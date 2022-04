Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 20. bis 28. April 2022

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 04. bis 10.04.2022.

Donnerstag, 28. April

19.50 Uhr: Ramelow fordert schärfere wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland

Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich für schärfere wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland ausgesprochen. „Mein Vorschlag: Bevor Russland uns den Gashahn zudreht, drehen wir den Geldhahn zu, Schritt für Schritt“, sagte er dieser Zeitung. Der Regierungschef warnte aber auch vor massiven Preissteigerungen und möglichen Versorgungsausfällen bei Gas und Öl.

18.30 Uhr: Flugzeuge am Erfurter Flughafen werden ab sofort von Leipzig aus gelotst

Seit Donnerstag wird der Flugverkehr am Flughafen Erfurt-Weimar aus der Ferne von Leipzig aus kontrolliert. Dafür kommen unter anderem hochauflösende Video- und Infrarotkameras zum Einsatz, die den Fluglotsen einen Rundumblick liefern. „Wir haben die Kontrolle des Luftraumes am Flughafen Erfurt-Weimar heute erfolgreich umgestellt“, bestätigte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Flugsicherung, Arndt Schoenemann, am Donnerstag am Flughafen Leipzig.

16.10 Uhr: Bauernverband: Solaranlagen auf beweideten Grünlandflächen sinnvoll

Nach Ansicht des Thüringer Bauernverbandes kann es sinnvoll sein, auf beweideten Grünlandflächen auch Solaranlagen aufzustellen. "Oben wird die Sonnenenergie abgefangen, unten weiden Rinder oder Schafe - das funktioniert", sagte ein Sprecher des Thüringer Bauernverbandes auf Anfrage. Solaranlagen auf "besten Ackerflächen" wolle man hingegen nicht. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hatte sich bereits im März für mehr Photovoltaik auf Freiflächen in sogenannten benachteiligten Gebieten ausgesprochen. Dabei handelt es sich um Regionen, in denen landwirtschaftlich nur wenig Erträge zu erwarten sind. Nach Angaben des Bauernverbandes geht es dabei meist um Grünlandflächen - teils mit Hanglage, etwa in Regionen des Thüringer Waldes. (dpa)

15.15 Uhr: Meiste Veranstaltungen am 1. Mai in Thüringen in Erfurt erwartet

Die Thüringer Polizei wird am 1. Mai vor allem in Erfurt im Einsatz sein. Der Schwerpunkt liege mit allein zwölf größeren Veranstaltungen ganz klar in der Landeshauptstadt, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion am Donnerstag in Erfurt. So erwarte etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu seiner Maikundgebung 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Doch nicht nur Gewerkschaften rufen zu Aktionen auf, auch Rechtsextreme wollen demonstrieren.

14.30 Uhr: Hufeland-Klinikum verschärft Besucherregeln

Wegen eines erhöhten Infektionsgeschehens hat das Hufeland-Klinikum die Besucherregeln verschärft. Besuchszeit ist von 15 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16.30 Uhr. Außerdem ist nur ein Besucher pro Tag und Patient erlaubt.

14.02 Uhr: Auf Anmachsprüche nicht reagiert - Frau am Nachmittag von zwei Männern zu Boden gerissen

In Meiningen wurde eine 18-Jährige von zwei Männern körperlich angegriffen, nachdem sie nicht auf die Anmachsprüche der beiden eingangen war. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung herausgegeben.

13.35 Uhr: 65 Prozent Auslastung bei Klinikbetten im ersten Pandemiejahr

In Thüringen sind die Krankenhausbetten im ersten Jahr der Corona-Pandemie nach amtlicher Statistik im Schnitt nur zu knapp 65 Prozent ausgelastet gewesen. 2020 ging die Zahl der in den 43 Thüringer Kliniken vollstationär behandelten Menschen um 13,4 Prozent im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau zurück, wie das Statistische Landesamt heute mitteilte. Vollstationär behandelt wurden insgesamt rund 502.000 Menschen - nach knapp 580.000 im Jahr 2019. Das Landesamt legte erstmals eine detaillierte Auswertung zur Entwicklung der Krankenhäuser in der Pandemie vor. (dpa)

13.28 Uhr: Erfolgreiche Drogenkontrolle in Erfurt - 37-Jähriger zeigt Mittelfinger

Polizeibeamte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Erfurter Stadtgebiet mehrere Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität durchgeführt. Dabei konnten zwei Frauen und drei Männer im Alter von 18 bis 43 Jahren angetroffen werden, die kleinere Mengen an Betäubungsmitteln dabei hatten. Auf eine besondere Art machte ein 37-jähriger Mann gegen 21.30 Uhr auf sich aufmerksam.

13.13 Uhr: Mann schlägt 14-Jährigen in Weimar

In Weimar hat ein 40-jähriger Mann einen 14-Jährigen geschlagen, nachdem beide eine Kollision mit ihren Fahrrädern hatten. Der Mann erhielt .

11.52 Uhr: Bergwacht muss häufiger wegen Mountainbike-Unfällen ausrücken

Die Bergwacht-Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes sind in den vergangenen Jahren in den Thüringer Mittelgebirgen immer häufiger wegen verunglückter Mountainbike-Fahrer ausgerückt. Das betreffe vor allem die größeren Bikeparks wie in Oberhof und Steinach, teilte der DRK-Landesverband heute mit. Im vergangenen Jahr etwa seien die Rettungskräfte zu 78 Einsätzen alarmiert worden - oftmals auch mit Schwerverletzten. Dies seien 33 Hilfeleistungen mehr als 2020 gewesen. Angesichts der Entwicklung mahnte das DRK Mountainbiker zu Vorsicht und zu guter Ausrüstung beim Saisonstart. (dpa)

11.26 Uhr: Z-Symbol auf Büros der Thüringer SPD und des Ostbeauftragten gesprüht

In Thüringen haben Unbekannte auf Fensterscheiben von SPD-Büros das Z-Symbol gesprüht. Betroffen waren die SPD-Landesgeschäftsstelle und ein Gemeinschaftsbüro, das auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), nutzt, wie die Thüringer SPD heute mitteilte. Auf die Fenster sprühten die Täter "ZPD", an der Landesgeschäftsstelle zusätzlich noch "#nie wieder".

Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir stehen weiter solidarisch an der Seite der Ukraine. Und wir stehen zusammen. pic.twitter.com/6X9Joc4XYR — SPD Thüringen (@SPDThueringen) April 28, 2022

11.25 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Ramelow kritisiert Erpressung durch Russland

Nachdem Russland seine Gaslieferungen an Polen und Bulgarien eingestellt hat, wächst in Deutschland die Sorge, dass man als Nächstes betroffen sein könnte. "Das soll ein Warnschuss für uns sein", sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) unserer Zeitung. "Aber wir dürfen uns davon nicht erpressen lassen."

