Altenburg. Das waren die meistgelesenen Beiträge im Altenburger Land in den zurückliegenden sieben Tagen

Geretteter Gasthof boomt ganz ohne Werbung

Taupadel. Der Landgasthof Taupadel hat wieder geöffnet und seine Besitzer freuen sich seitdem über eine voll besetzte Gaststube. Dabei machten Jevgeneja und Peter Treutel noch nicht einmal Werbung, dass in ihrer neuen Gastlichkeit die Küche nicht mehr kalt bleibt. „Wir hatten niemandem davon erzählt, dass wir öffnen und auch extra nur kleine Tische bis zu acht Leuten vorbereitet“, erzählt Peter Treutel.

Der Eröffnungsabend am 23. Februar ließ sich schon sehr gut an. Quasi überrannt wurde der Landgasthof Taupadel dann am Samstag und am Sonntag: Mittagstisch für je rund 80 Gäste, die beiden Abende waren mit je rund 150 Besuchern nicht minder erfolgreich. Mehr dazu

Großeinsatz an Regelschule im Altenburger Land

Schmölln. Rätselhafter Vorfall in Schmölln mit weißem Pulver im Briefkasten: Schule wird Ziel eines Übergriffs. Polizei sucht nach Verursachern.

Diesen Montagmorgen wird Steffi Kersten so schnell wohl nicht vergessen. Die Schulleiterin öffnete kurz nach 7.30 Uhr den Briefkasten vor der Schmöllner Regelschule Am Eichberg und sah sich einer weißen Substanz gegenüber. Dazwischen verschlossene Briefe und Zeitungen. „Ich ging davon aus, dass irgendjemand eine Tüte Mehl in unserem Briefkasten entleert hatte“, berichtet sie Stunden später. Lesen Sie mehr dazu

Für immer jung verheiratet: Paar sagt am Schalttag Ja in Schmölln

Schmölln. Im verflixten 7. Jahr haben sie Ja gesagt und das am 29. Februar 2024. Janett und Heiko Nargorsnik gaben sich am Schalttag im Schmöllner Standesamt das Ja-Wort.

„Dieses Datum trifft genau unseren Humor. Etwas machen, was nicht jeder macht“, erklären die beiden wie aus einem Munde die Wahl ihres Hochzeitstages. In der engeren Auswahl war außerdem noch der 24.02.2024. „Aber der Schalttag ist dann doch noch ein bisschen cooler“, sagt der frisch gebackene Ehemann kurz nach seiner Vermählung. „Außerdem bleiben wir so immer jung verheiratet.“ Mehr

Altenburger Land: Die Angst vor Freibadschließung bleibt

Altkirchen. Die Freibadsaison in Altkirchen wirft ihre Schatten voraus - in Gestalt vom ersten Arbeitseinsatz für gelingendes Badevergnügen am Samstag, dem noch weitere folgen werden bis zum Eröffnungstag Mitte Mai. Dann will der Förderverein „Attraktives Freibad Altkirchen“ als Betreiber der Einrichtung zudem mit einem weiteren Plus an Besucherservice aufwarten.

Vor der Freibadsaison stehen in Altkirchen die Arbeitseinsätze: den ersten Aufschlag dafür machten am Samstag Mitglieder des Fördervereines „Attraktives Freibad Altkirchen“ rund um das Wasserreservoir, aus dem die Becken gespeist werden. Mehr

Schatzsucher im Altenburger Land: Darauf sind sie so stolz

Archäologin Ines Spazier gräbt schon viele Jahre tief: Neue Enthüllungen aus den Untergründen des historischen Altenburger Landes.

Am 2. Februar stellte Ines Spazier, Gebietsreferentin Archäologische Denkmalpflege am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie ihr Buch, eine Sonderveröffentlichung, „Neue archäologische Forschungen im Altenburger Land“ vor. Das Buch ist ein Sammelband über Grabungs- und Forschungsergebnisse archäologischer Untersuchungen im Altenburger Land. Mehr zum Thema

red