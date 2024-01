Posterstein. Sonderschau im Museum Burg Posterstein dreht sich um Hans-Wilhelm von Thümmel und fasziniert mit einer Reise zu Uralt-Bäumen in ganz Europa.

Wer ist der Mann unter der 1000-jährigen Eiche in Nöbdenitz?

Weshalb wirkt sein Leben und Schaffen bis heute nach im Altenburger Land?

Und welche Chancen heutzutage Bäume haben, so uralt zu werden?

Die Sonderschau „Der Mann unter der 1000-jährigen Eiche – Über den Umgang mit faszinierenden Baumdenkmalen“ öffnet am Sonntag, 28. Januar, 15 Uhr, im Museum Burg Posterstein.

Beeindruckende Uralt-Eichen aus ganz Europa im Mittelpunkt

Ausgehend von der einzigartigen Nöbdenitzer Eiche, die Kulturdenkmal und Naturdenkmal gleichermaßen ist, stellt sie beeindruckende Uralt-Eichen aus ganz Europa vor. Die Sonderschau ist Teil des „Thümmel-Jahres 2024“ im Altenburger, das an den Sachsen-Gotha-Altenburgischen Minister Hans Wilhelm von Thümmel (1744–1824) erinnert. Seine Grabstätte befindet sich in den Wurzeln der 1000-jährigen Eiche von Nöbdenitz.

Über den Umgang faszinierender Baumdenkmale

Egal, ob sie nun 1000 Jahre alt ist oder noch nicht ganz, die Nöbdenitzer Eiche, mit dem Grab eines Ministers in den Wurzeln, ist einzigartig. Die Sonderschau „Der Mann unter der 1000-jährigen Eiche – Über den Umgang mit faszinierenden Baumdenkmalen“ stellt den Sachsen-Gotha-Altenburgischen Minister Hans Wilhelm von Thümmel und sein Grab unter der 1000-jährigen Eiche in Nöbdenitz vor. Darüber hinaus geht es um die Frage: Was braucht es, damit Bäume heute noch so alt werden können?

Anlässlich der Sonderschau ist eine zweite, aktualisierte Biografie über Hans Wilhelm von Thümmel erschienen. Museumsleiter Klaus Hofmann zeigt hier ein Exemplar. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Eine Bildergalerie erzählt die Geschichten von 39 beeindruckenden Eichen aus ganz Europa – darunter Frankreich, England, Dänemark, Schweden, Polen und Tschechien. Dafür stellten über 40 engagierte Baum-Liebhaber dem Museum Burg Posterstein Fotos und Informationen zur Verfügung, darunter Forstwissenschaftler, Künstler, Vereine, Museumskollegen, Touristiker und Fotografen. Aufgrund der Internationalität der Eichen und der Kooperationspartner ist die Ausstellung zweisprachig, auf Deutsch und Englisch.

Anlässlich der Schau, die am Sonntag in der Neuen Scheune Posterstein eröffnet wird, erscheint zudem die zweite, aktualisierte Auflage der einzigen Biografie über den Sachsen-Gotha-Altenburgischen Minister Hans Wilhelm von Thümmel.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land