Besonderes Augenmerk solle dabei auf Arten- und Biotopschutzprojekte gelegt werden, bei denen es um den Erhalt der vom Aussterben bedrohten Arten Feldhamster und Luchs geht, wie das Ministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte. Projekte, die diese Schwerpunktsetzung berücksichtigen, erhalten beim Auswahlverfahren einen Bonus.

Die Projektskizzen für Naturschutzvorhaben mit einem geplanten Beginn in 2022 können diesen Angaben nach ab sofort bis zum 11. März für Maßnahmen im Ländlichen Raum bei der Thüringer Aufbaubank eingereicht werden. Für Maßnahmen in städtischen Gebieten und im Umfeld von Fließgewässern gilt abweichend davon der 22. April als Einreichungsschluss. (dpa)

13.28 Uhr: Naturschützer: Wölfe sind weiter bedroht - Schutzstatus bleibt wichtig

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt und können nur in Ausnahmefällen offiziell gejagt werden. Immer wieder wird die Forderung laut, dass der Wolf als "jagdbare Tierart" ins Bundesjagdgesetz aufgenommen wird. Die Naturschutzorganisation Nabu Thüringen hat sich gegen eine Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdgesetz ausgesprochen. Der Thüringer Bauernverband (TBV) fordert dagegen ein "aktives Wolfmanagement".

13 Uhr: Thüringer Industrieumsatz wächst gegenüber 2020 um fast 11 Prozent

Die Thüringer Industriebetriebe haben die Folgen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr offenbar überwunden und ihren Umsatz auch im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 gesteigert. Sie erreichten einen Gesamtumsatz von 33,1 Milliarden Euro, was einer

Umsatzsteigerung von 3,3 Milliarden Euro oder 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 sei der Umsatz der Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten um mehr als 2 Prozent gestiegen.

Zur der positiven Entwicklung gegenüber 2020 hätten sowohl die Inlands- wie die Auslandsumsätze beigetragen, hieß es. Im Inland habe die Steigerung bei 1,9 Milliarden Euro oder plus 10,1 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro gelegen. Im Auslandsgeschäft sei ein Plus von 1,4 Milliarden Euro oder 12,3 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum verzeichnet worden. Die Exportquote lag diesen Angaben nach bei 37,4 Prozent. Insgesamt wurden Waren für 12,4 Milliarden Euro exportiert. (dpa)

12.42 Uhr: Deutlich geringere Impfzahlen in Thüringen - Neue Video-Kampagne soll bei Jüngeren punkten

Die Zahl der Corona-Impfungen in Thüringen ist in den vergangenen beiden Monaten stark eingebrochen. Um die gesunkene Impfbereitschaft wieder anzukurbeln, setzen KVT und das Thüringer Gesundheitsministerium auf einen neuen Online-Videoclip.

11 Uhr: Zöllner stellen in Ostthüringer Paketzentrum unter anderem Dopingmittel und Pyrotechnik sicher

Jede Menge illegale Stoffe haben Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt gefunden, als sie ein Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis kontrollierten. Bei dem Einsatz seien bereits am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche mehrere Fälle von Verstößen gegen das Arzneimittel-, Sprengstoff-, Pflanzenschutz- und Tabaksteuergesetz aufgeflogen, teilte die Polizei jetzt mit.

10 Uhr: ADAC hatte 2021 deutlich mehr Panneneinsätze in Thüringen

Auch bedingt durch Schnee und Kälte hat der ADAC in Thüringen 2021 deutlich mehr Pannenhilfe leisten müssen als im Vorjahr. Der Automobilclub verzeichnete rund 52 300 Einsätze, im Jahr 2020 hatte die Zahl noch bei 49 100 gelegen, wie er am Dienstag mitteilte. Das seien im Schnitt 143 Einsätze pro Tag im Jahr 2021.

9.35 Uhr: Thüringen will neuen Versuch für Landesaufnahmepogramm starten

Die rot-rot-grüne Landesregierung will afghanische Angehörige von bereits in Thüringen lebenden Menschen in den Freistaat holen. Notfalls soll es auch ohne Geld im Haushalt versucht werden. Doch es gibt weitere Hürden.

8.41 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen fast wieder vierstellig

In Thüringen steigt die Corona-Inzidenz und ist somit fast wieder vierstellig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 997,6 an (Vortag: 983,4). Thüringen hat nach den RKI-Daten aber weiterhin die zweitniedrigste Inzidenz aller Bundesländer. Eine Region im Freistaat liegt nur noch knapp unter der Hotspot-Marke von 1500.

8.23 Uhr: 2,9 Millionen nur für Kraftstoff: Was das für die Thüringer Polizei bedeutet

Die Thüringer Polizei hat im Vorjahr für 2,9 Millionen getankt. Damit ist die Kraftstoffrechnung binnen Jahresfrist um knapp eine halbe Million Euro gestiegen. Was das für die Thüringer Polizei bedeutet.

8 Uhr: Bewölkter Dienstag in Thüringen erwartet - nachts starker Wind

Der Dienstag in Thüringen wird bewölkt mit einzelnen Schauern und vorübergehenden Auflockerungen. Tagsüber weht schwacher bis mäßiger Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Abends soll es jedoch deutlich windiger werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad, in den höheren Lagen zwischen zwei und sieben Grad.

Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch kommt es in den tieferen Lagen zu kräftigem Wind mit Windböen bis zu 60 Stundenkilometern.

6.40 Uhr: In Thüringen leichte Zunahme beim Feinstaub

Messungen der Dualen Hochschule Gera-Eisenach haben ergeben: Die Feinstaubbelastung in Thüringen hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr geringfügig verschlechtert.

6.30 Uhr: 32.000 Euro für Straßenausbaubeiträge in Thüringen

Sascha Wüstemann hat zumindest einen ersten Teilerfolg erzielt. Der 33-jährige verheiratete Familienvater aus dem Ilmenauer Ortsteil Langewiesen sammelte mit vielen Mitstreitern und reichlich Unterstützung aus der Linke-Landtagsfraktion in den vergangenen Monaten fleißig Unterschriften. Und nun steht der Härtefallfonds für rückwirkend erhobene Straßenausbaubeiträge in Thüringen wieder auf der parlamentarischen Agenda.

6.20 Uhr: Außergewöhnliche Objekte bei Immobilienauktion

Ein komplettes Seniorenheim samt halbfertigem Neubau, ein Kanadablockhaus und hübsche Mehrfamilienhäuser kommen demnächst in Thüringen unter den Hammer.

6.10 Uhr: Kampf gegen Unterrichtsausfall - Thüringen setzt verstärkt auf Seiteneinsteiger

Der Thüringer Lehrerverband begrüßt den Kurswechsel, verstärkt auch Seiteneinsteiger einstellen zu wollen, vermisst aber klare Perspektiven für alle Bewerber. Von den seit August 2021 bis Ende Januar in Thüringen eingestellten knapp 700 Lehrkräften sind nach Information des Bildungsministeriums 126 Seiteneinsteiger. Die Tendenz sei steigend.

6 Uhr: Tausende Teilnehmer bei Corona-Demos in Thüringen - auch Gegenprotest

Etwa 23 000 Menschen sind nach Angaben der Polizei am Montagabend in Thüringen auf die Straße gegangen und haben gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Es wurden 30 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und 16 Strafanzeigen gestellt. In Weimar wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Insgesamt wurden 85 überwiegend nicht angemeldete Versammlungen gezählt.