10.59 Uhr: Rot-rot-grüne Koalition in Thüringen streitet um Geld für Jugendhilfe

Der SPD-Vorstoß, gesetzlich festgeschriebene Fördersummen zu erhöhen, um Kürzungen bei der Kinder- und Jugendhilfe in Thüringen zu verhindern, wird von den beiden anderen Partnern der rot-rot-grünen Minderheitskoalition abgelehnt.

10.42 Uhr: Felix Schwerdt vor Spiel gegen alten Club: "Fußballgeschäft in Erfurt erlebt"

Im Hintergrund johlen die Kids. Felix Schwerdt muss die Erstklässler ein bisschen "zähmen". Der Fußballer von Wacker Nordhausen arbeitet mit Begeisterung als Erzieher in der Käthe-Kollwitz-Schule. Morgen (18 Uhr) will er Rot-Weiß Erfurt im Oberliga-Derby aber den Spaß verderben. "Wir wollen vor einer stimmungsvollen Kulisse so lange wie möglich mithalten", sagt der 26-Jährige, der bis auf den verunglückten Ausflug nach Erfurt immer das Wacker-Trikot trug.

10.03 Uhr: Corona: Jenaer Nahverkehr nächste Woche im Ferienfahrplan

Corona fährt dem Jenaer Nahverkehr schwer ins Getriebe. Von der nächsten Woche an müsse das Unternehmen mit "weitreichendem Personalausfall" umgehen, so berichtete Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) am Abend vorm Jenaer Stadtrat. Deshalb sollen die Linien des Jenaer Nahverkehrs abseits von Schulferien nach Ferienfahrplan bedient werden. Das sei das erste Mal, dass beim Jenaer Nahverkehr derartige Einschränkungen hingenommen werden müssen. Genauere Informationen kündigte Gerlitz für heute an.

9.50 Uhr: Promis aus aller Welt gehören zum Kundenkreis eines Erfurter Uhrenbauers

Der Erfurter Stephan Obst stellt seit 2008 in seiner Firma VDB Luxusuhren in Militäroptik her. Promis aus aller Welt gehören zu seinem Kundenkreis. So begann die Erfolgsgeschichte.

9.45 Uhr: Neuberechnung der Grundsteuer: Grundstücksbesitzer in Thüringen erhalten Post vom Finanzamt

Grundstücksbesitzer bekommen derzeit Post von ihrem Finanzamt mit "Informationen zur Grundsteuer und zur damit verbundenen Erklärungsabgabe." Was ist nun zu tun? "Bis zum 31. Oktober 2022 ist die Erklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen", erklärt das Thüringer Finanzministerium. Ab dem 1. Juli ist das über das kostenlose Elster-Programm der Finanzverwaltung möglich. Wer bereits ein Benutzerkonto bei Elster hat, etwa für die Steuererklärung, kann dieses für die Abgabe der Erklärung verwenden. "Ansonsten muss der kostenlose Zugang beantragt werden. Die Zustellung des persönlichen Codes per Post kann jedoch bis zu drei Wochen dauern", so das Finanzministerium. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann die erforderlichen Vordrucke beim zuständigen Finanzamt anfordern. Sie werden dann per Post zugeschickt.

9.30 Uhr: 22 Jahre alter Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer hat sich beim Sturz mit seinem Fahrzeug nahe Moßbach (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt. Wie die Polizei heute mitteilte, war der Mann gestern Abend zwischen Moßbach und dem Ortsteil Reinsdorf unterwegs, als er über die Leitplanke am Straßenrand stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei heute Morgen hatte der Fahrer eine Alkoholfahne. Eine Blutentnahme erfolgte nach der Behandlung im Krankenhaus. (dpa)

9.26 Uhr: Verfrühtes Maifeuer: Äste und Grünschnitt in Zeulenroda-Triebes entflammt

Die Meldung zu einem Brand in Weckersdorf, einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, rief in der Nacht auf Donnerstag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Kurz nach 1 Uhr rollten die Einsatzfahrzeuge zum Brandort der Straße Vorstadt aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Was brannte, waren Äste und Grünschnitt, die für das baldige Maifeuer gesammelt und bereits aufgeschichtet waren.

8.56 Uhr: Video zeigt Kampfpanzer am Bahnhof: Verunsicherung bei Menschen in Heiligenstadt

In de sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das einen Panzertransport per Zug zeigt, der am Heiligenstädter Bahnhof hält. Bei so manchem Eichsfelder sorgte das für Verunsicherung und weckte durchaus Ängste. Der Eichsfelder CDU-Landtagsabgeordneter Thadäus König erklärt die Situation.

8.49 Uhr: 1500 Schnupperplätze zum heutigen Girls' und Boys' Day in Thüringen

Beim Girls' und Boys' Day gibt es in diesem Jahr wieder mehr Angebote vor Ort. Viele Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 in ganz Thüringen schnuppern heute in unterschiedliche Arbeitsfelder rein. Dabei sind einige Angebot gefragter als andere: So sei etwa der Arbeitstag beim Thüringenforst als Forstwirtin komplett ausgebucht, sagte die Thüringer Gleichstellungsbeauftragte und Schirmherrin des Zukunftstags, Gabi Ohler. Ihr Büro ist für die Organisation des Aktionstags in Thüringen zuständig. Auch beim TÜV sei die Nachfrage rege gewesen. Anderswo blieben Plätze jedoch auch frei.

8.45 Uhr: Nach Todesfall in Gera-Langenberg steht Notwehr im Raum

Nachdem die Polizei vor gut einem Monat über Ermittlungen der Kripo zum Tod eines 51-Jährigen in Gera-Langenberg informierte, hielten sich die Ermittler danach mit Details zu dem Fall sehr zurück. Eine erneute Nachfrage lieferte aber nun nähere Anhaltspunkte, was wirklich passiert ist. Wie die Geraer Staatsanwaltschaft mitteilte, liegt inzwischen das vorläufige Obduktionsergebnis des Instituts für Rechtsmedizin Gera-Zwickau vor. Demnach trat der Tod des 51-Jährigen „als Folge von Gewalteinwirkung gegen den Hals ein“.

8.33 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen wieder gesunken

Nach einem deutlichen Anstieg zu Wochenbeginn ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen wieder gesunken. Der Wert lag nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums heute bei 549,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte das Ministerium noch eine Inzidenz von 588,8 ausgewiesen. Zu Wochenbeginn lag der Wert noch jenseits der 700er-Marke. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag laut Robert Koch-Institut bei 826,0. (dpa)

8.31 Uhr: Thüringer Verkehrspsychologe: "Tempo 200 und mehr ist Wahnsinn"

Der Experte Don DeVol befürwortet ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen: "Ich hatte die Hoffnung, dass es mit der Ampelkoalition eines geben würde. Aber offensichtlich war es ein Zugeständnis an die FDP, davon Abstand zu nehmen." Wie begründet er diesen Eingriff in Freiheitsrechte?

