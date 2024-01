Altenburger Land. Bunter Veranstaltungsplan für Jung und Alt: Warum das Altenburger Land Hans Wilhelm von Thümmel gleich ein ganzes Jahr widmet.

Das Altenburger Land ist ins „Thümmel-Jahr 2024“ und präsentiert damit eine Premiere. Denn erstmals umspannt ein Thema so viele Bereiche im gesamten Landkreis. Anlass für das Thümmel-Themen-Jahr im gesamten Landkreis gibt es genug.

Wer ist der Mann in den Wurzeln der 1000-Jährigen Eiche

Zum einen gehört Hans Wilhelm von Thümmel zu den prägendsten Persönlichkeiten des Altenburger Landes, einst im Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg sowie auf internationaler Ebene. Zum anderen wäre er in diesem Jahr 280 Jahre alt geworden. Und außerdem fand der Mann vor genau 200 Jahren ganz spektakulär in den Wurzeln der 1000-jährigen Eiche von Nöbdenitz seine letzte Ruhestätte.

Buntes Programm zu Ehren Thümmels umspannt das gesamte Altenburger Land

Das Veranstaltungsspektrum ist bunt und vielseitig. Es reicht von Ausstellungen, Wanderungen, Lesungen, über Podiumsdiskussionen, bis zu Biografie und Pflanzaktionen. Dafür machten und machen viele im Altenburger Land gemeinsame Sache: die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes, die Stadt Schmölln, das Museum Burg Posterstein, der Nöbdenitzer Ortsverschönerungsverein und das Lindenau-Museum Altenburg. Sie alle sitzen für das umfangreiche Jahresprogramm in einem Boot. Und für jeden soll etwas dabei sein: für historisch Interessierte, Naturfreunde, Kinder und Familien.

Thümmels Leben wirkt bis heute nach im Altenburger Land

Verdient hat Hans Wilhelm von Thümmel diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Hinterließ er doch nicht nur in Altenburg seine Spuren. Er war seiner Zeit prägend auf internationaler Ebene, das Altenburger Land beeinflusste er nachhaltig. Außer in Altenburg wirkt sein Tun bis heute nach in Nobitz, Untschen, Nöbdenitz und Ronneburg. Thümmel zählte zu den regelmäßigen Gästen im Salon der Herzogin von Kurland in Löbichau und goss seine Lebensweisheiten in Aphorismen. Mit seiner Grabstätte in den Wurzeln der 1000-jährigen Eiche von Nöbdenitz übertraf er in punkto Außergewöhnlichkeit wohl selbst seinen Herzog.

Für das Themen-Jahr im Altenburger Land ist Thümmel in der Gegenwart angekommen - als Pop-Art-Comicfigur. Bunt und auffällig führt das Logo 2024 durchs Thümmel-Jahr. Gezeichnet wurde es vom international renommierten Künstler Michael Fischer-Art, den das Landratsamt dafür gewinnen konnte. Seine Thümmel-Figur malte er mit Faserstiften und verzichtete in seiner Darstellung auf den typischen Zylinder als Kopfbedeckung in der damaligen Zeit.

