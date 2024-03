Schmölln. Sie wollen mitreden? Dann dürfen sie diese Geschichten nicht verpassen

Altenburger Land: Elefantenreservat erwartet seltenen Nachwuchs

Am Samstag, 23. März, öffnet das Elefantenreservat Starkenberg für die Besucher und Besucherinnen wieder seine Tore. „Wir haben immer etwa von Ende Oktober bis Ostern geschlossen. Das ist für uns dann immer eine lange und schwere Zeit“, sagt Chef Hardy Weisheit. Im Winter, wenn der Park geschlossen ist, wird renoviert, es werden neue Ideen gesammelt für die kommende Saison und es wird mit den Tieren geübt. „Wir studieren dann neue Nummern ein, pflegen die Tiere und überarbeiten das Programm“, informiert Weisheit. „Man sagt übrigens auch nicht mehr Tier-Dressur dazu, sondern Tier-Beschäftigung.“ Weiter

Wie eine Quelle im Altenburger Land die Gemeinschaft belebt

Kleine Quelle im Leinawald im Altenburger Land als Herzensangelegenheit: Warum sie im Fokus steht und wer für sie seine Freizeit opfert. Nachdem im August 2021 im Leinawald in Nähe zur Flugwelt Nobitz die Elisabethquelle nach Neugestaltung von einer Interessengemeinschaft um den ehemaligen Revierförster Wolfgang Paritzsch feierlich eingeweiht wurde, leisten die zehn Gemeinschaftsmitglieder, teils mit weiteren Heimatfreunden, jährlich bis zu vier Arbeitseinsätze.

Vier neue Sehenswürdigkeiten im Altenburger Land

Im Sommer 2022 sorgte ein innovatives touristisches Angebot für Schlagzeilen: Für Altenburg-Besucher, die sich über die Sehenswürdigkeiten der Residenzstadt informieren wollen, wurde ein multimedialer Guide, kurz „mGuide“, entwickelt. Wer sich die App heruntergeladen hat, dem werden Bilder und Fakten, wie etwa Öffnungszeiten, von sieben interessanten Stationen auf dem Handy gezeigt. mehr dazu

Darum sind die Bäume im Altenburger Land bedroht

Nachdem im ersten Podiumsgespräch im Februar Förster und Baumfreunde in Posterstein bereits diskutiert hatten, ob Bäume heute noch alt werden dürfen, ging es am 17. März in der Neuen Scheune Posterstein um die Frage: Können Bäume noch alt werden?

Ein Jahr lang streifte der Erfurter Autor Frank Quilitzsch dazu mit Förstern und Baumforschern durch Thüringer Wälder. Dabei wurde deutlich, wie sehr die Bäume mit Wetter-Veränderungen, Schädlingen und anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Weiter