7.29 Uhr: Thüringen rechnet mit 33 Millionen Euro vom Bund für 9-Euro-Ticket

Thüringen erhält nach den jetzigen Berechnungen rund 33 Millionen Euro für die Umsetzung des geplanten 9-Euro-Monatstickets für den Nahverkehr vom Bund. Diese Summe basiere auf Schätzungen der zu erwartenden Einnahmeausfälle und dem Länderverteilungsschlüssel, sagte Thüringens Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke). "Wir pochen darauf, dass am Ende spitz abgerechnet wird und die Kosten des bundesweiten Tickets nicht zulasten der Verkehrsunternehmen und Landeshaushalte gehen." (dpa)

7.28 Uhr: Ministerium: Bisher rund 8700 Ungeimpfte in Thüringer Einrichtungen gemeldet

In Thüringen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit dem Start der Corona-Impfpflicht im Gesundheits- und Sozialbereich bislang rund 8700 ungeimpfte Beschäftigte gemeldet worden. Dabei handle es sich um einen Zwischenstand, sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage. Wegen personeller Engpässe oder technischer Probleme hätten noch nicht alle Gesundheitsämter gemeldet. Andererseits seien möglicherweise auch Doppelmeldungen enthalten, wenn Beschäftigte zugleich in mehreren Einrichtungen tätig seien.

Mittwoch, 27. April

19.10 Uhr: Polizei Thüringen ermittelt gegen sächsische Polizeischüler

Die Polizei Thüringen ermittelt gegen zwei sächsische Polizeischüler wegen des Verdachts der Beleidigung. Den beiden Polizeimeisteranwärtern im Alter von 23 und 27 Jahren wird vorgeworfen, in der Nacht zum Dienstag eine Frau im thüringischen Nordhausen verbal angegangen zu haben, wie die Hochschule der Sächsischen Polizei am Mittwoch mitteilte.

19 Uhr: Königin des Thüringer Spargels in Lützensömmern gekrönt

Die neue Thüringer Spargelkönigin heißt Annemarie Schieke, ist 20 Jahre alt, kommt aus Lützensömmern und studiert Agrarmanagment. Während der offiziellen Saisoneröffnung am Mittwochnachmittag wurde die Spargelhoheit von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Landwirtschaftministerin Susanna Karawanskij (Linke) ins Amt gehoben.

Annemarie Schieke ist Thüringens neue Spargelkönigin Annemarie Schieke ist Thüringens neue Spargelkönigin Die neue Thüringer Spargelkönigin heißt Annemarie Schieke, ist 20 Jahre alt, kommt aus Lützensömmern und studiert Agrarmanagment. Foto: Daniel Volkmann

18.45 Uhr: Grüne und SPD offen für neuen Stabilitätspakt – CDU will nicht

Rot-Rot-Grün hat keine eigene Mehrheit im Landtag, was das Regieren schwierig macht. Doch zur Wiederbelebung des Stabilitätspakts zur parlamentarischen Zusammenarbeit sagt die oppositionelle CDU Nein.

18.39 Uhr: Statt Swingerclub jetzt Therapien am Kranichfelder Stadtrand

Jeder kennt das letzte Haus am Ortsausgang von Kranichfeld in Richtung Stadtilm: Der dort über Jahre ansässige Erotik-Treff tarnte sich nicht hinter unauffälliger Fassade, sondern signalisierte mit der großen Aufschrift „Swingerclub“ ganz offen seinen Zweck für ein überregionales Publikum. Seit 1. März sind wieder vor allem Einheimische willkommen. Da starteten hier drei Praxen gemeinsam den Betrieb.

18 Uhr: Stadtrat von Bad Lobenstein zu Sondersitzung einberufen

Über die Zukunft von Bad Lobensteins Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) sollen die wahlberechtigten Einwohner der Stadt entscheiden. Darauf einigten sich die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates. Bei einer Krisensitzung der Fraktionschefs ist Einigkeit darüber erzielt worden, eine nichtöffentliche Sondersitzung des Stadtrates einzuberufen, wurde unserer Redaktion mitgeteilt. Einziger Beratungsgegenstand dieser Sondersitzung wird ein Antrag auf Abberufung des Bürgermeisters sein.

16 Uhr: Gewerkschaft ruft zu Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst auf

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks aufgerufen. Aktionen soll es am kommenden Mittwoch (4. Mai) in mehreren Städten geben.

15.15 Uhr: Gegenmeinungen zum Eisenberger „Mohrenfest“ sichtbar machen

Seit das Stadtfest in Eisenberg 2019 einen anderen Namen trägt, gibt es eine Debatte darum. Anfang des Jahres wurde die Organisation für dieses und die nächsten beiden Jahre erneut an die Agentur KonzeptTeam Gera vergeben. Was ebenso gleich bleiben soll, ist der Name „Mohrenfest“. chon im August vergangenen Jahres hatte das Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk (Thadine) in einem offenen Brief darauf hingewiesen, dass der Begriff „Mohr“ bereits seit dem 18. Jahrhundert rassistisch besetzt ist und benutzt wird, um schwarze Menschen als minderwertig zu markieren. Nun hat sich im Saale-Holzland-Kreis eine Initiative „gegen den rassistischen Konsens in Eisenberg“ formiert, die unter gleichem Namen am Fest-Samstag, dem 18. Juni, zu einer Veranstaltung aufruft.

15 Uhr: AfD plant Volksbegehren gegen Corona-Impfungen

Die Thüringer AfD will nach eigenen Angaben ein Volksbegehren starten. Dessen Ziel sei es, in der Landesverfassung festzuschreiben, dass niemand direkt oder indirekt zu einer Impfung gezwungen werden dürfe, sagte der AfD-Landespartei- und -Fraktionschef Björn Höcke heute in Erfurt. Die Sammlung der Unterschriften für dieses Volksbegehren solle Mitte Mai beginnen. Die AfD lehnt seit Langem die allermeisten Corona-Schutzmaßnahmen ab. Ihre Vertreter äußern sich zudem seit Monaten ablehnend zu Corona-Impfungen. (dpa)

13.58 Uhr: EM-Generalprobe der DFB-Frauen in Erfurt

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird ihre Generalprobe für die Europameisterschaft am 24. Juni um 17 Uhr im Erfurter Steigerwaldstadion mit einem Spiel gegen die Schweiz bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. (dpa)

12.40 Uhr: Software-Anbieter Intershop steigert Umsatz - Prognose beibehalten

"Intershop hat seinen profitablen Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2022 fortgesetzt", teilte der Vorstandsvorsitzende der Intershop AG, Markus Klahn, am Mittwoch mit. Das börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete demnach in den ersten drei Monaten ein Umsatzplus von vier Prozent auf 9,2 Millionen Euro.

12.33 Uhr: FC Carl Zeiss Jena verlängert mit Vasileios Dedidis

Der FC Carl Zeiss Jena hält nicht nur das Stürmertalent, sondern befördert zudem zwei Nachwuchsspieler und stellt dies einem weiteren in Aussicht. Wir kennen die Namen.