Montag, 14. Februar

19.58 Uhr: Jenaer Forscher schicken Miniteleskop zur Raumstation ISS

Am kommenden Samstag geht erneut Jenaer Meß- und Beobachtungstechnik auf die Reise in den Weltraum. Ziel ist die Internationale Raumstation ISS.

19.21 Uhr: Thüringerin soll 3548 SMS im Sekundentakt verschickt haben

Eine Frau aus Mühlhausen ist Opfer eines Hackerangriffs auf ihr Handy geworden. Nun stellt der Mobilfunkanbieter ihr eine horrende Rechnung. Als sie diese sieht, trifft sie fast der Schlag. So wehrt sie sich gegen die Forderung.

18.30 Uhr: Oberleitung für 595 Millionen Euro: Mitte-Deutschland-Schiene wird elektrifiziert

Das Bundesverkehrsministerium hat am Montag mitgeteilt, dass die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung in Ostthüringen doch wirtschaftlich ist. Bis Ende 2028 erhalten 115 Kilometer Bahnstrecke zwischen Weimar und Gößnitz eine Oberleitung. Die Landesregierung will nach diesem Erfolg nun auch die Elektrifizierung für eine andere Thüringer Bahnstrecke erreichen.

17.10 Uhr: Baum krachte in Jena auf Auto und in Wohnhaus – Ursache ermittelt

Die Überreste des am Wochenende umgestürzten Baumes, der auf ein Auto und ein Wohnhaus in der Jahnstraße, Ecke Frommannstraße gekracht war, sind am Montagmorgen vom Kommunalservice Jena (KSJ) abtransportiert worden. Der Baumschutzbeauftragte der Stadt sah sich vor Ort noch einmal genauer um und konnte bereits eine Erklärung dafür geben, weshalb der etwa 100 Jahre alte Baum umgestürzt ist. Das war die Ursache.

16.44 Uhr: Tausende Kita-Kinder in Quarantäne – sechs Einrichtungen geschlossen

In Thüringen sind derzeit Tausende Kindergartenkinder in Corona-Quarantäne. Insgesamt betreffe das fast fünf Prozent aller Kita-Kinder im Land, teilte das Bildungsministerium am Montag in Erfurt mit. Sechs Einrichtungen seien angesichts der Infektionszahlen derzeit geschlossen. Auch in den Schulen sah es vor den Winterferien nicht besser aus. So viele Kinder und Beschäftigte sind aktuell in Quarantäne oder mit dem Coronavirus infiziert.

15.59 Uhr: Für Solidarität und gegen Rassismus: Bus rollt mit Namen der Mordopfer durch Jena

Ein Nahverkehrsfahrzeug trägt ein Jahr lang eine Werbung des Warnens vor rechter Gewalt durch die Stadt Jena. Hier erfahren Sie mehr.

14.26 Uhr: Vermeintlicher Wolfsriss verunsichert Bürger in Rodishain

Ein vermeintlicher Wolfsriss hat sich auf einer Wiese nahe des Ferienhotels Wolfsmühle in Rodishain (Landkreis Nordhausen) abgespielt. Ein Hirschkalb fiel dort einem hundeähnlichen Tier zum Opfer. Eine DNA-Untersuchung soll jetzt Gewissheit bringen. Die Bürger sind verunsichert.

13.30 Uhr: Einbrecher stiehlt in Wohnung in Bad Berka Unterwäsche und nimmt ein Bad

Ein Unbekannter brach in eine Wohnung in Bad Berka ein. Er hatte es vor allem auf Unterwäsche abgesehen. Und nahm noch ein Bad.

13 Uhr: Pflegeanbieter in Thüringen fordern Klarheit über Teil-Impfpflicht

Ab dem 16. März müssten die Einrichtungen ungeimpfte Beschäftigte an das jeweilige Gesundheitsamt melden. Die weiteren Abläufe und zentrale arbeitsrechtliche Fragen seien jedoch weiter offen.

12 Uhr: Schrittweise Corona-Lockerungen bis zum 20. März

In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene mit mehr Teilnehmenden möglich sein. Länder können angesichts des unterschiedlichen Infektionsgeschehen eigenverantwortlich über Öffnungsschritte entscheiden. Das ist der Plan für Thüringen.

10 Uhr: Bereits zweiter Lotto-Großgewinn geht in diesem Jahr nach Thüringen

Die Glückssträhne für die Thüringer Lotto-Spielerinnen und Spieler hält auch im neuen Jahr weiterhin an. Die vergangene Samstagsziehung bei Lotto 6aus49 bringt einen beachtlichen Großgewinn in Höhe von 454.742,40 Euro in der Gewinnklasse 2 nach Thüringen.

9 Uhr: Milder Wochenstart - Windböen im Thüringer Wald

Die Menschen in Thüringen können sich auf einen bewölkten, aber milden Montag einstellen. Im Thüringer Wald und im Saaletal kommt es zu Windböen, in Gipfellagen zu Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 13 Grad, in den höheren Lagen zwischen drei und acht Grad. In Südthüringen soll am Abend etwas Regen fallen. Es weht mäßiger Wind.

Die Nacht zum Dienstag wird laut DWD bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und ein Grad. Nachts weht weiterhin schwacher Wind. (dpa)

8 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen steigt weiter

Innerhalb Thüringens nähern sich die ersten Kreise der Hotspot-Marke von 1500, bei deren Erreichen wieder zusätzliche Einschränkungen drohen, wenn auch weitere Parameter zur Belastung des Gesundheitssystems erreicht werden.

7.20 Uhr: Vandalismus in Schulen auch während der Corona-Pandemie

Wegen der Pandemie waren in den vergangenen zwei Jahren deutlich weniger Schüler in den Schulgebäuden als in der Zeit vor Corona. Kaputt gemacht wurde dort dennoch einiges.

7.10 Uhr: Gipfel der Omikron-Welle in Thüringen noch nicht erreicht

In Schleswig-Holstein schwächt sich die Omikron-Welle ab, in Thüringen nimmt sie erst richtig Fahrt auf. Der wöchentliche Anstieg der Infektionszahlen war zuletzt stärker als in der schweren Delta-Welle.

7 Uhr: Umweltministerium gibt auch 2022 Geld für Solarinvestitionen

as Umweltministerium wird die Installation neuer Solaranlagen in Thüringen mit rund zehn Millionen Euro in diesem Jahr fördern. Dieser Betrag sei für das Landesprogramm "Solarinvest" im Haushalt vorgesehen, für das es bereits in den vergangenen Jahren viel Nachfrage gab, teilte das Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Damit noch mehr Bauherren eine Förderung für Photovoltaikanlagen und Speicher erhalten könnten, werde die Förderung mit überarbeiteten Förderkonditionen voraussichtlich im zweiten Quartal starten.

Das Programm Solarinvest war 2015 mit 250 000 Euro Jahresetat begonnen worden. 2015 gingen in Thüringen nur knapp 1200 Solaranlagen in Betrieb. Vor der Pandemie 2019 waren es dann rund 2300, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht. (dpa)

6.45 Uhr: Sehnsucht nach den algerischen Wurzeln - Erfahrungen einer Thüringerin

Eine Thüringerin legt mit „Nicht meines Vaters Kind“ ihre Erfahrungen in Buchform dar und versucht so, den bitteren Mantel des Schweigens abzustoßen.

