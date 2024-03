Altenburger Land. Entdecke Ritter-Küken und Ostergeheimnisse im Altenburger Land: Kreativität und Spaß in den Ferien ist auf jeden Fall garantiert.

Kreativität und Geschichte spielerisch entdecken.

Queere Jugendliche finden ihre Bühne.

Mit der Taschenlampe auf Entdeckungsreise.

Langeweile in den Osterferien kommt garantiert nicht auf. Dafür sorgen Burg Posterstein und Co. schon ab diesem Wochenende. Ob Ritter-Küken, nächtliche Erkundung im Naturkundemuseum oder ganz kreativ im Schloss- und Spielkartenmuseum - die Palette der Osterferienprogramme im Altenburger Land ist kunterbunt und macht die Wahl zur echten Qual.

Auf ritterlicher Erkundungstour auf Burg Posterstein

Die Burg Posterstein ist vom 23. März bis 7. April österlich geschmückt und wer genau in die Ausstellungsräume schaut, entdeckt viele in verschiedenen Techniken bunt gestaltete Ostereier aus der Sammlung des Museums. Für Kinder gibt es das Osterferien-Rätsel „Hatten Ritter schon Ostereier?“. Süße Ritter-Küken helfen den Kindern dabei, richtige Ostereier-Experten zu werden. Denn in der gesamten Burg Posterstein verstecken sich spannende Infos und Hintergründe rund ums altbekannte Osterei.

Seit wann werden Ostereier bemalt? Was hat das Ei mit Frühling, Fastenzeit und Schildkröten zu tun? Die Bilder für das Ferien-Rätsel zeichnete diesmal Alamea Tamika Krause aus Schmölln, die vor den Osterferien ihr zweiwöchiges Schülerpraktikum im Museum Burg Posterstein absolvierte. Zur Geschichte der Ostereier fielen ihr nicht nur ein Ritter mit Ei und ein mit Ritterhelm gut geschützter Osterhase ein, sondern auch niedliche Ritter-Küken. Ihre kreativen Oster-Motive schmücken nun das Rätsel-Heft, das jedes Kind beim österlichen Museumsbesuch bekommt. Für die richtige Lösung der teils kniffeligen Aufgaben gibt es eine kleine Belohnung. Für das Ferien-Rätsel braucht es keine Voranmeldung.

„Express Yourself“ Theater bietet Workshop für queere Jugendliche

Selbstdarstellung ist in den Social-Media-Plattformen alltäglich – und Theater ist eine darstellende Kunst. Gemeinsam mit queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 18 Jahren plant das Theater Altenburg Gera einen Workshop mit dem Titel „Express Yourself“ in den Osterferien. Unter der Leitung einer Theaterpädagogin und Bildungsreferentin können sich die Teilnehmenden in kleinen Theaterszenen ausprobieren, reflektieren und vernetzen. Zudem ist ein Besuch des Schauspiels „Liebe macht frei“ am 4. April geplant, indem es um die Verfolgung von Homosexuellen im Nationalsozialismus geht .Der Workshop findet am 2., 3. und 5. April jeweils vormittags in den Räumen des Seckendorffschen Palais in Altenburg statt. Um eine Anmeldung für den Workshop per E-Mail unter anna.fricke@theater-altenburg-gera.de oder über den Instagramkanal „expressyourselfabg“ wird gebeten.

Zusätzlich können queere Jugendliche ab 12. April an einem Theaterprojekt teilnehmen. Die Theatergruppe trifft sich dann immer freitags von 17:30 bis 19:30 Uhr. Gemeinsam entsteht eine Theaterperformance, die am 9. Juni um 19 Uhr im Paul-Gustavus-Haus in Altenburg, aufgeführt wird. Die Teilnahme an den Workshops und der Theatergruppe kann unabhängig voneinander erfolgen und ist kostenlos.

Im Mauritianum kommen furchtlose Naturforscher auf ihre Kosten

In den Osterferien hält das Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg für kreative und furchtlose Naturforscher Angebote bereit. Am 26. und 27. März jeweils 14 bis 16 Uhr bestehen in der Osterbastelwerkstatt im Museum allerlei Bastelmöglichkeiten. Unter dem Motto „Der Osterhase braucht Hilfe, wer ist dabei?“ besteht für Kinder ab 6 Jahren die Gelegenheit, Osterschmuck zu basteln. Die Natur hält wunderbare Materialien dafür bereit.

Nachts im Altenburger Naturkundemuseum: Wer wohl zuerst die Millionenjahre alten Zähne von Dinosauriern im Schein seiner Taschenlampe entdeckt? © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Die furchtlosen und neugierigen unter den Ferienkindern kommen sicherlich bei den spätabendlichen Taschenlampen-Führungen am 28. März und 3. April auf ihre Kosten. Wenn sich die Türen des Naturkundemuseums Mauritianum für Besucher am Abend schließen, versinken die Ausstellungsräume in Dunkelheit und Stille. Oder etwa nicht? Um dies herauszufinden, starten die Kinder um 20 Uhr – mit Taschenlampen bewaffnet – zu einer Erkundung der dunklen Museumsräume. Mit einer Speziallampe lassen sich sogar manche unscheinbaren, grauen Museumsobjekte zum Leuchten bringen.

Für alle Ferienveranstaltungen ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl eine Voranmeldung erforderlich: unter info@mauritianum.de oder telefonisch unter 03447/5124938.

Kreatives und Interessantes im impossanten Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg

Auch während der diesjährigen Osterferien bietet das Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg eine ganze Reihe von Veranstaltungen an. Am 27. und 29. März 2024 sowie am 3. und 5. April 2024, jeweils 14 bis 15 Uhr, können Schulkinder kreativ arbeiten. Thematisch passend zu den Osterfeiertagen wird beispielsweise das österliche Bildprogramm in der Schlosskirche erklärt und es werden Palmstecken angefertigt. In der Kartenmacherwerkstatt gestalten die Kinder wiederum eigene Drucke für zu Hause. Eine Anmeldung für die Osterferienangebote ist nicht notwendig.

Ferienkinder können in der Kartenmacherwerkstatt loslegen. © Residenzschloss Altenburg | Residenzschloss Altenburg

Mittwoch, 27. März 2024, 14–15 Uhr: Von Jesus, Palmesel und Osterhase - Das österliche Bildprogramm in der Schlosskirche wird erklärt und ein Palmstecken angefertigt. Karfreitag, 29. März 2024, 14–15 Uhr: Feriendrucktag in der Altenburger Kartenmacherwerkstatt- Kurzer Rundgang durch das Spielkartenmuseum und Anfertigung eines eigenen Drucks zum mit nach Hause nehmen. Mittwoch, 3. April 2024, 14–15 Uhr: Frühlingsblumen auf Möbeln, Keramik und Porzellan und Frühlingserwachen im Schlossmuseum - Nach einer Spurensuche werden Glückwunschgarten erstellt. Freitag, 5. April 2024, 14–15 Uhr: Feriendrucktag in der Kartenmacherwerkstatt - Kurzer Rundgang durch das Spielkartenmuseum und Anfertigung eines eigenen Drucks zum mit nach Hause nehmen.

