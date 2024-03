Altenburger Land. Ein Unfall bei Arbeiten im Wald führt zum Einsatz der Polizei Altenburger Land. Wo noch die Hilfe der Beamten benötigt wurde. Und: Schmöllner Stadtrat.

Unfall im Wald in Nobitz

Nobitz. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen am Mittwoch gegen 13.10 Uhr in einem Waldstück bei Ehrenhain zu Einsatz. Dort war ein 65-jähriger Mann bei Arbeiten im Wald schwer verletzt worden.

Angehörige, die sich um den Verbleib des Mannes gesorgt hatten, fanden den 65-Jährigen schließlich eingeklemmt unter einem Baum. Nachdem er befreit wurde, wurde der Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Jena geflogen.

Diebstahl in Meuselwitz

Meuselwitz. Unbekannte Täter haben in der Zeit vom Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, die Hauptstromleitung einer Baustelle in der Nordstraße zerschnitten und Stromkästen beschädigt. Anschließend entwendeten die Täter circa 70 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0060520/2024 in Verbindung zu setzen.

Schmöllner Stadtrat tagt

Schmölln. Die Stadt Schmölln gibt bekannt, dass die 49 . Stadtratssitzung am 14. März um 18.30 Uhr im „Mehrzweckraum“, 3. OG, in 04626 Schmölln, Amtsplatz 3 stattfindet. Alle weiteren Informationen sind im Rats-Informationssystem der Stadt zu finden.