12.17 Uhr: Gemeinde Berga hat wohl Fusionspartner gefunden

Es ist ein kleiner kommunalpolitischer Paukenschlag, der in der Bergaer Stadtratssitzung öffentlich wurde. Berga, das schon länger nach einem Gemeinde-Partner sucht, hat diesen nun offensichtlich gefunden. Mit dieser Gemeinde ist ein Zusammenschluss geplant.

12.10 Uhr: Große Geldspende für das Ensemble des Opernhauses Odessa

Nach den beiden Benefizkonzerten für das Ensemble des Opernhauses Odessa in der Ukraine am 19. und 20. April im Volkshaus Jena zieht JenaKultur eine positive Bilanz. Diese Summe kam zusammen.

10.27 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen wieder gesunken

Nach einem deutlichen Anstieg zu Wochenbeginn ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen wieder gesunken. Der Wert lag nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums am Mittwoch bei 588,8 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte das Ministerium noch eine Inzidenz von 706,9 ausgewiesen. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch laut Robert Koch-Institut bei 887,6. Bei der Bewertung der bundesweiten Daten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer nicht mehr an jedem Wochentag Daten melden. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Experten gehen seit einiger Zeit außerdem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Thüringen rund 1600 Neuinfektionen gemeldet. (dpa)

9.30 Uhr: Razzia gegen mutmaßliche Schleusergruppe auch in Thüringen

Die Bundespolizei ist am Mittwochmorgen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gegen eine Gruppe von mutmaßlichen Schleusern vorgegangen. Elf Wohnungen wurden durchsucht.

9.05 Uhr: Mann wird in Oberböhmsdorf von eigenem Auto überrollt

Am Dienstagnachmittag hatte der Fahrer eines Citroen-Transporters auf dem Buchhübel technische Probleme. Daher versuchte der Mann, von der Fahrertür aus den Wagen in Richtung Schleiz anzuschieben, um ihn wieder zu starten. Er kam dabei von der Straße ab, fiel und wurde vom Heck seines Fahrzeugs überrollt.

9.01 Uhr: Erfurts Kampf gegen Gewalt und Diskriminierung

Zwischen 2015 und 2020 erfasste die Thüringer Polizei jährlich zwischen 2500 und 2900 Fälle häuslicher Gewalt. Allein in Erfurt wurden in diesem Zeitraum zwischen 600 und 750 Fälle häuslicher Gewalt zur Anzeige gebracht. .

8.57 Uhr: Thüringen hat bisher zu wenige Ukrainer aufgenommen

Thüringen hat bisher rund 5000 Menschen weniger aufgenommen, als es sollte. Manche Landkreise würden sich mit Fantasiezahlen sogar um die Aufnahme herummogeln.

8.46 Uhr: Thüringen startet in diesem Jahr als letztes Bundesland in die Abi-Prüfungen

In Thüringen beginnen die Abiprüfungen erst am 19. Mai – so spät, wie in keinem anderen Bundesland. Das hat auch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu tun.

8.39 Uhr: Thüringer Kliniken hoffen auf neue Normalität mit Corona

Bis zu vier Stationen nur für Covid-Patienten, Ärzte unter Vollschutz im Corona-Dauerstress - seit Monaten hält die Pandemie auch das Gothaer Helios-Klinikum in Atem. Jetzt zieht wieder etwas Normalität ein.

Dienstag, 26. April

21.13 Uhr: Fusion der kreislichen Krankenhäuser in Greiz und Ronneburg beschlossen

Der Greizer Kreistag hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend für eine Fusion der kreislichen Krankenhäuser in Greiz und Ronneburg, wo es eine geriatrische Fachklinik mit 114 Patientenbetten gibt, ausgesprochen. Zuvor wurde mehr als zwei Stunden intensiv das für und wider einer Fusion debattiert.

19.10 Uhr: Spargelsaison beginnt in Thüringen offiziell

Schon seit einigen Tagen können Gourmets in Thüringen wieder Spargel essen, nun startet die Spargelsaison auch offiziell. Am Mittwoch will Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Kutzleben fachmännisch Hand anlegen und die Stangen stechen. Der Unstrut-Hainich-Kreis mit den Anbaubetrieben in Kutzleben und Herbsleben ist Thüringens bekannteste Spargelregion. Landesweit bauen nach Angaben des Statistischen Landesamtes 17 Betriebe Spargel an. Im vergangenen Jahr wurde auf 267 Hektar geerntet. Insgesamt holten die Erntehelfer 1781 Tonnen des kostspieligen Edelgemüses aus den Erddämmen. Die Erntesaison dauert bis zum 24. Juni, dem Johannistag. (dpa)

18.20 Uhr: Finanzämter in Thüringen haben 2021 deutlich mehr Steuern eingenommen

Thüringens Finanzämter haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Steuern eingenommen. So sei etwa trotz Kurzarbeit in der Corona-Pandemie das Lohnsteueraufkommen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 178 Millionen auf rund 3,5 Milliarden Euro gestiegen. Darauf verwies Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. Auch bei der Einkommensteuer mit einem Plus von 23,6 Prozent und der Körperschaftsteuer mit einem Plus von 49,7 Prozent habe es deutliche Zuwächse gegeben.

17.35 Uhr: Energie sparen? Galaxsea Jena dreht nicht am Wärme-Regler

Wegen des Ukraine-Krieges steigen die Energiepreise. Deshalb empfiehlt die Deutsche Bädergesellschaft, die Wassertemperatur um zwei Grad zu senken. Im Freizeitbad Galaxsea ist das aber momentan noch kein Thema.

17 Uhr: Totes Baby von Geschwenda - Neue Hinweise zur Mutter

Drei Jahre sind vergangen, seit in einem Waldstück bei Geschwenda der leblose Körper eines Säuglings gefunden wurde. Noch immer haben die kriminalpolizeilichen Ermittlungen keine Erkenntnisse zur Identität des Kindes oder der Eltern ergeben. Jüngste Ergebnisse einer Knochenuntersuchung des Leichnams geben jedoch erstmals Informationen zu Herkunft und Lebensumständen der Mutter. Die Polizei erhofft sich nun neue Hinweise aus der Bevölkerung.

16 Uhr: Leopard 2 Panzer kehren von Übung zurück

Am Dienstag kehrten 28 Leopard 2 Panzer von einem vierwöchigen Übungsplatz-Aufenthalt zurück.

Leopard 2 Panzer kehren von Übung zurück Leopard 2 Panzer kehren von Übung zurück Das Abladen der Panzer erfolgte in Sondershausen, per Strasse ging es dann in das etwa 20 km entfernte Bad Frankenhausen. Foto: Silvio Dietzel

14.50 Uhr: Quarantäne für Corona-Infizierte wird in Thüringen deutlich verkürzt

In Thüringen sollen Corona-Infizierte von Mai an nur noch fünf Tage in Quarantäne gehen müssen. Voraussetzung ist laut Gesundheitsministerium, dass sie seit 48 Stunden symptomfrei sind. Dies sehe der Entwurf für die neue Corona-Landesverordnung vor. Zudem soll mit der neuen Verordnung die Pflicht zur Quarantäne für enge Kontaktpersonen Infizierter wegfallen.

