Altenburger Land. Vom Mittelalter bis heute: Führungen enthüllen Geheimnisse des Halben Schlosses und lassen Residenzschloss in neuem Licht erscheinen.

Thüringer Schlössertag: Der Glanz des Altenburger Landes.

Geheimnisse und Geschichten auf der Spur.

1000-jährige Architektur und Filmkulissen zu entdecken.

„Aufgepeppt! Von der Burg zum Schloss“ - so lautet das Motto des diesjährigen Thüringer Schlössertages, an dem sich im Altenburger Land sowohl das Residenzschloss Altenburg als auch das Halbe Schloss in Langenleuba-Niederhain beteiligen.

Beide Häuser gewähren dabei interessante Blicke hinter die Kulissen und in besondere Gebäude der beeindruckenden Anlagen, um so manches Geheimnis preiszugeben.

Das Residenzschloss von seiner wehrhaften Seite

Das Residenzschloss Altenburg könnten die Gäste dabei von seiner wehrhaften wie ebenso prächtigen Seite kennenlernen. Zu entdecken gibt es verborgene Ecken und Winkel der einstigen Burg, oder man steigt dem Schloss sprichwörtlich aufs Dach. Das Residenzschloss Altenburg ist nicht nur Schauplatz mitteldeutscher Geschichte seit dem Mittelalter, sondern auch ein Drehort für zahlreiche Spielfilme. Dies liegt vor allem an dem spannenden Kontrast der verschiedenen Gebäude auf dem Schlossberg. Sie spiegeln bis heute rund 1000 Jahre Architekturgeschichte und die unterschiedlichsten Nutzungen wider – stets den Bedürfnissen und Moden der jeweiligen Zeit entsprechend.

Rundgänge berichten über erhaltene Bauten und ihre Entwicklung

Beim Thüringer Schlössertag 2024 werden die Gäste in diese einzigartige Geschichte entführt: Verschiedene Rundgänge berichten über die erhaltenen Bauten der mittelalterlichen Burg und zeigen die Veränderungen in den letzten Jahrhunderten oder geben Einblicke in das Leben der damaligen Zeit. Dabei gibt es auch Einblicke in die Bereiche, die nicht immer zugänglich sind oder die man gern übersieht bzw. selten in diesem Zusammenhang betrachtet hat.

Sonderschau wird eröffnet

Am Pfingstsonntag wird die Sonderausstellung „Aus dem Dunkel der Vorzeit – Altenburgs prähistorische Sammlung in neuem Licht“ eröffnet. Dabei stehen archäologische Funde und damit die Objekte im Fokus. Sie berichten bis heute vom Leben und Arbeiten vor Hunderten Jahren und bieten spannende Einblicke in die Vergangenheit. Zugleich ist die Schau das erste große gemeinsame Ausstellungsprojekt von Schloss- und Spielkartenmuseum und Lindenau-Museum Altenburg. Am Pfingstmontag können die erhaltenen Türme des Schlosses bestiegen werden, und es bietet sich ein einmaliger Blick auf das Schloss und die Stadt. Umrahmt wird das Wochenende ebenso musikalisch von der Eröffnung der Sommerorgelkonzerte 2024 oder barocker Musik im einmaligen Teehaussaal.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es hier: Veranstaltungen - Residenzschloss Altenburg

Offene Türen im Halben Schloss Langenleuba-Niederhain

Es geht voran im und am Halben Schloss in Langenleuba-Niederhain, der gemeinnützige Trägerverein zeigt das beim Thüringer Schlössertag 2024. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Das Halbe Schloss Langenleuba-Niederhain beteiligt sich am Pfingstmontag, 20. Mai, von 10 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür am diesjährigen Schlössertag in Thüringen. Das Halbe Schloss kann dabei selbstständig besichtigt werden. In den Räumen werden verschiedene Ausstellungen und der Fortschritt der Arbeiten im Objekt gezeigt. Es werden verschiedene Führungen durch das Objekt angeboten.

Am 20. Mai gewährt der gemeinnützige Trägerverein viele Blicke auf sonst Verborgenes im Halben Schloss in Langenleuba-Niederhain. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Passend zum Thema der Thüringer Schlössertage 2024 wird die Entwicklung des Areals des Halben Schlosses vom Mittelalter bis heute dargestellt. Dabei gibt es Antworten auf viele Fragen. Beispielsweise auf diese: Was wissen wir über die Vorgängerbauten oder den Bau des heutigen Schlosses? Das Halbe Schloss: Revitalisierung 2024 - Welche Arbeiten werden 2024 umgesetzt? Warum steht das Gerüst an der Fassade und was ist das Ziel der Maßnahmen 2024?

Kunst und Führungen gibt es obendrauf im Halben Schloss

Parallel dazu kann man Kunst bestaunen: die Malerei der Künstlerin Wiedemann, Zeichnungen & Aquarelle von Laura Jahn oder Kunst der Wieratalschule. Wer mehr Details über das Halbe Schloss erfahren will, kann sich den Führungen anschließen, die am 20. Mai ebenfalls geboten werden: Treffpunkt ist die Eingangshalle des Schlosses um 11, 13 und 15 Uhr.