6.30 Uhr: Thüringen-Jahr ist bei Jugendlichen beliebt - Bewerbungen gehen zeitig ein

Für das Thüringen-Jahr treffen die Bewerbungen diesmal zeitiger ein als sonst, ergab eine Umfrage. Auch zahlreiche Träger profitieren von dem Freiwilligen Sozialen Jahr.

6.15 Uhr: Miteinander reden über die Pandemie - Seuchenparlament tagt in Bad

Wie bringt man in der Pandemie Menschen mit unterschiedlichen Ansichten wieder zusammen? Ein Weimarer hat ein sogenanntes Seuchenparlament ins Leben gerufen.

6 Uhr: Immer mehr Pflegekräfte in Thüringen geben auf

Die Zahl der Pflegekräfte, die sich in Thüringen arbeitssuchend melden, steigt drastisch an. Nach Angaben der für Thüringen zuständigen Regionaldirektion der Arbeitsagentur ist die Zahl vier Mal so hoch, wie vor der Pandemie.

Sonntag, 13. Februar

23.27 Uhr: ThSV Eisenach kassiert gegen Bietigheim erste Heimniederlage unter Trainer Misha Kaufmann

Foto: sportfotoeisenach

Knappe neun Minuten brauchten die Eisenacher vor den zugelassenen 500 Zuschauern, ehe der Ball zum ersten Mal im Netz der Gäste zappelte (1:3). Ein Rucksack, den die Blau-Weißen eine Halbzeit lang mit sich herumschleppten und den sie auch später nie ganz ablegen konnten. Und so stand nach 60 leidenschaftlichen Minuten gegen ausgebuffte Bietigheimer mit dem 25:27 (11:11) die erste Heimniederlage unter Trainer Misha Kaufmann zu Buche.

23.17 Uhr: Seidemann von Rot-Weiß Erfurt bekommt Elfermeter "geschenkt" - und bedankt sich so

Fatlum Elezi erwies sich im Testspiel gegen den SV Neuhof als Führungsspieler mit dem feinen Gespür für die Situation. Als der Schiedsrichter kurz vor der Halbzeit auf den Elfmeterpunkt zeigte und Neuzugang Angelos Kerasidis ein möglicher Kandidat für den Strafstoß war, lenkte der Erfurter Mittelmann die Wahl des Schützen in eine andere Bahn. "Er hat mir gesagt, dass ich schießen soll. Ich wollte das auch und bin froh, dass ich diese Chance genutzt habe", sagte Kay Seidemann, der beim 3:2 seiner Erfurter Mannschaft das zwischenzeitliche 2:1 erzielte.

23.03 Uhr: Nach enttäuschendem 0:0: Trainer des FC Carl Zeiss Jena rechnet mit Spielern ab

Jenas Coach Andreas Patz fuhr stinksauer mit dem Bus nach Hause. Sein FC Carl Zeiss hatte mit einem schwachen Auftritt auch die letzten vagen Hoffnungen im Aufstiegsrennen der Regionalliga verspielt. Zehn Punkte beträgt nun der Rückstand auf Spitzenreiter BFC Dynamo, der bisher nicht stolpert. Nach der Pressekonferenz kam es zum großen Knall.

19 Uhr: Gaffer an Unfallstelle erwartet Strafe

Nach einem Unfall auf der B 247 zwischen Gotha und Schwabhausen mit zwei verletzten Kleinkindern haben Schaulustige die Arbeit der Polizei behindert. Einen .

18.27 Uhr: Jenas Fußball-Frauen senden Lebenszeichen - Erster Saisonsieg

Die Fußball-Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben heute gegen Werder Bremen ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Die Thüringerinnen holten sich mit einem 2:0-Erfolg (1:0) gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf drei wichtige Punkte. Julia Arnold (22. Minute) und Sophie Walter (58.) trafen für die Thüringerinnen. Durch den Sieg hat Jena zumindest vorzeitig die Rote Laterne an den SC Sand abgegeben, der noch ein Spiel weniger bestritten hat. Der Abstand auf Bremen und damit den ersten Nichtabstiegsplatz hat sich auf sechs Punkte verkürzt. (dpa)

18.23 Uhr: Forstamt holzt Waldstück in Pferdingsleben ab - Vögel werden durch Rodung obdachlos

Foto: Klaus-Dieter Simmen

Susanne Löw ist stinksauer. Seit sie sich im Kreisverband Gotha Nabu um Greifvögel kümmert - und das sind schon viele Jahre - gehört der Pappelwald bei Pferdingsleben zum Brutgebiet auch seltener Arten wie Schwarz- und Rotmilan. Das ist nun vorbei. Vor wenigen Tagen fiel das Wäldchen der Säge zum Opfer.

18 Uhr: Fuchs tappt in illegale Tellerfalle und reißt sich Vorderlauf ab

Ein Fuchs hat sich in der Nähe der Ortschaft Grümpen im Landkreis Sonneberg in Südthüringen in einer illegalen Tellerfalle schwer verletzt. Ein Spaziergänger mit Hund hatte das metallische Klappern gehört. Aufgeschreckt riss sich der Fuchs den Vorderlauf ab und flüchtete.

17.30 Uhr: Parkplatz-Chaos im Thüringer Wald

Sonniges Wetter und reichlich Schnee haben am Wochenende viele Ausflügler in den Thüringer Wald gelockt. Die Parkplätze in beliebten Wintersportorten waren bereits am Sonntagvormittag übervoll. In der kommenden Woche gibt es in der Region viele besondere Veranstaltungen für Ferienkinder.

17.15 Uhr: „Wir standen alle im Bett“: Baum stürzt in Jena auf Wohnhaus und zerschmettert ein Auto

Ein Baum aus dem Uferbereich der Leutra ist in Jena auf ein parkendes Auto gefallen, das dadurch stark beschädigt wurde. Außerdem durchschlugen die Äste mehrere Fenster eines Wohnhauses in der Jahnstraße. Das sagen die Anwohner zu dem Vorfall am Samstagmorgen.

17.10 Uhr: Überschlag mit Auto auf Landstraße: Junge Frauen bei Unfall im Kreis Sömmerda verletzt

Ein Auto hat sich im Landkreis Sömmerda überschlagen, dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt. Der Wagen war gestern Abend gegen 22 Uhr auf der Landstraße zwischen Guthmannshausen und Olbersleben unterwegs, wie die Polizei heute mitteilte. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in den Straßengraben und überschlug sich.

17.06 Uhr: Thüringens Reparaturbonusprogramm wird nach Erfolg von 2021 nun erneut aufgelegt

Die Thüringer können in diesem Jahr erneut eine staatliche Finanzspritze beantragen, wenn sie Elektrogeräte reparieren lassen statt sie zu verschrotten. Das Programm Reparaturbonus werde fortgesetzt, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Das Jahresbudget liege nach dem Haushaltsbeschluss des Landtags für 2022 bei rund 600.000 Euro. Der Start mit einigen Neuerungen sei für das zweite Quartal vorgesehen. Anträge könnten auch erst dann gestellt werden.