13.13 Uhr: Arbeitsagentur: Thüringen braucht Arbeitskräfte aus Ausland

In Thüringen wird in den kommenden zehn Jahren mehr als ein Viertel der Beschäftigten in den Ruhestand gehen. Auf zwei Aussteiger aus dem Arbeitsmarkt komme ein Einsteiger, sagte der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, heute. Thüringen stehe vor einem großen Verlust an Arbeitskräften. Bis 2040 werde sich die Zahl der Erwerbstätigen im Freistaat um 294.000 verringern, was einem Rückgang um knapp 24 Prozent entspreche. (dpa)

13.09 Uhr: Trotz schärferer Gesetze nach Amoklauf: Privater Waffenbesitz steigt in Thüringen weiter

Die Amoktat am Erfurter Gutenberg-Gymnasium mit 16 Ermordeten vor 20 Jahren hat zu verschärften Waffengesetzen und strengeren Vorschriften für die Kontrollen der Schusswaffen-Besitzer geführt. Trotzdem steigt die Zahl von Pistolen und Gewehren im Privatbesitz auch in Thüringen kontinuierlich an. Von einer Kontrolle durch Thüringer Behörden war seit 2010 im Landesdurchschnitt aber nur jeder zweite Waffenbesitzer betroffen.

11.51 Uhr: Höchste Zahl an Einbürgerungen seit Jahrtausendwende

Die Zahl der Einbürgerungen hat im vergangenen Jahr in Thüringen den höchsten Wert seit der Jahrtausendwende erreicht. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes von heute erhielten im vergangenen Jahr 850 Frauen und Männer ausländischer Herkunft, die seit mehreren Jahren im Land leben, die deutsche Staatsbürgerschaft. Das waren etwa ein Fünftel mehr als 2020, als 710 Migranten einen deutschen Pass erhielten. Die bislang meisten Einbürgerungen hatte es 2019 mit 790 gegeben. (dpa)

11.29 Uhr: Hunderte gedenken der Opfer des Erfurter Schulmassakers

In Erfurt haben die Veranstaltungen zum 20. Jahrestag des Schulmassakers am Gutenberg-Gymnasium begonnen. Um 11.01 Uhr, der Zeit, zu der am 26. April 2002 die Tat eines ehemaligen Schülers begann, läuteten im Gedenken an die 16 Opfer vor der Schule und in der ganzen Stadt die Glocken. Schüler und Lehrer von heute wie damals, aber auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und weitere Vertreter der Landesregierung versammelten sich dazu vor den Stufen der Schule und in unmittelbarer Nähe zu der Gedenktafel mit den Namen der Opfer.

Gedenken an Opfer am Erfurter Gutenberg-Gymnasium Gedenken an Opfer am Erfurter Gutenberg-Gymnasium Angehörige, Lehrer, Schüler und Erfurter gedachten am Dienstag der Opfer des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium vor 20 Jahren. Foto: Marco Schmidt

10.45 Uhr: Kreis Hildburghausen hat höchste Dichte an Privatautos in Thüringen

Der Landkreis Hildburghausen hat die höchste Dichte an Privatautos in Thüringen. Auf 1000 Einwohner entfallen hier 595 Pkw privater Halter, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Es folgen der Saale-Orla-Kreis (583) und der Landkreis Greiz (578).

10.43 Uhr: Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium: Es bleiben 400 offene Fragen

"Ich bin nicht wütend. Nicht auf die Tat. Oder den Täter. Damit kann ich umgehen", sagt Eric T. Langer. Im April 2002 war seine damalige Lebensgefährtin, die Kunstlehrerin Birgit Dettke, eines der 16 Opfer, die der Gymnasiast Robert S. am Tag der letzten schriftlichen Abiturprüfungen ermordete. Was Langer nach dem Amoklauf tief enttäuscht hat, ist der behördliche Umgang mit der Tat. Eine echte Aufklärung habe es nie gegeben, kritisiert er. Auf einen lückenhaften Erstbericht seien keine ernsthaften strafrechtlichen Ermittlungen mehr gefolgt. Der Täter war identifiziert, sein Weg durch das Schulgebäude nachvollzogen. Es sei gesagt worden, die Überlebenden, die Angehörigen der Opfer und die traumatisierten Mitschüler müssten zur Ruhe kommen.Eine Kommission überprüfte 2004 noch einmal die Ermittlungsergebnisse, hörte Langer aber nicht an, obwohl er etwa 400 aus seiner Sicht offene Fragen zusammengetragen hatte.

10.36 Uhr: Linke fordern Reparaturbonus in ganz Sachsen

Die Linke fordert einen Reparaturbonus in ganz Sachsen und sieht nicht ein, warum es zunächst nur einen Modellversuch in Leipzig geben soll. "Ich befürchte, dass das Thema damit verschleppt wird", sagte der Landtagsabgeordnete Franz Sodann heute in Dresden. Die Vorteile des Reparaturbonus lägen auf der Hand: "Nutzbare Geräte blieben erhalten, arme Menschen bekämen Hilfe, die Umwelt und die Reparaturbetriebe würden profitieren." Es sei ein klares Versagen, dass die Landesregierung den Bonus immer noch nicht landesweit einführen wolle. Über Pläne für einen Reparaturbonus, wie es ihn etwa in Thüringen gibt, hatte gestern die "Leipziger Volkszeitung" mit Verweis auf das Umweltministerium berichtet. (dpa)

10.34 Uhr: Nach dem Erfurter Amoklauf wurden Schulgesetz und Waffenrecht geändert

Der Amoklauf von Erfurt hat viel verändert. Zwar ließen sich Schulmassaker wie in Ansbach, Winnenden oder Emsdetten nicht verhindern. In der Folge wurden aber im Schulalltag wie im Waffenrecht Konsequenzen gezogen.

10.09 Uhr: Burg Giebichenstein präsentiert Arbeiten aus Architekturwettbewerb

Auf dem Campus Design der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle können Besucher die Arbeiten eines Architekturwettbewerbs sehen. Nach der heutigen Eröffnung der Ausstellung rund um den Hannes-Meyer-Preis 2021 werden die Werke bis 9. Mai in der Burg Bibliothek präsentiert. Der Architekturpreis aus dem Wettbewerb des Landesverbandes Bund Deutscher Architekten (BDA) Sachsen-Anhalt wird nach Hochschulangaben alle drei Jahre verliehen - im Oktober 2021 war es das fünfte Mal. Ergänzt wird die Ausstellung in der Burg Bibliothek mit Beiträgen zum Studienpreis Konrad Wachsmann 2021, den die Landesverbände des BDA Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg für Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtung Architektur an Hochschulen ausloben. (dpa)

10.06 Uhr: 20 Jahre nach dem Amoklauf: "Ganz loslassen wird uns die Tat nie"

Foto: Friedrich Bungert/SZ Magazin

Am 26. April 2002 saß Marcel Laskus im Matheunterricht der Klasse 6b am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Jetzt, 20 Jahre später, ist er 32 Jahre alt und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er möchte diese Tat, "die zu meinem Leben gehört, endlich begreifen", sagt er. In sieben sehr persönlichen Podcast-Folgen geht er auf Spurensuche, die ihm, so gibt er zu, einiges abverlangt habe. "Ich wollte mich lange Zeit nicht damit beschäftigen."

