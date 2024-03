Altenburger Land. Ein Brand und ein versuchter Einbruch im Altenburger Land. Und eine gute Nachricht: Ein Kinderkleiderbasar wird wieder ausgerichtet.

Hausbrand in Nobitz

Nobitz.

Feuerwehr und Polizei wurden am 3. März gegen 22:10 Uhr zum Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses im Ortsteil Wilchwitz gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein im Ausbau befindliches Wohnhaus in der Großen Gasse in Brand geraten. Auch wenn durch das Feuer der Dachstuhl des Hauses einstürzte, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Im Rahmen der der Brandbekämpfung verletzte sich ein Feuerwehrmann, welcher durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Versuchter Einbruch in Schmölln

Schmölln. Nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in einen Friseursalon am Brauhof sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit vom 2. März 13 Uhr bis 3. März 8 Uhr hatten unbekannte Täter vergeblich versucht, gewaltsam in den Salon einzubrechen. An gleich mehreren Gebäudeteilen hinterließ der Täter Sachschäden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0057189/2024 entgegen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Kinderkleiderbasar in Thonhausen

Thonhausen. In Thonhausen findet am Freitag, dem 8. März, von 18 Uhr bis 20 Uhr sowie am Samstag, dem 9. März, von 9 Uhr bis 12 Uhr wieder der Kinderkleiderbasar statt. Der Basar findet bereits das 3. Mal statt. „Wir möchten sowohl einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten (damit gut erhaltene Kleidung eine zweite Runde machen kann) als auch allen Familien die Chance geben, günstig Kleidung zu kaufen aber auch zu verkaufen (um die eigene Haushaltskasse aufzubessern)„, so Bürgermeisterin Sandy Berschick.