16.30 Uhr: Ramelow freut sich auf Zusammenarbeit mit Steinmeier

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat dem wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier viel Erfolg für seine zweite Amtszeit gewünscht. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", erklärte Ramelow. Thüringens Regierungschef war zusammen mit 19 anderen Vertretern aus dem Freistaat Mitglied der Bundesversammlung, die Steinmeier in Berlin mit großer Mehrheit wählte. "Dazu möchte ich Ihnen die herzlichen Glückwünsche der Bürgerinnen und Bürger Thüringens und von mir persönlich übermitteln", erklärte Ramelow. Er bezeichnete Steinmeier als "einen zugewandten und bürgernahen, aber auch nachdenklichen Bundespräsidenten".

11.05 Uhr: Viele Verfahren wegen möglicher Verstöße bei Corona-Demos offen

Wegen möglicher Verstöße bei Corona-Protesten sind seit dem vergangenen Juli in Thüringen 137 Straf- und 1416 Ordnungswidrigkeitsverfahren von den Behörden eingeleitet worden. Das geht aus einer Antwort des Innenministerium des Freistaats auf eine Anfrage des CDU-Innenpolitikers Raymond Walk hervor. Dabei gehe es vor allem um das Versammlungsgesetz und die jeweilige Corona-Verordnungen. Der überwiegende Teil der Verfahren seien noch nicht abgeschlossen, erklärte das Ressort von Minister Georg Maier (SPD).

10.43 Uhr: Erste Regionen Thüringens nahe der Hotspot-Marke von 1500

In Thüringen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter in Richtung 1000. Am Sonntag lag der Wert bei 978,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Innerhalb Thüringens nähern sich die ersten Kreise der Hotspot-Marke von 1500, bei deren Erreichen wieder zusätzliche Einschränkungen drohen.

10.08 Uhr: Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien startet

Drogenkonsum, von Nikotinqualm vernebelte Wohnungen, keine regelmäßigen Mahlzeiten, keine Umarmungen, wechselnde Bezugspersonen, kein geregelter Tagesablauf, fehlende Bindungen – das ist der Alltag von Kindern in Familien, in denen die Eltern Drogen konsumieren oder anderweitig suchtkrank sind. Wie jedes Jahr lenkt die Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien (kurz: COA-Aktionswoche) in der Woche um den Valentinstag (14. Februar) die Aufmerksamkeit auf diese Heranwachsenden. Die Idee stammt ursprünglich von der Nationalen Vereinigung für Kinder von Alkoholkranken in den USA. Da auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in Thüringen keine Veranstaltung mit Kindern und Familien stattfinden kann, wird die Thüringer Fachstelle Suchtprävention CityLight-Plakate an Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Erfurt anbringen. Darüber hinaus machen das Präventionszentrum der „SiT – Suchthilfe in Thüringen“, Sozialministerin Heike Werner (Linke) und sieben Kommunen aus Thüringen mit einer Foto-Collage auf Kinder aus suchtbelasteten Familien aufmerksam.

Auf den Webseiten www.thueringer-suchtpraevention.info und www.praevention-info.de gibt es weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten.

9.15 Uhr: Randalierer wütet in Erfurt: Fleischerbeil fliegt von Balkon, Türen eingetreten und Schüsse abgefeuert

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat in Erfurt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann zog randalierend durchs Haus und feuerte mehrere Schüsse ab. Hier erfahren Sie mehr.

Samstag, 12. Februar

21.53 Uhr: Thüringen stellte 602 Lehramtsanwärter im vergangenen Jahr ein

In Thüringen werden weiterhin weniger Lehramtsanwärter eingestellt, als das für den eigenen Bedarf nötig wäre. Das geht aus Zahlen des Thüringer Bildungsministeriums hervor. Demnach wurden im Jahr 2021 insgesamt 602 Lehramtsanwärter zugelassen. Dabei besteht in Thüringen nach Berechnungen der KMK in den Jahren 2020 bis 2030 im Schnitt ein Bedarf von rund 900 Lehrern, die jedes Jahr eingestellt werden müssten. Im Haushalt sind nach Angaben des Bildungsministeriums sogar 1500 Stellen für Lehramtsanwärter vorgesehen, die jedoch nicht ausgeschöpft werden. (dpa)

21.35 Uhr: Trotz Corona: Urlaub in Winterferien im Thüringer Wald gefragt

Wintersportorte im Thüringer Wald verzeichnen in den Winterferien trotz Corona-Pandemie keine allzu schlechte Auslastung von Hotels oder Ferienwohnungen. In den von Aktivurlaubern und Familien gefragten naturnahen Unterkünften sei die Buchungslage nach Einschätzung vieler Thüringer Gastgeber zufriedenstellend, sagte eine Sprecherin der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) auf Anfrage. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen gingen allerdings teilweise sehr kurzfristig Stornierungen ein. Das wiederum erhöhe die Buchungschancen für Kurzentschlossene. Die besten Tipps zum Skifahren, Rodeln und Relaxen

Foto: Andreas Wetzel

21.33 Uhr: Fenster und Auto zerstört: Baum stürzt in Jena in ein Wohnhaus

Foto: David Hutzler/dpa

Die Feuerwehr musste heute einen Baum zersägen, der Nahe des Jenaer Stadtzentrums in ein Wohnhaus gefallen war. Er zerstörte mehrere Fenster und ein Auto. Verletzt wurde niemand, zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

20.52 Uhr: Dresdner Volleyballerinnen feiern Pflichtsieg in Erfurt

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der Bundesliga erfüllt und sich bei Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:0 (25:15, 28:26, 25:18) durchgesetzt. Mit dem elften Saisonsieg festigte der deutsche Meister den zweiten Tabellenplatz hinter Stuttgart. Bereits am Dienstag geht es für die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl mit dem letzten Gruppenspiel in der Champions League daheim gegen den ukrainischen Vertreter Dnipro weiter. (dpa)

20.50 Uhr: Feuerwehr beseitigt große Ölspur in Regenbogenfarben in Oettersdorf

Gestern kurz vor 16.30 Uhr hatte eine Ölspur in Oettersdorf die Straßen in den schillerndsten Regenbogenfarben schimmern lassen, wie Stadtbrandmeister Ronny Schuberth mitteilt. "Was so optisch schön aussieht, ist allerdings alles andere als gut", so Schuberth. Denn einerseits drohte erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr und andererseits nicht zuletzt für die Umwelt. Daher wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Oettersdorf sofort daran gegangen, die Straßen vom Öl zu befreien. Bis gegen 20.45 Uhr dauerte der Einsatz insgesamt an. "Als Verursacher wurde genau das Fahrzeug ermittelt, was eigentlich für mehr Sicherheit sorgen sollte: Ein Winterdienstfahrzeug", so Ronny Schuberth:

Optisch schön, aber gefährlich: Straßen in Oettersdorf schimmerten in Regenbogenfarben Optisch schön, aber gefährlich: Straßen in Oettersdorf schimmerten in Regenbogenfarben Am Freitag kurz vor 16.30 Uhr hatte eine Ölspur in Oettersdorf die Straßen in den schillerndsten Regenbogenfarben schimmern lassen. Foto: Ronny Schuberth

Optisch schön, aber gefährlich: Straßen in Oettersdorf schimmerten in Regenbogenfarben "Was so optisch schön aussieht, ist allerdings alles andere als gut", so Stadtbrandmeister Ronny Schuberth. Foto: Ronny Schuberth

Optisch schön, aber gefährlich: Straßen in Oettersdorf schimmerten in Regenbogenfarben Denn einerseits drohte erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr und andererseits nicht zuletzt für die Umwelt. Foto: Ronny Schuberth

