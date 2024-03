Starkenberg. Ein Mann hat bei einer Feierlichkeit zuerst Gegenstände beschädigt und dann einen anderen Gast gebissen.

Ein 23-jähriger Gast einer Feier ist am Samstag kurz nach Mitternacht in Starkenberg (Altenburger Land) ausgerastet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war der Mann aus der Wohnung in der Langen Straße geworfen worden, nachdem er aggressiv wurde und Gegenstände beschädigt hatte.

Anstatt den Heimweg anzutreten, attackierte der stark alkoholisierte Mann zwei weitere Besucher der Feierlichkeit. Der Störenfried biss einem 19-jährigen Mann in die Schulter und zerriss einem weiteren Mann das T-Shirt.

Die Polizei schnappte den Täter in der Nähe der Wohnung.

