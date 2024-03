Altenburger Land. Nach stattlicher Investition: Darum geht das neue Löschgruppenfahrzeug für das Altenburger Land mit etwas Verspätung offiziell in Dienst.

Neu ist es nicht: Schon vor knapp zwei Monaten hat der Freistaat Thüringen ein von ihm angeschafftes Löschgruppenfahrzeug im stattlichen Wert von rund 430.000 Euro an den Landkreis Altenburger Land übergeben. Erst jetzt wurde es offiziell in Dienst gestellt. Und das ist der Grund.

Nachdem die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in den zurückliegenden Wochen auf dem neuen Fahrzeug ausgebildet wurden, konnte es nun in Fockendorf offiziell in Dienst gestellt werden. Das Löschgruppenfahrzeug 20 ist für den Katastrophenschutz im Landkreis Altenburger Land gedacht, konkret für den Einsatzzug Wasser, sowie für die örtliche und überörtliche Gefahrenabwehr. Es wird besetzt durch die Freiwilligen Feuerwehren Fockendorf, Treben und Haselbach.

Einsatzzug Wasser jetzt komplett ausgestattet im Altenburger Land

Bereits im vergangenen Jahr konnten baugleiche Fahrzeuge an die Freiwilligen Feuerwehren in Ponitz und Rositz übergeben werden. Mit dem neuen Löschgruppenfahrzeug ist der Einsatzzug Wasser jetzt komplett ausgestattet. Dazu gehören ein Einsatzleitwagen (stationiert in Altenburg), zwei Löschgruppenfahrzeuge (stationiert in Rositz und Fockendorf), ein Schlauchwagen (stationiert in Schmölln) und ein Mannschaftstransportwagen (stationiert in Altenburg).

Das neue Auto vom TYP MAN besitzt sowohl eine Ausstattung zur Brandbekämpfung als auch zur leichten technischen Hilfe, etwa bei Verkehrsunfällen oder bei Sturmschäden. Es fasst 2.000 Liter Löschwasser, 120 Liter Schaummittel und bietet Platz für neun Kameraden.

Der Landkreis Altenburger Land wird im Verlauf des Jahres noch weitere Anschaffungen für den Brand- und Katastrophenschutz im Altenburger Land tätigen. So in ein Wechselladefahrzeug für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg im Wert von 250.000 Euro sowie in einen Gerätewagen Mess für ca. 440.000 Euro für den Gefahrgutzug des Altenburger Landes.