Optisch schön, aber gefährlich: Straßen in Oettersdorf schimmerten in Regenbogenfarben Daher wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Oettersdorf sofort daran gegangen, die Straßen vom Öl zu befreien. Foto: Ronny Schuberth



Optisch schön, aber gefährlich: Straßen in Oettersdorf schimmerten in Regenbogenfarben Bis gegen 20.45 Uhr dauerte der Einsatz insgesamt an. Foto: Ronny Schuberth



19.50 Uhr: Thüringer HC feiert Kantersieg gegen Leverkusen

Im dritten Anlauf haben die Handballerinnen des Thüringer HC den ersten Bundesliga-Sieg in diesem Jahr gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang heute Abend Bayer Leverkusen nach einer überzeugenden Vorstellung mit 34:22 (15:10). Die zuletzt formstarke Kerstin Kündig war mit neun Treffern erneut beste Werferin des THC, der Platz vier behauptete und nun bei 15:9 Punkten steht. (dpa)

19.49 Uhr: Baumfällarbeiten erledigt: B85 ab Sonntag wieder befahrbar

Fast zwei Wochen früher als geplant wird die B85 über den Kyffhäuser ab morgen wieder für den Verkehr freigegeben.

18.58 Uhr: CDU-Fraktionschef für höhere Pendlerpauschale von 38 Cent

Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat die Bundesregierung aufgefordert, als Reaktion auf die hohen Kraftstoffpreise die Pendlerpauschale anzuheben. Sie sollte statt der derzeit im Schnitt 30 Cent pro Kilometer für den Arbeitsweg auf 38 Cent vom ersten Kilometer an steigen, sagte Voigt heute in Erfurt. Außerdem sollte die steuerliche Pauschale an die Preisentwicklung bei Kraftstoffen gekoppelt werden. "Wir müssen an die Leute denken, die jeden Tag zur Arbeit fahren und denen der Spritpreis ein Loch in den Geldbeutel brennt." (dpa)

18.56 Uhr: Erfurter Anti-Corona-Demo geht im Gewimmel von Shopping, Straßenmusik und Eisessern unter

Foto: Holger Wetzel

Die Polizei und Tausende Shopper haben heute Nachmittag in der Erfurter Innenstadt dafür gesorgt, dass eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen vom normalen Leben regelrecht aufgesaugt wurde. Eine halbe Stunde, nachdem sich die nicht angemeldete und damit illegale Demonstration vom Hirschgarten aus in Bewegung gesetzt hatte, war keine Struktur mehr zu erkennen.

18.29 Uhr: Stiftung unterstützt Erhalt der Hoffnungskirche

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt den Erhalt der Hoffnungskirche im ostthüringischen Oberweißbach. Es würden 21.000 Euro für die Restaurierung der Emporenaufgänge, Brüstungen und Fensterbrüstungen zur Verfügung gestellt, teilte die Stiftung in Bonn mit. Die Hoffnungskirche im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gehöre seit inzwischen etwa 30 Jahren zu den Förderprojekten der Stiftung. (dpa)

18.21 Uhr: Fast 50.000 Euro Schaden: 52-jährige Taxi-Fahrerin kracht gegen Gartenzaun

Gestern Nachmittag war eine 52-Jährige mit ihrem Taxi auf der Hauptstraße aus Richtung Plaue kommend in Richtung Gräfenroda unterwegs. Sie kam auf Höhe der Hausnummer 3 aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Gartenzaun und blieb auf der Grünfläche eines Gartengrundstücks stehen.

16.39 Uhr: Viele Verfahren wegen möglicher Verstöße bei Corona-Demos offen

Wegen möglicher Verstöße bei Corona-Protesten sind seit dem vergangenen Juli in Thüringen 137 Straf- und 1416 Ordnungswidrigkeitenverfahren von den Behörden eingeleitet worden. Das geht aus einer Antwort des Innenministerium des Freistaats auf eine Anfrage des CDU-Innenpolitikers Raymond Walk hervor. Dabei gehe es vor allem um das Versammlungsgesetz und die jeweilige Corona-Verordnungen. (dpa)

16.35 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gewinnt wieder nicht - Keine Tore in Halberstadt

Der FC Carl Zeiss kam bei Germania Halberstadt nicht über ein 0:0 hinaus. Bei blauem Himmel und Sonnenschein vor 443 Zuschauern, darunter knapp 100 FCC-Fans, übernahm Favorit Jena zwar von Beginn die Initiative. Doch Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware:

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Der FC Carl Zeiss kam bei Germania Halberstadt nicht über ein 0:0 hinaus. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Bei blauem Himmel und Sonnenschein vor 443 Zuschauern, darunter knapp 100 FCC-Fans, übernahm Favorit Jena von Beginn die Initiative. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Die Gastgeber kämpfen nach gutem Saisonstart verzweifelt gegen den Abstieg. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Ohne Tempo und volle Laufbereitschaft ging das Jenaer Ringen um den Führungstreffer weiter. Foto: Thomas Corbus



FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 0:0! Jena schafft wieder keinen Sieg. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus



FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus



FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus

FC Carl Zeiss Jena stolpert bei Kellerkind Halberstadt zu 0:0 Jenas Trainer Andreas Patz konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Halberstadt nicht zufrieden sein. Der FCC war zwar überlegen, hatte mehr Ballbesitz - doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Foto: Thomas Corbus



15.56 Uhr: 20 Vertreter aus Thüringen bei Bundespräsidentenwahl

Thüringen schickt 20 Vertreter in die Bundesversammlung, die morgen den neuen Bundespräsidenten wählt. Die Linke ist u.a. mit Ministerpräsident Bodo Ramelow vertreten. Ramelow wollte vor der Entscheidung nicht sagen, ob er für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder für den Kandidaten der Linken, Mediziner Gerhard Trabert, stimmen wird. Es gelte das Wahlgeheimnis. Er halte Steinmeier, mit dessen Wiederwahl in Berlin gerechnet wird, für einen guten Bundespräsidenten, sagte Ramelow. (dpa)

15.54 Uhr: Thüringer Kommunen setzen auf Online-Formulare bei positivem Corona-Test

Angesichts der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen setzen immer mehr Thüringer Kommunen auf digitale Kommunikation für die Erfassung von positiv Getesteten. Bei teils mehr als 200 Fällen am Tag sei es nicht mehr möglich, jeden Bürger persönlich anzurufen, hieß es dazu etwa aus Gera. Wer infiziert sei, solle seine Daten per Mail ans Gesundheitsamt schicken. In etlichen weiteren Regionen wiesen die Gesundheitsämter darauf hin, dass die Bearbeitung von Fällen nur zeitversetzt geschehen könne. Infizierte sollen sich demnach umgehend in Selbstisolation begeben.

11.57 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen nahe dem Wert von 1000

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Thüringen steigt weiter. Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat bei 957,9, wie das Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte. Innerhalb von 24 Stunden sind mehr als 3000 Corona-Neuinfektionen registriert worden, am Samstag vor einer Woche waren es noch 2582. Corona-Tote gab es seit Freitag in Thüringen nicht. In diesen zehn Regionen liegt die Inzidenz aktuell über der 1000er-Schwelle.

11.29 Uhr: Gendern in der Thüringer Verwaltung: Die Suche nach dem Mittelweg

Die Debatte übers Gendern wird emotional geführt. Auch in Thüringens Verwaltungen wird mit geschlechtersensibler Sprache sehr unterschiedlich umgegangen, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.