9.22 Uhr: Wetter teils freundlich, teils wolkig in Thüringen

Die Thüringer erwartet heute teils freundliches, teils wolkiges Wetter. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, zeigt sich die Sonne vor allem im Norden und Osten des Freistaats. Dort soll es überwiegend trocken bleiben. Im Süden dagegen werden viele Wolken erwartet. Vor allem in den Gebieten um den Thüringer Wald ist zudem mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf bis zu 15 Grad, im Bergland auf bis zu 10 Grad. (dpa)

9.20 Uhr: Mehrere Demonstrationen in ganz Thüringen

Gestern Abend gingen in mehreren Thüringer Städten und Orten wieder Menschen auf die Straßen, um u.a. gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Allein im Landkreis Gotha stellte die Polizei auf sieben Versammlungen ungefähr 730 Teilnehmern fest. Lediglich eine Versammlung in Waltershausen mit dem Thema "Waltershausen für den Frieden", bei der ungefähr 20 Menschen teilnahmen, wurde vorab bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet.

7.41 Uhr: Ermittlungen zu Brandserie bei rechtsextremen Immobilien dauern an

Die mutmaßlichen Anschläge auf mehrere Immobilien der rechtsextremen Szene in Thüringen beschäftigen nach wie vor Justiz und Polizei. Die Ermittlungen dauerten an, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts in Karlsruhe. Das Verfahren werde gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Thüringen geführt. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen oder dazu, wann das Verfahren voraussichtlich abgeschlossen werden wird, wollte sie nicht machen. (dpa)

7.38 Uhr: 20 Jahre nach dem Amoklauf von Erfurt: Die Seele heilt nur langsam

20 Jahre nach dem Amoklauf am Gutenberggymnasium in Erfurt brauchen einige Opfer immer noch Hilfe bei der Bewältigung der Folgen. Wie die zuständige Unfallkasse Thüringen (UKT) auf Nachfrage mitteilte, werden derzeit noch vier ehemalige Schülerinnen und Schüler therapeutisch betreut.

7.02 Uhr: Hohe Energiepreise sorgen für wachsendes Interesse an Solaranlagen

Steigende Energiepreise und die Sorge um die Energiesicherheit angesichts des Krieges in der Ukraine haben den Run auf Solarmodule aus Sachsen verstärkt. "Wir haben einen Marktboom, der beispiellos ist", sagte Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. "Unsere Auftragseingänge explodieren." Wer heute beschließe, sich eine Photovoltaik-Anlage aufs eigene Dach zu setzen, bekomme seine Module nur mit viel Glück noch dieses Jahr. Solarwatt plane deswegen, die Produktion weiter auszubauen. Dazu werde auch über Auftragsfertigung in anderen Unternehmen nachgedacht. Tatsächlich macht sich der Nachwuchsmangel bei den Handwerksbetrieben bemerkbar, wie der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Sachsen und Thüringen bestätigt. (dpa)

6.57 Uhr: Damaliger Kripochef in Erfurt ignorierte Anweisung: "Wir haben es trotzdem getan"

Albträume habe er keine, erzählt Helmut Krauße. Aber es komme vor, dass er in der Nacht die Namen der Erschossenen aufzähle. "Vielleicht will ich nur sicher sein, niemanden vergessen zu haben", meint der 70-Jährige. Er leitete vor 20 Jahren als amtierender Kripochef in der damaligen Polizeidirektion Erfurt die Ermittlungen nach dem Amoklauf am Gutenberggymnasium. Aber auch nach 20 Jahren treiben Krauße noch immer Fragen um: Wieso haben Staatskanzlei und Innenministerium Anweisung gegeben, dass die Ermittler nicht mit den Angehörigen der Ermordeten und den betroffenen Schülern und Lehrern am Gutenberggymnasium sprechen dürfen?

Montag, 25. April

20.30 Uhr: Ex-Awo-Manager steuert auf nächste Niederlage vor Gericht zu

Der im Sommer 2020 fristlos gekündigte frühere Arbeiterwohlfahrt-Manager Michael Hack (65) steuert vor Gericht erneut auf eine Niederlage zu. Der dritte Zivilsenat am Oberlandesgericht Jena hat am Montag in einer mündlichen Verhandlung signalisiert, dass die Berufung Hacks gegen ein Urteil des Landgerichts Erfurt vom Oktober 2021 voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Weil er und sein Anwalt unbeirrt an einem Formfehler festhalten, wird er wohl erneut vor Gericht scheitern.

18.40 Uhr: Erfurter Domstufenfestspiele werden in 400 Tonnen schwere Kulisse eingekleidet

Die Vorbereitungen für die Erfurter Domstufenfestspiele starten. Die Premiere ist am 15. Juli. Heute haben die Organisatoren das Konzept und die Aufführung vorgestellt. Das Bühnenbild für Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ ist 400 Tonnen schwer und beinhaltet einige Überraschungen.

18.15 Uhr: Steuerfahnder spüren in Thüringen fast 20 Millionen Euro auf

Thüringens Steuerfahnder haben im vergangenen Jahr fast 20 Millionen Euro aufgespürt. Das waren knapp drei Millionen Euro mehr Steuergeld als im Jahr zuvor, wie das Thüringer Finanzministerium am Montag mitteilte. Bei den Betrugsmodellen zeichne sich ein neuer Trend ab.

17.45 Uhr: Polizeieinsatz nach Drohung an Erfurter Schule

Am Montagmorgen wurde in Erfurt eine Schule nach einer vorherigen Bedrohung von der Polizei evakuiert. Wie die Polizei informierte, habe am Wochenende eine Frau auf dem Anrufbeantworter des Förderzentrums in Erfurt-Nord mehrere Nachrichten hinterlassen, in denen sie mit Straftaten drohte. Die Frau konnte mittlerweile ausfindig gemacht werden.

17.35 Uhr: Richtfest auf neuem Uni-Campus in Jena gefeiert

Auf dem Jenaer Inselplatz wurde das erste Richtfest für Thüringens derzeit größtes Hochschulbauvorhaben gefeiert. Der Rohbau der Fakultät für Mathematik und Informatik steht.