11.01 Uhr: Wilde Verfolgungsjagd: BMW-Fahrer verursacht 80.000 Euro Schaden auf Autobahn

Ein Mann aus Thüringen hat sich mit der Autobahnpolizei eine wilde Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer geliefert. Nach einem schweren Unfall setzte er seine Flucht zunächst zu Fuß fort, konnte jedoch schließlich festgenommen werden. Die Autobahn musste für circa drei Stunden komplett gesperrt werden.

10.16 Uhr: Demo-Lockerungen könnten in Thüringen schon früher möglich werden

Die angekündigten Demo-Lockerungen in Thüringen sind bereits in knapp 14 Tagen möglich. In der geltenden Corona-Verordnung sei bereits festgelegt, dass bestimmte Regelungen am 24. Februar auslaufen. Damit könnte es wieder Protestumzüge geben.

9.51 Uhr: Investments von 140 Millionen Euro: „Die Welt hat Thüringen entdeckt“

Mit einer Beteiligung unterstützt die bm-t junge Unternehmen in der ersten Wachstumsphase. Der Geschäftsführer des Erfurter Unternehmens., Kevin Reeder, kann auf ein sehr gutes Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Er erklärt wie es zum Rekordjahr kam.

9.28 Uhr Thüringens einzige schwarze Polizistin wählt den Bundespräsidenten mit

Doreen Denstädt wurde in Saalfeld geboren. Dennoch erlebt sie Rassismus im Alltag. Ihre Erfahrungen schildert sie hier.

9.05 Uhr: Sterberisiko mit über 70 Jahren am größten

Laut Statistischem Bundesamt betrug das Durchschnittsalter der an oder mit Corona Verstorbenen im Jahre 2020 bundesweit 82,2 Jahre. Wie hoch war dieser Wert 2021? Das erklärt Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut.

8.47 Uhr: Thüringens erste Käse-Sommelière: Eine feine Nase für edle Stinker

Alles Käse oder was? Wenn jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniela Königsfeld aus Pößneck. Sie ist Thüringens erste Käse-Sommelière.

8.10 Uhr: Die Heimkehr: Uni Jena übergibt Gebeine an Abgesandte aus Hawaii

Im Zuge der Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Thüringen sind an der Universität Jena aus Hawaii stammende Gebeine zurückgegeben worden. Sichtlich bewegt nahm eine Delegation aus dem US-Bundesstaat die sterblichen Überreste ihrer Ahnen bei einer feierlichen Zeremonie in der Universität entgegen.

Freitag, 11. Februar

19 Uhr: Bundespräsidentschaftskandidat Otte hielt Vortrag bei Thüringer AfD

Der umstrittene Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Max Otte, hat im vergangenen Jahr einen Vortrag vor der Thüringer AfD-Landtagsfraktion mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke gehalten. "Er hielt einen Vortrag zu den makroökonomischen Folgen der Corona-Politik für die deutsche Wirtschaft", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Torben Braga, am Freitag in Erfurt. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. (dpa)

16.10 Uhr: Lockerungen in Thüringen werden teils wieder aufgehoben

Landkreise, die wieder in Warnstufe drei des Thüringer Frühwarnsystems aufsteigen, müssen etwaige Lockerungen teils wieder zurücknehmen. Das sei eine andere Situation als im November, als etliche Kommunen die Umsetzung strengerer Regeln verweigerten, machte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag klar.

15.50 Uhr: Oberhofer Christopher Grotheer holt Olympiasieg im Skeleton

Christopher Grotheer hat die deutsche Siegesserie im Eiskanal von Yanqing fortgesetzt und sich mit großem Vorsprung zum ersten deutschen Skeleton-Olympiasieger gekrönt. Der 29-Jährige aus Oberhof war am Freitag nach vier Läufen 0,66 Sekunden schneller als Teamkollege Axel Jungk. Es waren die ersten Medaillen für deutsche Skeletonpiloten in der Olympia-Geschichte.

15.28 Uhr: Weimarer Land setzt auf Online-Formular bei Corona-Infektion

Das Landratsamt des Weimarer Landes setzt bei der Erfassung von Corona-Infektionen verstärkt auf Online-Formulare. Wie das Landratsamt mitteilte, gibt es auf der Website ein Formular für Menschen, die einen positiven PCR-Test haben. Darin geben die Betroffenen ihre persönlichen Daten an und werden über Quarantäne-Regeln informiert. Prozesse im Gesundheitsamt würden somit beschleunigt und das Amt entlastet. Das Warten auf einen Anruf aus dem Gesundheitsamt würde sich ebenfalls erledigen.

14.48 Uhr: Junge Graffiti-Sprayer in ehemaliger Fabrik in Nordhausen entdeckt

Ein Zeuge hatte gestern Abend die Polizei über Graffiti-Sprayer auf dem Gelände des alten Gaswerkes in der Geseniusstraße informiert. Die Polizisten entdeckten wenig später tatsächlich zwei junge Männer im Alter von 25 Jahren auf dem Dach eines Gebäudes.

14.13 Uhr: Taschendiebe in Discountermärkten in mehreren Nordthüringer Städten unterwegs

In verschiedenen Nordthüringer Städten haben Taschendiebe gestern zugeschlagen. In Lebensmittelmärkten griffen sie in die Jacken oder direkt in die Einkaufstaschen der Kunden, die arglos in den Einkaufskörben abgelegt waren. So erbeuteten die Täter am Donnerstag über 500 Euro Bargeld. Aktiv waren die Diebe in Sondershausen, in Bad Frankenhausen und Nordhausen.

13.58 Uhr: Autofahrer schwer verletzt nach Zusammenstoß mit Grundstücksmauer

In Zella-Mehlis ist es gestern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Autofahrer verlor plötzlich die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Er stieß daraufhin laut Polizei mit seinem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante. Dort prallte das Auto ab und kam auf die Gegenfahrbahn. Es rollte über einen Fußweg und krachte schließlich in eine Grundstücksmauer.

13.20 Uhr: In Thüringen jährlich mehr als 350.000 Anrufe unter der 112

Die Rettungsleitstellen in Thüringen haben in den vergangenen Jahren nach Angaben des Innenministeriums jährlich im Schnitt rund 352.000 Einsätze nach Anrufen unter der zentralen Notrufnummer 112 koordiniert. Der größte Teil (etwa 327.200) entfiel dabei auf den Rettungsdienst, wie das Ministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die Feuerwehren rückten zu durchschnittlich knapp 24.800 Einsätzen aus. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum von 2008 bis 2020, wobei im ersten Pandemiejahr sowohl bei Fahrten der Rettungsdienste als auch bei Einsätzen im Brand- und Katastrophenschutz Rückgänge zu verzeichnen waren. (dpa)

13 Uhr: Gefahrenlage: Großeinsatz in Jena

Großeinsatz der Polizei in Jena: Nach ersten Erkenntnissen habe man am Freitag an der Gemeinschaftsschule Galileo in der Oßmaritzer Straße einen Zettel gefunden, der auf eine Gefahrenlage hinweisen soll. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert.

12.15 Uhr: Vermisstenfall in Bad Langensalza: 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Gegen einen 33-jährigen Mann aus Gotha wird derzeit im Falle einer verschwundenen 12-Jährigen aus Bad Langensalza ermittelt. Das bestätigt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt am Freitag. Was dem Mann vorgeworfen wird.

11.50 Uhr: Sturm-Video wird Internet-Hit

Ein Wanderer kämpft im Harz gegen orkanartige Böen mit 140 Stundenkilometern. Teils mit 60 Grad Neigung stemmt er sich gegen den Wind. Das Video dazu sorgt im Internet für Aufsehen. Hundertfach .

11.42 Uhr: Ortsteil bereitet Jubiläum vor: 1025 Jahre Grabe werden kräftig gefeiert

Im Mühlhäuser Ortsteil Grabe bereiten Vereine das 1025-jährige Jubiläum der Gemeinde in diesem Jahr vor. Seit Tagen schon wird das weitläufige Areal um den Schießplatz in Grabe gesäubert. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sind damit beschäftigt, Bäume zu pflegen und Wildwuchs zu beseitigen. Gut ein Dutzend Veranstaltungen sind für die kommenden Monate geplant.

11.30 Uhr: 90-Jährige von Auto angefahren und tödlich verletzt

Eine 90 Jahre alte Frau ist von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die Seniorin überquerte am Donnerstagnachmittag zu Fuß eine mehrspurige Fahrbahn in Gotha und wurde dabei vom Wagen eines 45-Jährigen erfasst. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

11.08 Uhr: 8,8 Millionen Euro Fördermittel für den Milchhof in Leinefelde-Worbis

Foto: Eckhard Jüngel

Lange wird es nicht mehr Gelegenheit geben, den blauen Sechsgeschosser in Leinfeldes Süden zu betrachten oder ihn noch einmal zur Erinnerung zu fotografieren. Der Milchhof wird bald Geschichte sein. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat gestern ein wichtiges Papier bei der Reise ins Eichsfeld dabei. Einen symbolischen Scheck über Fördermittel von etwas mehr als 8,8 Millionen Euro.

10.30 Uhr: Betrunkener wütet in Krankenhaus

Am Donnerstag ist ein junger Mann betrunken in ein Erfurter Krankenhaus eingeliefert worden. Kurz nach 23 Uhr hat es gleich sechs Personen gebraucht, um den Mann zu bändigen, da er über 3 Promille Alkohol im Blut hatte sowie unter Drogeneinfluss stand.

10.15 Uhr: Thüringen nähert sich der 1000er-Inzidenz

Thüringen nähert sich mit großen Schritten wieder einer Corona-Inzidenz von 1000 und mehr. Mit 942,2 gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Freitag an.

9.20 Uhr: Schwerer Arbeitsunfall im Landkreis Sömmerda

In Kindelbrück ist es am Donnerstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Kurz nach 8 Uhr wollten Arbeiter eines Landwirtschaftsbetrieb einen LKW beladen. Dabei übersah der 61-jährige Gabelstapler-Fahrer beim Rückwärtsfahren einen 44-jährigen Mitarbeiter.

8 Uhr: Landrätin im Kyffhäuserkreis kündigt drei Mitarbeitern

Das Landratsamt befindet sich in einem heiklen Arbeitsrechtsverfahren mit drei ehemaligen Mitarbeitern, einer von ihnen aus der Leitungsebene. Auf Nachfrage bestätigte das Landratsamt nur die Kündigungen. Wegen arbeitsvertraglicher Pflichtverletzungen seien diese gegenüber den Mitarbeitern ausgesprochen worden.

7.45 Uhr: Programm soll Schülern durch die Pandemie helfen

Oft blieben Schulen während der Corona-Pandemie geschlossen, nicht allen Kinder und Jugendlichen ist dabei der Anschluss gelungen. Mit einem Aufholprogramm sollen Thüringens Schulen nun Defizite angehen.

7.30 Uhr: Es wird kälter in Thüringen

Nach den milden Temperaturen der vergangenen Tage wird es zum Wochenende nun wieder kälter in Thüringen. Am Freitag werden demnach Temperaturen zwischen drei und sechs Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Den Tag über sei mit bedecktem Himmel, zeitweise mit Regen sowie bis zum Abend mit starken Windböen zu rechnen. Ab 400 Metern Höhe müssen sich Autofahrer auf Schnee und glatte Straßen einstellen.

In der Nacht zum Samstag soll es verbreitet zu Auflockerungen kommen. Außerdem werde laut DWD-Prognose Glätte und ein Temperaturrückgang auf minus zwei bis minus sieben Grad erwartet. (dpa)

7.10 Uhr: Trotz Lockerungen: Verhaltener Andrang beim Einkaufen

Seit Montag gilt im Thüringer Einzelhandel die 3G-Regel - die Geschäfte beobachten bislang aber keine wesentlich gestiegenen Kundenzahlen. Die Öffnung für Geimpfte, Genesene und Getestete sei lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Thüringen, Knut Bernsen.

7 Uhr: Podcast „Hollitzer trifft“ mit Olympiasieger Ludwig

Im Podcast „Hollitzer trifft“ spricht der frisch gekürte Olympiasieger Johannes Ludwig aus Suhl über Erfolge, Misserfolge und seine Zukunft. Hier können .

6.45 Uhr: Siegesmund will schnellen Ausgleich für hohe Energiepreise

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund drängt den Bund dazu, möglichst bald einen finanziellen Ausgleich für die hohen Energiepreise zu schaffen. Dabei gehe es vor allem um einkommensschwächere Haushalte in den Städten sowie den ländlichen Regionen, erklärte die Grünen-Politikern. Das will die Ministerin am Freitag auch im Bundesrat in Berlin deutlich machen. (dpa)

6.30 Uhr: Ramelow hofft auf gesetzliche Grundlage zu Corona-Regeln

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hofft auf eine gesetzliche Grundlage zum Umgang mit der Corona-Pandemie in den Bundesländern vom Bund. Ob die kommt, ist jedoch fraglich.

5.30 Uhr: Maier weist Kritik an Thüringer Polizei zurück

Innenminister Georg Maier (SPD) hat Kritik an der Polizei zurückgewiesen, wonach durch nicht ausreichende Einsatzkonzepte bei den aktuell vor allem an Montagen gehäuften Demonstrationslagen in Thüringen Medienschaffende ihrer Arbeit nicht mehr frei nachgehen können. Thüringens Innenminister weist das zurück.

5 Uhr: Zum Winterferien-Start: Überblick zu den Aktivitäten

Am Freitag starten die Winterferien in Thüringen. Es gibt zahlreiche Angebote und Möglichkeiten zum Skifahren, Rodeln und Relaxen. Hier haben wir eine Übersicht.

4.50 Uhr: Land fördert Imker

Bienen sind in Thüringen bereits die drittwichtigste Nutztierart. Und immer mehr Thüringer entdecken die Immenzucht für sich. Aus Landesmitteln und Mitteln der Europäischen Union werden Thüringens Imkern Zuschüsse von bis zu 30 Prozent gezahlt.

Donnerstag,10. Februar

19.30 Uhr: Unternehmer aus Jena wollen mit Millionenbetrag beim FC Carl Zeiss Jena einsteigen

Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena will sich ein Zukunftskonzept geben: Keine Schulden, mehr Nachwuchs. Der belgische Investor an der Spielbetriebsgesellschaft des FC Carl Zeiss Jena, Roland Duchatelet, will sich von der Hälfte seiner Anteile am Regionalligisten trennen. Unternehmer aus Jena wollen mit einem Millionenbetrag einsteigen. Das sind die Details.