Richtfest für neuen Jenaer Campus gefeiert Richtfest für neuen Jenaer Campus gefeiert Am Montag wurde für den neuen Jenaer Campus am Inselplatz Richtfest gefeiert. Der Neubau ist derzeit Thüringens größtes Hochschul-Bauprojekt. Er soll 2024/2025 fertiggestellt sein. Foto: Jördis Bachmann

17 Uhr: Gärtnerverband im Altkreis Mühlhausen spricht sich gegen große Pools und Trampoline in Kleingärten aus

Der Gebietsverband der Kleingärtner aus dem Altkreis Mühlhausen sprach das „Unwesen der Schottergärten, Trampoline, Pools und Holzabtrennungen“ an. Auf Grund des hohen Wasserverbrauchs seien große Pools in Kleingartenanlagen problematisch, sagte er. Auch Trampoline seien eine Gefahr.

15.03 Uhr: Baxter von der Ostthüringer Rettungshundestaffel wird zum Lebensretter

Der fünfjährige Australian Shepherd "Baxter" und Frauke Waldenburger haben einer schwerverletzten Frau geholfen. Während eines Spaziergangs ließ Frauke den Hund von der Leine, woraufhin dieser gleich zum Waldrand raste. Baxter bellte so laut, dass Frauke hinterherkam. Dort sah sie den Hund vor einer schwer verletzten Frau sitzen. Frauke leistete sofort Erste-Hilfe.

14.20 Uhr: Neues Förderprogramm zur Einsparung von Ressourcen angekündigt

Das Thüringer Energieministerium hat angesichts knapper Rohstoffe und steigender Preise ein neues Förderprogramm angekündigt. Damit sollen Investitionen und Initiativen der Wirtschaft zur Einsparung etwa von Materialien unterstützt werden, teilte Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Montag nach einem Treffen mit dem Handwerk mit. Würden Produktionsprozesse ressourcenschonender aufgestellt, führe das auch zu einem geringeren Energieverbrauch. Das neue Programm "GreenInvest Ress" soll nach Ministeriumsangaben noch in diesem Jahr aufgelegt werden. Dafür stünden in den nächsten fünf Jahren bis zu 30 Millionen Euro an EU-Mitteln bereit. (dpa)

13.03 Uhr: Richtfest für neuen Jenaer Campus gefeiert

Mit dem Bau des neuen Jenaer Campus am Inselplatz hofft Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) auf einen Vorteil im Wettbewerb um kluge Köpfe in Wissenschaft und Forschung für Thüringen. "Der Campusneubau ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Universität Jena ihre Position als eine der bundesweiten Spitzenuniversitäten weiter ausbauen kann", erklärte Tiefensee heute anlässlich des Richtfestes. (dpa)

Foto: Martin Schutt/dpa

13.02 Uhr: Rechtsextreme Partei verliert gerade bezogenes Büro in Erfurt

Die rechtsextreme "Neue Stärke Partei" (NSP) wird ihre gerade bezogene Bundesgeschäftsstelle in Erfurt verlieren. Erst am Wochenende hatte sie das Büro in einem Industriegebiet im Süden der Thüringer Landeshauptstadt eingeweiht. Der Eigentümer des Bürohauses hat nun der rechtsextremen Splitterpartei gekündigt.

11.47 Uhr: Herzgut Landmolkerei in Rudolstadt ist verkauft

Für die insolvente Herzgut Landmolkerei in Schwarza ist ein Interessent gefunden. Die Projektentwicklungsgesellschaft PIPM aus Düsseldorf hat Grundstück und Anlagen erworben. Das bestätigte am Freitag Insolvenzverwalter Bernd Krumbholz auf Anfrage unserer Zeitung.

11.24 Uhr: Derber Hochzeitsscherz im Weimarer Land: Freunde verwüsten Wohnung des Paars

Wie aus Freunden Feinde werden können, zeigte sich am vergangenen Wochenende im Weimarer Land. Ein 43-Jähriger meldete sich gestern Vormittag bei der Polizei in Weimar und teilte einen Einbruch in seine Wohnung in Hopfgarten mit. Der oder die Einbrecher hatten scheinbar Exkremente dort verteilt. Nach Prüfung vor Ort kristallisierte sich allerdings heraus, dass es sich hierbei nicht um einen klassischen Einbruch handelte, sondern eher um einen derben Hochzeitsscherz der eigenen Freunde.

10.23 Uhr: Mit mehr als zwei Promille unterwegs: Vier Autos in Südthüringen in Unfall verwickelt

Vier Fahrzeuge sind in einen Unfall heute Morgen im Landkreis Hildburghausen verwickelt gewesen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Hildburghausen auf Nachfrage bestätigte, war zunächst ein Autofahrer auf der Straße zwischen Merbelsrod und Brattendorf frontal mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Zwei jeweils dahinter fahrende Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten in die Unfallstelle.

Betrunkene Autofahrerin: Schwerer Unfall im Landkreis Hildburghausen Betrunkene Autofahrerin: Schwerer Unfall im Landkreis Hildburghausen Vier Fahrzeuge sind in einen Unfall am Montagmorgen im Landkreis Hildburghausen verwickelt gewesen. Foto: News5

9.39 Uhr: "Hitzeperioden, Dürren und Starkregen": Wie sich Thüringen an den Klimawandel anpasst

Die Borkenkäferplage fällt dieses Jahr in Thüringen nicht so groß aus wie befürchtet. Gleichzeitig steigen die Durchschnittstemperaturen weltweiter weiter. Heute ist Bettina Hoffmann in Erfurt, um für die sogenannte Klimaanpassungsstrategie zu werben. Die promovierte Biologin sitzt seit 2017 für die hessischen Grünen im Bundestag. Seit dem Antritt der Ampel-Regierung ist sie zusätzlich Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Wir sprachen mit ihr darüber.

9.18 Uhr: Vereinsleben in Thüringen: Wir suchen die besten Projektideen

Aikido und Fußball, Cricket und Schwimmen, Boxen und Golf, Luft- und Motorsport, Taekwondo, Jiu-Jitsu und Billard, Leichtathletik und Fechten – unter dem Dach des Landessportbundes sind derzeit etwa 350.000 Thüringer in rund 3300 Vereinen organisiert. Wir suchen die schönsten Projekte zur Stärkung des Vereinslebens und unterstützen diese mit 15.000 Euro.

8.42 Uhr: Bilanz zum Tag des Baumes: Den Wäldern geht es schlecht

Die Aufforstung in den von Trockenheit und Stürmen schwer geschädigten deutschen Wäldern wird voraussichtlich noch Jahre dauern. Die Situation sei regional sehr unterschiedlich, heißt es bei den Waldeigentümern. "Die Waldbesitzenden in den Hauptschadensgebieten in NRW, Hessen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen und Nordbayern haben nach wie vor mit den Folgen der drei Dürrejahre und der Unkalkulierbarkeit der Entwicklung der Klimakrise zu kämpfen", sagt eine Sprecherin. (dpa)

8.37 Uhr: Thüringens Migrationsminister Adams will eigenes Landesamt für Flüchtlinge

Als Reaktion auf die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Thüringen drängt Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) darauf, die Kompetenzen des Landes in diesem Bereich zu bündeln. "Wir haben jetzt schon zu viele zuständige Stellen beim Thema Geflüchtete insgesamt", sagte er unserer Zeitung. "Mehrere Ministerien mischen mit, dazu das Landesverwaltungsamt." Deshalb bekräftige er jetzt seine Forderung nach einem neuen Landesamt für Migration, in dem die Aufgaben gebündelt würden. Dazu gehöre auch das große Erstaufnahmeheim in Suhl.