19 Uhr: Uni Jena gibt Gebeine aus Hawaii zurück

1860 hatte der Jenaer Evolutionsforscher Ernst Haeckel auf einer Italienreise Schädelknochen aus Hawaii geschenkt bekommen - nun kehren sie im Zuge der Aufarbeitung des kolonialen Erbes wieder in ihre Heimat zurück. Sichtlich bewegt nahm eine Delegation aus dem US-Bundesstaat ihre Ahnen am Donnerstag bei einer feierlichen Zeremonie in der Universität Jena entgegen. "Das ist der wichtigste Schritt zur Heilung", sagte Mana Kamoali'i Caceres von der Delegation des Office of Hawaiian Affairs. Es sei aber nicht der letzte Schritt.

18.30 Uhr: Amtstierärztin klagt am Arbeitsgericht gegen fristlose Kündigung durch den Unstrut-Hainich-Kreis

Die Tierärztin hatte dem Landkreis schwere Vorwürfe gemacht, daraufhin erhielt sich vom Landrat die fristlose Kündigung. Das Nordhäuser Arbeitsgericht verschiebt das Urteil, denn die Frau soll erneut vor Gericht zu den Anschuldigungen Gehör finden.

18 Uhr: "Schwerwiegende Unregelmäßigkeiten": Landrätin des Kyffhäuserkreises kündigt drei Mitarbeitern

Das Landratsamt im Kyffhäuserkreis befindet sich in einem heiklen Arbeitsrechtsverfahren mit drei ehemaligen Mitarbeitern, einer von ihnen aus der Leitungsebene. Auf Nachfrage bestätigte das Landratsamt nur die Kündigungen. Wegen arbeitsvertraglicher Pflichtverletzungen seien diese gegenüber den Mitarbeitern ausgesprochen worden. Nachdem die Pflichtverletzungen festgestellt worden waren, habe Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) eine sofortige interne Prüfung veranlasst. Im Anschluss daran seien die betroffenen Bediensteten beurlaubt worden. Soviel ist öffentlich bisher bekannt.

17 Uhr: Gold im Teamwettbewerb: Thüringer Johannes Ludwig holt zweiten Olympiasieg

Historisches Ende des deutschen Goldrausches bei den Winterspielen von Peking: In einem Rodel-Krimi sicherte der Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt den Olympiasieg im Team-Wettbewerb und machte Natalie Geisenberger mit insgesamt sechs Triumphen zur deutschen Rekord-Olympionikin. Der Oberhofer Johannes Ludwig holte durch den Triumph sein zweites Gold.

12.30 Uhr: Ramelow fordert Stufenplan für Infektionsschutzgesetz

Für den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen Stufenplan im Bundesinfektionsschutzgesetz gefordert. Damit könne in unterschiedlich stark von Infektionen betroffenen Regionen unterschiedlich reagiert werden, sagte Ramelow am Donnerstag in Erfurt. Der Bund müsse die Voraussetzung für klare Maßnahmen schaffen, die widerspruchsfrei in allen Bundesländern umgesetzt werden könnten, forderte der 65-Jährige. Er dränge auf ein „einheitlicheres und ein schlichteres System, das viel stärker auf das Bundesinfektionsschutzgesetz“ abstelle. (dpa)

11.50 Uhr: Keine Auflagen mehr für Corona-Demos?

Thüringen will Beschränkungen bei Corona-Protesten weitgehend aufheben. „Ich möchte, dass die Bürger einen Weg finden, wie sie abweichende Meinungen in unserem Staat zum Ausdruck bringen können“, sagte er. Dazu gehörten auch Äußerungen gegen eine allgemeine Impfpflicht. Das sind die Pläne.

11.15 Uhr: Aufatmen in Suhl: Mutmaßlicher Brandstifter geschnappt

Am Mittwoch ist der seit längere Zeit gesuchte Brandstifter von Suhl geschnappt worden. Seit einiger Zeit haben die Beamten der Arbeitsgruppe "Aue" der Suhler Polizisten in dem Fall ermittelt. Einige Male war es zu Bränden auf dem Marktplatz und in den Wohnblocks der Würzburger Straße gekommen. Nun konnte ein 20-jähriger Mann festgenommen werden.

11 Uhr: Thüringen hat nun zweitniedrigste Inzidenz bundesweit

Nach 4463 innerhalb eines Tages gemeldeten neuen Fällen lag der Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag bei 876,7, wie aus der täglichen Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Das ist die zweitniedrigste Inzidenz bundesweit. Zudem haben innerhalb Thüringens fünf Landkreise den Inzidenzwert von 1000 bei den Neuinfektionen überschritten.

9.50 Uhr: Gewerkschaft warnt vor fehlenden Fachkräften in Gastronomie

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hat für die anstehende Frühjahrs- und Sommersaison vor einer weiteren Abwanderung von Fachkräften gewarnt. „Wenn Hoteliers und Wirte nicht flächendeckend attraktivere Arbeitsbedingungen bieten, dürfte es vielerorts bald kein Personal mehr geben, um die Gäste zu bedienen“, teilte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler am Donnerstag mit. Viele Menschen wollten nach zwei Jahren Pandemie wieder im Land reisen und sich im Restaurant ein gutes Essen gönnen. (dpa)

8.45 Uhr: Explosion verwüstet Haus in Auma-Weidatal - Brandursache geklärt

Am Dienstag hat es in Auma-Weidetal in dem Keller eines Einfamilienhauses gebrannt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Einige Häuser wurden evakuiert. Jetzt steht die Brandursache fest.

8.30 Uhr: Einbruch in Erfurter Warenlager: Polizei fahndet mit Hubschrauber

In der Nacht ist ein unbekannter Täter in ein Warenlager eines Supermarktes in Erfurt-Mittelhausen eingebrochen. Bei der Suche wurde unter anderem ein Hubschrauber eingesetzt.

7.20 Uhr: Graues Wetter in Thüringen

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf einen grauen, stark bewölkten Tag einstellen. Am Donnerstagabend ist von Nordwesten her dann mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Thüringen wird vorübergehend stark auffrischender Südwestwind erwartet. Im Bergland kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und zwölf Grad. (dpa)

7.15 Uhr: Corona beutelt Familien unheilbar kranker Kinder

Der Thüringer Kinderhospizdienst hat seit Beginn der Corona-Pandemie einen massiv gestiegenen Bedarf der Familien mit unheilbar kranken Kindern registriert. Helfende Hände vermittelt das Thüringer Kinderhospiz.

7 Uhr: Thüringerin in TV-Comedyserie

ZDFneo startet mit „Ich dich auch“ eine neue deutsche Miniserie. Mit dabei ist auch eine Schauspielerin aus Jena.

6.50 Uhr: Thüringer Politiker zum Thema Impfpflicht

Wie stehen Bundestagsabgeordnete aus Thüringen zum Thema Impfpflicht? Wir haben uns umgehört.

6 Uhr: Diskussion um Impfpflicht

Die Diskussion um die einrichtungsbezogene und die allgemeine Impfpflicht hält an. Vor allem dort, wo die Maßnahme umgesetzt werden soll, herrscht noch viel Unklarheit.

5 Uhr: Neuer Impfstoff Novovax ab Februar

Thüringen erhält nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums um den 24. Februar herum die ersten 36.000 Dosen des neu zugelassenen Impfstoffs des US-Herstellers Novavax. Diese Berufsgruppe hat Vorrang.

Die komplette Chronologie