8.31 Uhr: Ein Euro pro Tag: Umwelthilfe fordert teureres Anwohnerparken

Wer in der Nähe seiner Wohnung parkt, soll bald deutlich mehr zahlen müssen - zumindest wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht. Der Verein fordert von den Bundesländern und Städten, dass die Gebühren fürs Anwohnerparken bundesweit auf mindestens 360 Euro pro Jahr steigen. Die Deutsche Umwelthilfe verteilte grüne, gelbe und rote Karten an Bundesländer. Fünf Bundesländer erhielten eine grüne Karte: In Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen dürften Städte angemessene Gebühren fürs Anwohnerparken verlangen. Eine rote Karte bekamen Bayern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein - diese Länder hätten bislang nicht entschieden, ob sie ihren Kommunen mehr Möglichkeiten geben wollen.

8.29 Uhr: Linke wählt in Erfurt ihre Spitze neu

Nach dem Rücktritt der Linke-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow will die Partei auf ihrem Bundesparteitag Ende Juni in Erfurt vorzeitig eine komplett neue Spitze wählen. Das beschloss der Vorstand in Berlin gestern.

7.48 Uhr: Schulbeginn nach Osterferien - vorerst weiter Testpflicht für Schüler

An den Schulen in Thüringen gilt nach Angaben des Landesbildungsministeriums auch nach dem Ende der Osterferien vorläufig weiter eine Corona-Testpflicht für Schüler. Die aktuelle Corona-Verordnung für den Schulbereich, die noch bis 30. April Gültigkeit hat, sieht zwei verpflichtende Tests pro Woche für die Kinder und Jugendlichen vor. Einem Ministeriumssprecher zufolge ist darüber hinaus eine Sicherheitsphase bis zum 6. Mai mit der Pflicht zu zwei wöchentlichen Tests geplant. Heute beginnt in Thüringen nach zwei Wochen Osterferien wieder der Unterricht an den Schulen. (dpa)

7.45 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten im Altenburger Land

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der B93 am Abzweig Guteborn ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Menschen verletzt wurden.

Sonntag, 24. April

20.51 Uhr: Umstrittener Opernstar Anna Netrebko soll in Erfurt singen

Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hält einen Auftritt von Opern-Weltstar Anna Netrebko in Erfurt für möglich. Theater-Intendant Guy Montavon habe die Sopranistin auf einen Gastauftritt angesprochen, bestätigte Bausewein. „Und es ist nicht so, dass sie gleich Nein gesagt hätte“, sagte er. „Ich würde es interessant finden, wenn es gelingen würde, sie für ein bis drei Veranstaltungen nach Erfurt zu holen.“

19.50 Uhr: Wachablösung im Gerstunger Rathaus

Ist das eine Überraschung? Für Amtsinhaberin Sylvia Hartung allemal. Gerstungen, die größte Landgemeinde des Wartburgkreises, hat einen neuen Bürgermeister, einen ganz jungen dazu. Amtsinhaberin Sylvia Hartung unterlag am Sonntag bei der Stichwahl gegen den Förthaer Tim Rommert (Bürger für die Gemeinde), knapp, aber dennoch deutlich. Der Gerstunger Stadtbrandmeister kam laut vorläufigem Ergebnis auf 54,5 Prozent der Stimmen.

17.57 Uhr: Das Leid der weißen Tauben: Geraer Tierschützerin bittet um verantwortungsvollen Umgang mit Hochzeitstauben

„Wer an seinem schönsten Tag im Leben weiße Tauben in den Himmel aufsteigen lässt, macht sich keine Gedanken über das Leid dieser Tiere.“ Davon ist Monika Wermke aus Gera überzeugt. Sie ist Thüringer Tierschutzpreisträgerin von 2016 und hat uns über ein Erlebnis mit Hochzeitstauben erzählt, das sie zum Nachforschen gebracht hat.

17 Uhr: Ungewöhnliche Versteigerung in Leinefelde

Die geplante Sprengung des Schornsteines des ehemaligen Leinefelder Heizwerkes ist derzeit Gesprächsstoff Nummer eins in der Leinestadt und darüber hinaus: Ein Eichsfelder Unternehmer versteigert den Knopfdruck für die Schornsteinsprengung. Erste Gebote sind schon eingegangen.

Waghalsige Aktion am Schornstein weist auf ungewöhnliche Versteigerung hin Waghalsige Aktion am Schornstein weist auf ungewöhnliche Versteigerung hin Aron Paul und Christian Schulte von der Firma Windspektrum brachten am Schornstein des ehemaligen Leinefelder Heizwerks vier Plakate in luftiger Höhe an. Am 7. Mai soll der Schornstein gesprengt werden. Derzeit wird der Knopfdruck für die Sprengung durch den Eichsfelder Unternehmer für einen guten Zweck versteigert. Foto: Philipp Madeheim

16.26 Uhr: Messe Erfurt zieht positive Bilanz

Nach einem weitgehenden Wegfall der Corona-Beschränkungen zieht die Messe Erfurt nach der ersten Veranstaltung seit langem eine positive Bilanz. Mit der Fachmesse "sport.aktiv", die am Samstag und Sonntag stattfand, sei ein "super Start" gelungen, sagte eine Sprecherin. Den Angaben zufolge kamen fast 5000 Besucher.

16.04 Uhr: Mehrere hundert Motorradfahrer bei unangemeldetem Korso im Altenburger Land

Für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte ein unangemeldetes Treffen von Hunderten Moped- und Motorradfahrern. Es gab auch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

15 Uhr: E-Scooter kosten Hunderte Erfurter den Führerschein

Seit Einführung der Leihscooter in Erfurt mussten schon Hunderte Nutzer ihren Führerschein abgeben, weil sie einen Elektroroller unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steuerten. Von den rund 600 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, die von der Polizei seit 2020 in Bezug auf E-Scooter registriert wurden, handele es sich zum überwiegenden Teil um Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bestätigt Matthias Polten, Verkehrsexperte der Landespolizeiinspektion.

13 Uhr: Clueso überrascht im Erfurter Zughafen:

Besser konnte der Zughafen seinen 20. Geburtstag wohl nicht feiern: Zum Jubiläumskonzert wurde die „Stübaphilharmonie“ von ganz besonderen Solokünstlern unterstützt.